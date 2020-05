Potsdam am Mittwoch: Der Tag im Überblick

Potsdam

Dem Gesundheitsamt sind in den vergangenen 24 Stunden sechs neue Coronapatienten gemeldet worden. Im Vergleich zu gestern stieg die Zahl der Genesenen um 20 Personen an. Aktuell gelten 286 Potsdamer als genesen. Auch in den Kliniken entspannt sich die Situation weiter. Nur noch vier Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden auf der Intensivstationen im Klinikum betreut.

Sonderregelung für Außenbestuhlung

Möglicherweise dürfen Gastronomen in Potsdam bald wieder unter Auflagen öffnen. Damit sie nicht noch stärker zur Kasse gebeten werden, wenn sie auf den Plätzen und Gehsteigen ihre Tische und Stühle mit größeren Abständen platzieren, soll die Stadt Spielräume bei der Erhebung sogenannten Sondernutzungsgebühr ausnutzen.

Doppelhaushalt verabschiedet

Der Doppelhaushalt für 2020/21 ist am Mittwoch mit den Stimmen der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation verabschiedet worden. Beschlossen wurde ein Rekordbudget. Im kommenden Jahr liegt das Haushaltsvolumen der wachsenden Stadt erstmals deutlich über der Grenze von 800 Millionen Euro.Grundsätzliche Kritik äußerten CDU, FDP und AfD. Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD) richtete vor der Abstimmung erneut einen dringenden Appell an die Stadtverordneten. Es sei „absolut dringend, Handlungsfähigkeit herzustellen. Es geht darum, die Stadt durch die Krise zu führen“.

Erste Lehren aus der Krise

Die Potsdamer Amtsärztin Kristina Böhm zeigt sich offen für schrittweise Lockerungen der Corona-Einschränkungen in der Stadt. Am Mittwoch erklärte sie, das Gesundheitsamt sei momentan in der Lage, das aktuelle Infektionsgeschehen gut bewältigen zu können.Die Forderungen der Potsdamer Gastronomen nach einer baldigen Wiederöffnung versteht die Medizinerin. „Die Restaurants waren vor dem Shutdown sehr diszipliniert, sie haben die Abstandsregeln sofort umgesetzt“, sagte Kristina Böhm, „wenn man das in einem geordneten Verfahren wieder zulässt, können die Gastronomen das sehr gut machen.“

Was am meisten fehlt

Am Mittwoch haben sich Bund und Länder über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Die MAZ hat sich in der Potsdamer Innenstadt umgehört: Was wünschen sich die Menschen hier besonders dringend zurück?

Park- und Cluböffnungen stehen an

Die Potsdamer Stadtverwaltung hat entschieden, die Freundschaftsinsel und den Bassinplatz wieder für Besucher zu öffnen. Ab Donnerstag sollen beide Orte wieder zugänglich sein. Darüber habe der Verwaltungsstab in Abstimmung mit Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) entschieden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Kommission zum Bergmann-Klinikum startet nächste Woche

Die Untersuchungskommission zum Corona-Ausbruch am Klinikum „ Ernst von Bergmann“ nimmt nächste Woche ihre Arbeit auf. Am 14. Mai findet die konstituierende Sitzung des Gremiums statt, wie Anita Tack (Linke) der MAZ auf Anfrage bestätigte. Wo die Kommission bei der ersten Sitzung und auch künftig tagen wird, ist noch offen. Vermutlich wird vorerst einen Sitzungsraum im Stadthaus zur Verfügung gestellt.

Klinik-Geschäftsführer warnen vor schneller Tarifrückkehr

Die neue Geschäftsführung des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ warnt vor einer übereilten Rückkehr in den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes: „Wir haben Verständnis für die berechtigten Interessen unserer Mitarbeiter“, heißt es in einer am Mittwoch herausgegebenen Mitteilung: „Eine faire und attraktive Bezahlung ist auch aus unserer Sicht nötig. Insbesondere respektieren wir die Entscheidung unseres Gesellschafters, den Tarifvertrag für die Klinikgruppe vollständig umsetzen zu wollen.“

Neue Räume für Potsdam-Museum gesucht

Bei der Suche nach Räumen für eine dauerhafte Präsentation der städtischen Kunstsammlung prüft die Stadt nun auch eine Variante im geplanten neuen Kreativquartier an der Plantage. Das hat Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) nach Schilderung von Teilnehmern am Dienstagabend im nichtöffentlichen Teil des Kulturausschusses bekannt gegeben.

30 Jahre Stadtverordnetenversammlung

Am 6. Mai 1990 fanden die ersten freien Kommunalwahlen nach dem Fall der Mauer statt. Es standen gewaltige Veränderungen an. Saskia Hüneke (Grüne) und Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) wurden in die Stadtverordnetenversammlung gewählt und erinnern sich.

Waschtage für Biomülltonnen

Auch Rolle der Stadt soll geklärt werden

Seit Wochen beherrscht das Klinikum „ Ernst von Bergmann“ die Schlagzeilen, die bisherige Geschäftsführung des Klinikums ist beurlaubt, eine Untersuchungskommission soll die Vorgänge zum Umgang mit dem Coronavirus im Klinikum aufklären. Doch das geht der Opposition in der Stadtverordnetenversammlung nicht weit genug. Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Götz Friederich, will auch die Rolle der Stadt in der Affäre untersuchen lassen. Warum, erklärt er im Interview.

Von MAZonline/bos