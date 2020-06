Potsdam am Mittwoch - der Tag im Überblick

Potsdam

Die Landeshauptstadt will möglichst viele Sozialwohnungen im neuen Stadtteil Krampnitz bauen. Doch in den ersten Jahren wird es keine einzige geben, wie der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) erklärte. Das Gebiet gehört nicht zu den Förderkulissen des Landes. Das wiederum wird sich erst ändern, wenn die geplante Straßenbahntrasse fertig ist. Und ausgerechnet da häufen sich die Probleme.

Bauressort zersplittert

Da wächst zusammen, was zusammen gehört? Pustekuchen. Die Bauverwaltung tut das Gegenteil und zersplittert. Das jetzige Bürohaus in der Innenstadt ist nicht mehr nutzbar, muss renoviert werden, daher ziehen jetzt Teile des Ressorts an die Nuthestraße. Wie es mit dem ganzen Verwaltungscampus an der Friedrich-Ebert-Straße weiter geht, darüber lässt uns der Oberbürgermeister bisher im Unklaren.

Anzeige

Schappi statt Cannabis ?

Quelle: H. Brauer - Fotolia

Weitere MAZ+ Artikel

Für eine dicke Überraschung sorgte ein Potsdamer vor Gericht. Angeklagt ist er, weil er einen Jugendlichen lange Zeit genötigt haben soll, an Mitschüler Drogen zu verticken. Nun überraschte er den Richter erstmals mit der Behauptung, bei der Dealerei sei es gar nicht um Drogen, sondern um Hundefutter gegangen – B-Ware in verbeulten Dosen. Der Staatsanwalt muss nun den Lieferanten finden. Aber ist das Schulessen tatsächlich so lausig, dass es auf dem Pausenhof einen Markt für Schappi und Frolic gibt? Dann müsste man die Ermittlungen wohl ausweiten.

Potsdamer haben ausgemistet

Viele Potsdamer haben die Corona-Zwangsferien offenbar genutzt, um zu Hause mal richtig auszumisten. 20 Prozent mehr Müll gab es nach Angaben der Stadtentsorgung in den Pandemie-Monaten März und April. Es fielen 87 Tonnen mehr Papier und Pappe an. Wollen wir hoffen, dass es neben den Amazon-Wellkisten auch die eine oder andere zusätzliche Zeitung war, in die man sich in viraler Muße vertieft hat.

Keine Krankenhausbetten in Behelfsgebäuden

Von Potsdam per Krankentransport nach Neuruppin, Nauen oder Brandenburg an der Havel – dabei bleibt es vorerst für viele Patienten in der Landeshauptstadt. Zwar ist dem Land Brandenburg das Problem der coronabedingt fehlenden Krankenhausbetten in Potsdam bekannt, doch helfen kann das zuständige Gesundheitsministerium aktuell nicht. Fest steht: „Behelfsbauten sind derzeit nicht vorgesehen.“

Von vokle