Guten Morgen! Heute ist der 10. Januar 2022 – vor genau 95 Jahren kam ein monumentaler Film in die Kinos, der eng mit Potsdam verwoben ist. Denn am 10. Januar 1927 feierte „Metropolis“ vom Regisseur Fritz Lang Premiere. Der Science-Fiction-Film war einer der teuersten Filme der damaligen Zeit und gilt als eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte. Eigens für „Metropolis“ wurde in Babelsberg das bis dato größte Filmatelier der Welt geschaffen. Diese Halle steht heute noch, mittlerweile heißt sie „Marlene-Dietrich-Halle“ Und mit der Metropolis-Halle, die längst ein Impfzentrum beherbergt, ist auch der Lang-Film im Potsdamer Stadtbild verankert.

Tatsächlich fiel der Streifendamals übrigens bei Kritik und Publikum durch und wurde schon nach kurzer Spielzeit deutlich gekürzt, immer wieder unternahmen Experten Versuche, das Original zu rekonstruieren.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Kurz gesagt: Es sieht düster aus. Die Landeshauptstadt hat neue Corona-Rekordwerte erreicht. Am Samstag waren 199 Fälle gemeldet worden. Am Sonntag kamen 129 Neuinfektionen hinzu – so viele wie noch nie an einem Sonntag. Das führt zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 552,4. Der bisherige Inzidenz-Höchstwert am 30. November 2021 lag bei 536. Potsdam reißt damit auch den landesweiten Durchschnittswert: Brandenburg meldet am Sonntag eine Inzidenz von 503,9.

Eine Auswertung der Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeigt, dass aktuell die Gruppe der 15-bis-34-jährigen Potsdamer mit einer Inzidenz von 931 am stärksten betroffen ist. Es folgen die 5-bis-14-Jährigen mit 690 Fällen auf 100 000 Personen binnen einer Woche. Vergleichsweise glimpflich scheint die Omikron-Welle die älteren Menschen zu treffen: Zwischen 60 und 79 Jahren beträgt die Inzidenz 168, bei den hochbetagten Menschen über 80 liegt sie bei 238.

News und Termine

Im Rechenzentrum startet heute mit einem neuen Kosmoskonzert das musikalische 2022. Auf der Bühne stehen die Brüder Selke – noch ein Geheimtipp unter Musikliebhabern – und der Multiinstrumentalist Simon Ansing. Los geht’s um 20 Uhr, der empfohlene Eintritt beträgt 5 bis 15 Euro. Es gilt die 2G-Regel und Maskenpflicht.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Kreativ sein und Kunst machen heißt es heute wieder im Staudenhof. Von nützlich über dekorativ bis lecker: Bei gemütlicher Atmosphäre kommen Familien zusammen und lassen ihren künstlerischen Ideen freien Lauf. Start ist 16 Uhr.

► Am Samstag kam es in der Potsdamer Innenstadt einmal mehr zu Coronaprotesten. Zwischen Dorffest-Musik und satirischen Gegenprotesten blieb es friedlich. Die Polizei war vor allem mit der Kontrolle von Maskenbefreiungen beschäftigt.

► Wie gut kennen Sie Ihre Stadt? Erkennen Sie diese Potsdamer Orte, an denen Sie vielleicht schon 100 Mal vorbei gelaufen sind, an einem kleinen Detail und mit Hilfe von ein paar Hinweisen? Das aktuelle Potsdam-Bilderrätsel der MAZ.

► Die Propsteigemeinde St. Peter und Paul feiert in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen. Zur Feier gibt es eine besondere monatlichen Predigtreihe.

Verkehr in Potsdam

Auf Potsdams Straßen wird es auch in dieser Woche wieder eng, Dauerbaustellen sorgen für zahlreiche Sperrungen. Hier finden Sie die aktuelle Verkehrsprognose.

Die Auflösung des Bilderrätsel

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 40 Quelle: Peter Degener

Die Kirche, der Dorfkrug und der Eingang in den Schlosspark liegen auf der linken Straßenseite – und auf der rechten hat die Freiwillige Feuerwehr ihr Domizil. Die dörfliche Idylle auf der Hauptstraße am Ortseingang von Marquardt wird durch nichts getrübt – nicht einmal hässliche Kästen für das Internet. Was oftmals grau am Straßenrand herumsteht, ist hier gelb wie Glindower Ziegel bemalt und fällt kaum ins Auge. Vom richtigen Standort aus verschmelzen die Kästen mit der Wand des alten Feuerwehrgerätehauses.

Das Haus der Freiwilligen Feuerwehr Marquardt und die durch das Graffiti kaum kaum sichtbaren Kästen Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 40 Quelle: Peter Degener

Den richtigen Farbton getroffen haben die Graffiti-Künstler von ART-EFX. Seit rund zwei Jahrzehnten schmückt die Babelsberger Firma langweilige oder gar hässliche Pump-Stationen, Trafo-Häuschen und ganze Hauswände mit thematisch passenden Motiven und bunten Kulissen – nicht nur in Potsdam oder Brandenburg, sondern in der ganzen Welt. Allein in Deutschland haben die Künstler über 4000 Trafo-Stationen optisch aufgewertet – die erste befindet sich auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof. (Rätsel: Peter Degener)



Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Machen Sie es doch heute wie der Himmel, halten Sie sich bedeckt. Spaß beiseite: Potsdam erwartet ein grauer, wolkenreicher Tag mit Temperaturen von 0 bis maximal 2 Grad.

