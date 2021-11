Potsdam

Guten Morgen! Neue Woche, neue Regeln. Ab heute gelten brandenburgweit neue verschärfte Corona-Regeln: Mit der neuen Corona-Eindämmungsverordnung, die heute in Kraft tritt, gilt in vielen Bereichen 2G: Unter anderem in Kneipen, Restaurant, Kinos, Theater, Clubs oder im Hotel. Beim Friseur gilt hingegen 3G.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Aufgrund der aktuell sehr angespannten Corona-Lage war es nur eine Frage der zeit, wann die Politik reagieren würde. Ein Blick auf die Corona-Zahlen am Wochenende verdeutlicht, wie heftig die 4. Corona-Welle allein über Potsdam hinweg rauscht. Am Samstag wurde für Potsdam ein neuer Höchstwert (130) bei der Zahl der Neuinfektionen eines Tages erreicht und der Inzidenz-Wert (308,1) am Samstag stellt den bisher zweithöchsten Wert seit Beginn der Pandemie dar. Am gestrigen Sonntag sank die Sieben-Tage-Inzidenz aufgrund der gegenüber der Vorwoche relativ geringen Zahl an Neuinfektionen.

Am heutigen Montag wurden in Potsdam dagegen keine Neuinfektionen bestätigt. Das muss aber nicht heißen, dass es in den vergangenen 24 Stunden keine neunen Corona-Fälle in Potsdam gab. Es bedeutet lediglich, dass die Stadt Potsdam am Sonntag keine Corona-Fälle an das Robert-Koch-Institut gemeldet hat. Das letzte Mal, dass an einem Montag neue Corona-Fälle in Potsdam gemeldet wurde liegt lange zurück: Das war am 31. Mai 2021. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist heute jedenfalls nicht gestiegen und liegt nach wie vor bei 296,5.

News und Termine

Impfpässe statt Bücher: Die sich zuspitzende Corona-Lage hat auch Auswirkungen auf die Öffnungszeiten den Zweigstellen der Stadt- und Landesbibliothek. Ab heute gelten in der Waldstadt und Am Stern geänderte Öffnungszeiten. Die Bibliothek in der Waldstadt öffnet bis auf weiters nur noch am Montag Vormittag und am Donnerstagnachmittag, Am Stern sind die Türen der Bibliothek nur noch Dienstagnachmittag und Freitagvormittag geöffnet.

Neue Regeln im Schwimmbad: Ab heute gelten im blu am Brauhausberg neue Corona-Regeln. Demnach gelten für den Familienbereich, die Sauna und die Gastronomie entsprechend der neuen Verordnung die 2G-Regelung. Die Masken- und Abstandspflicht entfällt in diesen Bereichen. Eine Online-Reservierungen für die 2G-Bereiche ist nicht mehr nötig. Schon online gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Im Familienbereich und in der Sauna sind zudem wieder alle Tarife verfügbar, die Zeitfenster im Familienbereich entfallen. Im blu sport gilt dagegen weiterhin die 3G-Regel mit Online-Reservierung und mit Zeitfenstern. Es kann ab sofort auch wieder länger geplantscht werden: Das blu öffnet wieder von montags bis freitags ab 10 Uhr. Die Nachweise über 2G und 3G erfolgen über die bekannten Apps (Corona-Warn-App, Luca-App und CovPass) oder über ausgedruckte Bescheinigungen an der Kasse. Hier alle Regeln im Überblick: www.swp-potsdam.de.

Bäume für Potsdam: Schon jetzt starten die Vorbereitungen für einen bunten Frühling 2022. Nach Angaben der Stadtverwaltung werden in den kommenden Tagen rund 20.000 Großblumenzwiebeln (wie Tulpen und Narzissen) sowie fast 10.000 Kleinblumenzwiebeln (wie Scilla, Perlhyazinthe u.a.m.) per Hand auf den Sommerblumenbeeten in der Stadt gesteckt, rund 80.000 Zwiebeln wurden bereits maschinell in Rasenflächen gesteckt Und auch der eine oder andere Baum wird derzeit neu gepflanzt. Zum Beginn der Herbstpflanzsaison wird Bernd Rubelt, Potsdams Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt, heute eine Kaiser-Linde an der Gallileistraße pflanzen.

Spendensammlung startet: MyPlace-SelfStorage und die Tafel Potsdam sammeln ab sofort Weihnachts-Spenden für Bedürftige. Bis zum 16. Dezember können in den MyPlace-Häusern in Potsdam originalverpackte und haltbare Lebensmittel abgegeben werden. Folgende Spenden werden benötigt: · Originalverpackte und haltbare Lebensmittel (wie z.B. Stollen, Kaffee, Lebkuchen oder Schokolade für die Kinder) Kleidung, Möbel, Elektrogeräte sowie defekte Gegenstände können hingegen nicht angenommen werden. Die bei MyPlace gesammelten Spenden werden noch vor Weihnachten bei den regulären Lebensmittelausgaben der Tafel Potsdam ausgegeben.

Prozess ohne Baby-Leiche: Die Woche am Landgericht Potsdam startet heute Morgen mit dem fünften Verhandlungstag im Prozess gegen ein 61-jährige Frau. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, ihr neugeborenes Kind vor 21 Jahren heimlich auf die Welt gebracht und dann getötet zu haben. In den vorherigen Prozesstagen wurden bereits ihr Ex-Mann und Nachbarn angehört. Die Anklage stützt sich bisher rein auf Indizien. In den kommenden Prozesstagen könnte, wenn es nach der Verteidigung geht, zudem ein prominenter Aussage-Psychologe in Potsdam angehört werden. Für den heutigen Prozesstag wurden dagegen Mitschnitte einer Telefonüberwachung angekündigt.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Alles dreht sich: Im T-Werk in der Schiffbauergasse kommt heute Morgen eine Maschine zum Einsatz, die alles auf- und abwickelt, was ihr zu nahe kommt: „Sie rast, bremst, quietscht, brummt, murmelt, knackt und knistert, sie tönt und füllt den Raum mit Klang. Alles dreht und verwandelt sich in dieser fantastischen Maschinerie aus Bewegung“, heißt es in der Ankündigung für diese Kinderaufführung heute Morgen. Und es wird versprochen, dass sich die Vorstellung von Raum und Zeit verändern wird. Zu erleben heute ab 10 Uhr im T-Werk. Die morgige Ausstellung ist bereits ausverkauft. Weitere Informationen unter www.t-werk.de.

Details zur Schau: Im Museum Barberini werden heute zwei Einführungen für Einzelbesucher der aktuellen Ausstellung „Impressionismus in Russland“ angeboten. Um 12 Uhr und um 15 Uhr findet jeweils ein Einführungsvortrags im Auditorium des Museums statt. Vor Ort wird ein Kunstvermittler des Museums über die Medienwand die Konzepte sowie die wesentlichen Aspekte der Schau erläutern. Mit dem Wissen im Hinterkopf lässt die Ausstellung im Museum sicherlich neu/ anders erleben. Der Eintritt inklusive Einführung kostet 20 Euro, ermäßigt 13 Euro. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

Beginn der Märchentage: In Marquardt beginnen heute die Märchentage. Bis zum Ende der Woche gibt es täglich eine andere Aufführung in der Marquardter Kulturscheune. Der Auftakt richtet sich an die Kleinsten: „Anton Daumendick“ ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Beginn ist heute um 17 Uhr. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung und zu den Märchentagen an sich unter www.kulturscheune-marquardt.de.

Kino: 1976 gehörte Thomas Brasch in der DDR zu den Unterzeichnern der Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Kurz darauf wechselte auch er auf die andere Seite der deutsch-deutschen Mauer. Aktuell läuft der Film „Lieber Thomas“ in den deutschen Kinos, der die ambivalente Persönlichkeit von Thomas Brasch zu ergründen und zu verteidigen versucht. Regisseur Andreas Kleinert – Absolvent der Filmhochschule Konrad Wolf in Babelsberg – hat sich dafür in seinem zweieinhalb Stunden kurzen Schwarz-Weiß-Film für eine poetische Herangehensweise entschieden. Je wirrer es im Kopf seines Protagonisten aussieht, desto mehr surreale Elemente streut der Regisseur unversehens ein. Heute Abend ist Regisseur Andreas Kleinert und Drehbuchautor Thomas Wendrich im Thalia-Kino in Babelsberg zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr. Mehr Informationen unter www.thalia-potsdam.de.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 32 Quelle: Peter Degener

Die Ziegel im Boden zeigen an, wo einst eine Wand stand. Mit etwas Abstand erkennt man : es war ein ganzes Haus, eine Kirche sogar! An dieser Stelle auf dem Neuendorfer Anger - dem ältesten Siedlungskern des heutigen Babelsbergs – stand seit 1899 die Betlehemkirche. Kaiserin Auguste Viktoria hatte sie gestiftet – und wie so viele ihrer Kirchenstiftungen handelte es sich bei der Betlehemkirche um einen neogotischen Bau mit einem spitzen Turm, der immerhin 55 Meter hoch ragte und die ältere, achteckige Neuendorfer Kirche dahinter ganz verdeckte.

Die Ziegelbänder im Boden befinden sich auf dem Neuendorfer Anger in Babelsberg. Quelle: Peter Degener

Ein Bombenangriff 1945 zerstörte das Schiff der Betlehemkirche – ihr Turm blieb zunächst stehen. Nachdem er sich jedoch gefährlich neigte, nutzte der DDR-Staat 1952 die Gelegenheit und sprengte die Reste der Betlehemkirche. An sie erinnert heute nur noch das Ziegelband im Boden des Neuendorfer Angers. Es zeichnet den Grundriss der verschwundenen Kirche nach.

Die Kirche am Neuendorfer Anger noch ohne Dach um 1999/2000. Dahinter ist der Grundriss der verschwundenen Betlehemkirche mit den Ziegeln im Rasen erkennbar. Quelle: Henseke/Kubiziel

Es ist immerhin als großes Glück zu werten, dass zumindest die achteckige, alte Neuendorfer Kirche des königlichen Architekten Ludwig Ferdinand Hesse noch erhalten ist. Beim Bau der Nuthestraße konnte eine weitere Zerstörung des Neuendorfer Angers 1978 nur knapp verhindert werden.

Die nackte Ruine ohne Dach und Turmspitze blieb stehen, überstand auch die letzten Jahre der DDR und konnte nach der Wiedervereinigung ab 1998 über zehn Jahre lang Stück für Stück wieder hergerichtet werden.

Heute handelt es sich bei dem Gebäude um keine Kirche mehr – aber geheiratet werden darf dort trotzdem. Als eine Außenstelle des Potsdamer Standesamts können Brautpaare dort seit 2007 das erhabene Gefühl eines Kirchenraums erleben, während sie ganz profan geehelicht werden. (Rätsel: Peter Degener)

Damals war’s

Am 15. November 1949 teilt die „Märkische Volksstimme” – die Vorgängerin der heutigen „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ – mit, dass in jenem Jahr auf dem Platz der Einheit und auf dem Gebiet der Plantage 170 Zentner Mohrrüben und 16 Zentner grüne Bohnen geerntet worden sind. Da sich die Versorgungslage verbessert habe, werde 1950 davon Abstand genommen, diese Plätze erneut für die Versorgung der Bevölkerung zu nutzen. Der Platz (früher Wilhelmplatz) war ursprünglich ein fauler See, der den Bauleuten stets Gründungsprobleme bereitete – auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch über die folgenden Jahre wurde der Platz wieder dem Lennéschen Original mit seiner Kreuzung in der Mitte angeglichen und 1999 – schon im Hinblick auf die Buga 2001 – wiederhergestellt – und wurde prompt zum schönsten aller neu gestalteten Plätzen Deutschlands gekürt. In einem Wettbewerb der Stiftung „Lebendige Stadt” setzte sich die Anlage des Hamburger Architekten Hinnerk Wehberg damals gegen 300 Mitbewerber aus der ganzen Republik durch. Das Bild hat sich jedoch längst gewandelt. So richtig belebt und bei den Potsdamern beliebt ist er jedoch aktuell nicht. Im Herbst 2020 kamen allein im Rahmen einer Aktion des Localize-Festivals rund 170 Gestaltungsvorschläge für den Platz zusammen. Den meisten ging es gar nicht darum, die grüne Fläche mit den verwitterten Treppen im Herzen der Stadt baulich zu verändern, sondern vor allem mit Leben zu füllen.

Verkehr in Potsdam

Den größten Einfluss auf den Verkehr haben in dieser Woche die beiden großen Dauerbaustellen in der Behlertstraße bzw. am Leipziger Dreieck. Für den erfahrenen Potsdam-Auskenner nichts Neues, aber vorausschauenden Fahren ist an den beiden Stellen auf jeden Fall angebracht. Ansonsten beginnt die Verkehrswoche in Potsdam relativ ruhig. Hier gibt es alle „Staufallen“ kompakt auf einen Blick: Die Verkehrsprognose für Potsdam.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Am 15. November 1891 war in Potsdam eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Heute wäre wir froh, wenn wir die Sonne überhaupt sehen. Den Wetterprognosen zufolge wird es heute nämlich ein durch und durch grauer Tag in Potsdam. Zudem wird es noch ein wenig kälter als gestern. Von zweistelligen Temperaturen müssen wir uns jetzt ein paar Tage verabschieden.

Von MAZonline