Die neue Woche startet mit Sonne! Endlich mal wieder. Nach den vielen grauen Tagen und ehrlich gesagt auch wenig erfreulichen Nachrichten kommen Sonne und blauer Himmel wie gerufen. Freuen können sich außerdem alle, die sich unbedingt boostern lassen wollen, denn bei den Regelungen in den Potsdamer Impfzentren gibt es nun Neuerungen.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Über das Wochenende hat die Stadt Potsdam 168 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erst leicht gesunken, dann wieder gestiegen und lag am Sonntag bei 320,1. Traurige Nachricht: Die Stadt meldete am Samstag einen weiteren Corona-Toten.

News und Termine

Impf-Kampagne: Ab sofort sind Booster-Impfungen in den Potsdamer Impfzentren Metropolishalle und Schinkelhalle schon vier Monate nach der Zweitimpfung möglich. Das hat die Stadt Potsdam am Wochenende mitgeteilt. Bisher mussten mindestens fünf Monate vergangen sein.

Zoff in der Fördergesellschaft Garnisonkirche: Der kürzlich vorgestellt Kompromiss an der Plantage ist von vielen als Durchbruch gefeiert worden. Doch hinter den Kulissen brodelt es offenbar. Nun hat Clemens Viehrig seinen Austritt aus dem Vorstand der Fördergesellschaft Garnisonkirche bekannt gegeben – und findet im MAZ-Interview klare Worte über den Umgang und die Informationspolitik der Verantwortlichen. Das ganze Interview lesen Sie hier.

Impfgegner-Demo: Um 17 Uhr rufen die Impfgegner und Corona-Kritiker erneut zum „Kerzen-Spaziergang“ auf. Start der Versammlung ist um 17 Uhr am Brandenburger Tor. Zuletzt waren knapp 100 Demonstranten dabei.

Die Not mit der Wohnungsnot: Die Pro Potsdam stellt heute in einer Pressekonferenz ihren Wohnflächenbonus vor. Große Wohnungen für große Familien – das ist ein besonderer schmerzlicher Bedarf auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt. Dabei gäbe eigentlich eine Lösung: Viele Menschen, insbesondere Senioren, wohnen schon lange in einer mittlerweile viel zu großen Wohnung. Die städtische Immobiliengesellschaft Pro Potsdam will diese und andere, die sich freiwillig verkleinern, mit einem Bonus belohnen.

Der Wohnflächenbonus der Pro Potsdam existiert seit anderthalb Jahren – jetzt wird erstmals Bilanz gezogen. Eins vorweg: Das Klischee, dass man am Ende in einer halb so großen Wohnung genauso viel zahlt wie vor in der großen Bude, bestätigt sich nicht. Denn wer freiwillig auf Platz verzichtet, bekommt eine besonders günstige Kaltmiete angeboten. Mehr dazu lesen Sie heute Nachmittag auf www.maz-online.de.

Aktion zwischen Filmmuseum und Landtag: Am heutigen Montag findet zwischen 17 und 20 Uhr eine Soliveranstaltung für Obdachlose, Hartz-IV-Betroffene und Senioren der Josephinen Wohnanlage statt.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 37 Quelle: Peter Degener

Die Leitplanken deuten es an: Direkt neben der Nuthestraße steht der Gewerbebau mit der prägnanten Farbgebung. An der Neuendorfer Straße 39A am Stern nicht weit vom Johannes-Kepler-Platz wurde das Haus in den Neunziger Jahren errichtet – direkt an der Auffahrt auf die Potsdamer „Stadtautobahn“.

Die Awo-Zentrale an der Neuendorfer Straße am Stern. Quelle: Peter Degener

Unter der Adresse ist der Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt AWO mit seinen Tochtergesellschaften zu finden. Die AWO blickt auf eine über 100 Jahre lange Geschichte zurück. Sie ist als Träger zahlreicher sozialer Einrichtungen bekannt – etwa als größter Kita-Träger der Stadt, aber auch im Bereich Kinder- und Jugendhilfe und als Betreiber von Altenpflegeheimen und Einrichtungen der Tagespflege, sowie für betreute Wohneinrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen leben. (Rätsel: Peter Degener)

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Der Weihnachtszirkus auf dem Weberplatz. Bis 2. Januar ist er dort. Quelle: Bernd Gartenschläger

Es ist Zirkuszeit! Auf dem Weberplatz in Babelsberg ist der Zirkus aufgebaut. Bereits zum 5. Mal findet der „Potsdamer Weihnachtszirkus statt. Am Montag gibt es um 16 Uhr eine Vorstellung. Noch bis zum 2. Januar gibt es – von Heiligabend abgesehen – täglich mindestens eine Show mit viel Akrobatik und Clownerei. Mehr dazu lesen Sie hier.

Leben mit Asthma: 15 Jahre lang hat Bärbel Lück die Asthma-Selbsthilfegruppe im Sekiz geleitet und Menschen dabei geholfen besser mit ihrer Krankheit zu leben. Jetzt hört die 80-Jährige auf. Aber den Kontakt zu ihrer Gruppe will sie nicht verlieren. Mehr über Bärbel Lück und ihre Arbeit lesen Sie hier.

Anwaltsserie mit Input von Potsdamer Promi-Anwalt: „Legal Affairs“ heißt eine neue ARD-Serie über eine mit allen Wassern gewaschene Medienanwältin. Inspiriert wurde der Acht-Teiler von dem Potsdamer Anwalt Christian Schertz, der Prominente von Jan Böhmermann bis Herbert Grönemeyer schon vertreten hat. Im „Juristischen Salon“ an der Uni Potsdam sprach Schertz nun über die Serie.

So gelingt der Kartoffelsalat mit Pfiff: Sie haben sich schon immer gefragt, wie der Koch im Babelsberger Restaurant Hiemke seinen Kartoffelsalat zubereitet? Dann finden Sie hier die Antworten, denn Daniel Zander hat mit zwei weiteren Köchen aus Brandenburg sein Rezept für den perfekten Kartoffelsalat zum Fest verraten.

Verkehr in Potsdam

Gute und schlechte Nachrichten vom Leipziger Dreieck: Die Ampeln am Leipziger Dreieck und an der Gleisquerung in der Friedrich-Engels-Straße werden neu eingestellt. Dafür müssen diese heute zwischenzeitlich abgestellt werden. Erhöhte Aufmerksamkeit ist also gefragt. Die gute Nachricht: Autofahrer in Richtung Babelsberg können ab heute wieder über die Friedrich-Engels-Straße fahren. Was sonst noch los ist auf Potsdams Straßen, lesen Sie in der aktuellen Verkehrsprognose.

Ferienfahrplan beim ViP: Ab dem heutigen Montag bis Freitag, 31. Dezember, gilt beim Verkehrsbetrieb Potsdam der Ferienfahrplan. Für die Linien 92 und 94 sowie für die Linie X5 gelten zusätzlich folgende Hinweise: Die Linie 92 verkehrt während der Weihnachtsferien alle 20 Minuten zwischen Kirschallee und Bisamkiez. Die Linie 94 verkehrt in den Weihnachtsferien zwischen Schloss Charlottenhof und Fontanestr.

Fahrgäste, die an der Haltestelle Kastanienallee/Zeppelinstraße einsteigen, sollten beachten, dass die Linie in den Weihnachtsferien ganztags von Gleis 2 (Haltestelle in der Kastanienallee) abfährt. Die Linie X5 verkehrt während der Weihnachtsferien nicht.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Kalt, aber sonnig ist der Start in die Woche. Vorhergesagt sind Temperaturen bis 3 Grad, dafür aber viel Sonne, wenig Wolken und kein Regen. Wer kann, raus an die frische Luft!

