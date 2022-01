Potsdam

Guten Morgen! Es ist ein wirklich ruhiger Wochenstart: Konzerte, Theateraufführungen oder Kabarett? Heute Fehlanzeige. Die großen Veranstaltungsräume bleiben heute allesamt geschlossen. Es sind einfach keine größeren Veranstaltungen geplant. Aber keine Angst, das ändert sich im Laufe der Woche – wenn auch schon weitere Absagen und Verlegungen bekannt geworden sind.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Die Corona-Pandemie wird uns also noch eine ganze Weile begleiten. In der vergangenen Woche wurden in Potsdam so viele Corona-Fälle wie noch nie zuvor innerhalb von sieben Tagen gezählt. 3057 Neuinfektionen hat das Potsdamer Gesundheitsamt dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist täglich auf einen neuen Höchstwert gesprungen.

Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäuser ist in den vergangen Tage wieder etwas angestiegen. Aktuell werden 36 Menschen mit einer Corona-Infektion stationär behandelt. Die gute Nachricht: „nur“ sechs Menschen sind auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen. Das könnte vielleicht auch an den Impfungen liegen. Gut, dass es in Potsdam heute neben den stationären Impfzentren wieder mal ein mobiles Impfangebot gibt. Zwischen 12 und 18 Uhr wird im Bürgerhaus Bornim, Potsdamer Straße 89/90, geimpft. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen, auch Impfungen für Kinder ab 12 Jahren.

News und Termine

Corona-Demo: Vermutlich nicht ins Bürgerhaus gehen werden diejenigen, die heute Abend zum wiederholten Mal gegen eine Impfpflicht demonstrieren wollen. Das Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ hat für 18 Uhr eine Demonstration gegen eine allgemeine, altersabhängige oder berufsspezifische Corona-Impfpflicht auf dem Bassinplatz angemeldet. Der Veranstalter rechnet mit bis zu 1000 Teilnehmern. An den fünf bisherigen Demonstrationen des Bündnisses nahmen jeweils mehrere Hundert Menschen teil.

Der Vip will es wissen: Am Wochenende hat der Potsdamer Verkehrsbetrieb (Vip) damit begonnen, in den Straßenbahnen und Bussen seine Kunden nach ihrem Nutzerverhalten zu befragen. Die letzte Erhebung gab es 2020. Auf allen Linien zählen und befragen Mitarbeiter der Firma PTV Transport Consult GmbH Kunden. Die Befragung dauert etwa zwei Minuten und erfolgt völlig anonym, erklärt der Verkehrsbetrieb. Die Gäste werden gebeten, ihren Fahrausweis vorzuzeigen, damit das Erhebungspersonal die benötigten Fahrausweismerkmale (die VBB-Tarif­stufe, das verkaufende Verkehrsunternehmen und den Preis) aufnehmen kann. Durch die Verkehrserhebung werden Daten ermittelt, die vor allem der Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen zwischen den Verkehrsunternehmen dienen. Außerdem könne man aus den ermittelten Fahrtanlässen Rückschlüsse ziehen, wie das Verkehrsangebot verbessert werden kann.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Bunte Innenstadt: Wenn schon drinnen nichts los ist, dann einfach mal durch die Innenstadt schlendern. Noch bis heute Abend werden diverse Gebäude in der Potsdamer Innenstadt illuminiert. Corona-bedingt wird es jedoch keine Aktionen in den Gebäuden wie dem Bildungsform oder dem Stadtschloss geben.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel vom Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 42 Quelle: Peter Degener

Ein Spiel mit den Zitaten ist der Potsdamer Architektin Nicola Fortmann-Drühe hier gelungen. Um 1999 errichtete sie in einer Baulücke Am Neuen Markt 5 ein Stadtpalais. Dort stand einst ein barockes Bürgerhaus als Blickpunkt für alle, die vom Marstall auf den Platz kamen. Es wurde als einziges Haus am Neuen Markt in der Bombennacht des 14. April 1945 zerstört.

Auf den ersten Blick ist das Palais wiedererstanden. Wer jedoch genau hinschaut oder sich durch das Tor in den Hof wagt, entdeckt den eigentlichen und sehr modernen Baukörper aus Glas und Beton. Die Säulen und dekorativen Fensterrahmen im Stil von Renaissance und Barock sind nur davor gesetzt.

Das Haus Am Neuen Markt 5 wirkt auf den ersten Blick wie ein barockes Palais. Quelle: Peter Degener

Und wer hinter die scheinbaren Fenster auf die echten Glasscheiben blickt, entdeckt ein weiteres Zitat der Potsdamer Baugeschichte: Die Geschosse des Hauses und seine Fassade stimmen nicht überein – eine Zimmerdecke läuft mitten durch die falschen Prachtfenster hindurch. Das war auch bei den Neubauten im Auftrag König Friedrichs II. oftmals so. Eine Schaufassade mit ihren hohen prächtigen Geschossen wurde vor ein Bürgerhaus gesetzt. Da beleuchtete die Oberkante eines Fensters dann nur den Boden eines Zimmers oder aber das Fenster begann weit oben in der Wand. Dem Herrscher war das Stadtbild wichtiger als die innere Funktion des Hauses.

Das barocke Haus am Neuen Markt 5 wurde 1755 von J.G. Büring nach dem Vorbild eines italienischen Palazzo von Antonio Palladio errichtet und 1945 zerstört. Quelle: MAZ/Archiv Reproduktion

Hier nun das gleiche Spiel. Hinter den scheinbaren drei Hauptgeschossen verstecken sich fünf Etagen. Weil sich an die modernen Säulen eine breite Glasfront anschließt, sind die heutigen Bewohner zum Glück nicht so gestraft, wie ihre Vorgänger an diesem Ort. (Rätsel: Peter Degener)

Verkehr in Potsdam

Dem Januar gehen die Tage aus, der Stadt aber nicht die Baustellen. Wo in der letzten Januarwoche große und kleine Engpässe lauern und um welche Ecken Sie lieber einen großen Bogen machen, erfahren Sie in der Verkehrsprognose für Potsdam.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Kalte Füße wird heute keiner bekommen. Die Temperaturen liegen deutlich über dem Gefrierpunkt. Bis zu 7 Grad werden erwartet. Es bleibt jedoch grau, leichter Niederschlag nicht ausgeschlossen.

Von MAZonline