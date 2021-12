Potsdam

Guten Morgen! Zum Start der neuen Woche ruckelt es etwas im Tram-Verkehr, aber ansonsten sind wir guter Dinge: In dieser Woche sollen in Potsdam zwei neue stationäre Impfzentren öffnen. Was allein nach den Erfahrungen mit den mobilen Impfaktionen am zurückliegenden Wochenende mehr als nötig erscheint. Und mehr Menschen wollen sich in Potsdam impfen lassen. Wie gut eine Impfung wirkt, zeigt das relativ gute Verhältnis der leider sehr hohen Fallzahlen und der Zahl der schweren Verläufe. Im Vergleich zur 2. Welle (ohne Impfschutz) müssen derzeit weit weniger Menschen ins Krankenhaus als noch Anfang des Jahres bei weitaus geringeren Fallzahlen und Inzidenzen.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Und dennoch: Seit Beginn der 4. Welle in Potsdam Anfang November 2021 sind sieben weitere Menschen in Folge ihrer Corona-Erkrankung gestorben. Die Zahl der offiziell bestätigten „Corona-Toten“ in Potsdam liegt derzeit bei 255. Demzufolge haben knapp über 2 Prozent der an Covid-19 erkrankten Menschen die Infektion nicht überlebt. Bestätigte Corona-Infektionen in Potsdam bisher: 11.778, die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Wochenende bei 392,1.

News und Termine

Zusammen leben: Die Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg mit Sitz in Potsdam bietet heute um 17 Uhr einen Online-Vortrag zum Thema „Auf den Punkt gebracht: Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz – was ist darunter zu verstehen?“ an. Birgitta Neumann ist Sozialpädagogin und Initiatorin einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz und beantwortet Fragen, wie Wohn-Pflege-Gemeinschaften für Menschen mit Demenz an das gewohnte Leben zu Hause anknüpfen, welche Qualitätskriterien Wohn-Pflegegemeinschaft umfassen sollten, welche Form der Unterstützung dort geleistet und ob ich mich dort einbringen kann. Anmeldung online oder per Mail an anmeldung@alzheimer-brandenburg.de.

Personalmangel beim Vip: Ab heute werden Busse und Straßenbahnen in Potsdam anders bzw. weniger unterwegs sein als normal gewohnt. „Die aktuell verfügbaren Kapazitäten beim Fahrpersonal“ lassen aktuell nur ein eingeschränktes Angebot zu, teilte der Potsdamer Verkehrsbetrieb (ViP) mit. „Die grundsätzlich angespannte Personalsituation wird derzeit durch zunehmende Corona-bedingte Abwesenheiten von Fahrer*innen, beispielsweise durch Quarantäneregelungen in deren Umfeld, verschärft“. Ab heute gilt daher ein „modifizierter Ferienfahrplan“. Weitere Informationen unter www.vip-potsdam.de.

Übergang nach Werder (Havel): Bernd Rubelt, Potsdams Beigeordneter für Stadtentwicklung, wird sich heute gemeinsam mit Kerstin Hoppe, Bürgermeisterin Schwielowsee, und Manuela Saß, Bürgermeisterin Werder (Havel), selbst ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten am Kommune übergreifenden Projekt „Rad- und Fußwegbrücke Zernsee“ machen. Spoiler: Eine Besserung für Fußgänger und Radfahrer ist aktuell nicht in Sicht. Die Sperrung wird aufgrund der anstehenden Arbeiten auch in den ersten Monaten des kommenden Jahres notwendig werden. Erst nach dem Ende der Winter- bzw. Frostperiode und je nach Baufortschritt könne es zuverlässige Informationen zu einer möglichen Öffnung der Brücke geben.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Wir hatten in den vergangenen Tage ja darauf aufmerksam gemacht: Die Karten für das Stück „Die Weihnachtsgans Auguste“ sind beliebt. So begehrt, dass die Veranstaltungen am heutigen Vormittag restlos ausverkauft sind. Für die kommenden Tage gibt es aber noch Karten. Theater ganz ohne Ticket ist heute aber auch möglich. Im Adventskalender des Hans-Otto-Theaters erwartet uns heute eine „musikalische Überraschung“. Einfach um 17 Uhr bei der Theater-Außenstelle auf der Brandenburger Straße vorbeikommen.

Gefühlte Kunst: Das Museum Barberini am Alten Markt in Potsdam bietet heute nicht nur um 12 Uhr und 15 Uhr die obligatorischen Einführungen für die aktuelle Ausstellung „Impressionismus in Russland“ an, sondern um 17 Uhr auch eine Einführung für Sehbehinderte und Blinde, bei der mit detaillierten Bildbeschreibungen, tastbaren Gegenständen und Fühlbildern die Sammlung „Impressionismus. Die Sammlung Hasso Plattner“ auch für Sehbehinderte und Blinde zugänglich wird. Weitere Informationen unter www.museum-barberini.de.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natur im anderen Licht: Jeden ersten Montag im Monat ist Museumsmontag im Naturkundemuseum Potsdam – das Haus ist für Besucher zugänglich. So auch heute. Das Naturkundemuseum hat von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Mutige Kinder kommen aber erst um 17.30 Uhr ins Museum, denn dann beginnt die Taschenlampenführung für Kinder ab 6 Jahren. Rund 90 Minuten später gibt es zudem eine Taschenlampenführung speziell für Kinder ab 8 Jahren. Achtung: Bitte eine eigene Taschenlampe mitbringen und pünktlich erscheinen!

Beethoven zu Ehren: Im Nikolaisaal ist heute ein Star der klassischen Musikszene zu Gast: Kein Geringerer als Igor Levit wird sich heute Abend im Nikolaisaal ans Klavier setzen. Zusammen mit der Kammerakademie Potsdam möchte er, pünktlich zum 251. Geburtstag, Ludwig van Beethoven hochleben lassen die „Mondscheinsonate“ sowie das 3. Klavierkonzert des Komponisten aufführen. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen unter www.nikolaisaal.de.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 35 Quelle: Peter Degener

Ein Hausgiebel mit seinem Rautenmuster aus Ziegeln spiegelt sich im Glas der Telefonzelle – er gehört zum „Haus Marie“ des Humboldt-Gymnasiums, dem Altbau, der schon seit 1954 Sitz der Schule ist und nach Marie-Elisabeth von Humboldt (1741-1796) benannt wurde – der Mutter der beiden Wissenschaftler Alexander und Wilhelm, nach denen die Anbauten zur Erweiterung der Schule benannt sind.

Mit dramatischen Versen aus Shakespeares „Romeo & Julia“ ist diese ausrangierte Telefonzelle beklebt. Darin finden sich Bücher, die anderen zum Verschenken dort deponieren können. Die Büchertauschzelle steht auf dem sogenannten „Theaterplatz“ des Humboldt-Gymnasiums. So heißt der neugestaltete Vorplatz der Schule in der Heinrich-Mann-Allee, der mit seinen Steinbänken in mehreren Stufen übereinander an ein kleines Amphitheater erinnert.

Daie beklebte Bücherzelle vor dem Humboldt-Gymnasium. Quelle: Peter Degener

Dem Bildungspolitiker Wilhelm von Humboldt hätte die Idee der niederschwelligen Bücherzelle bestimmt gefallen. In Anspielung auf Shakespeare könnte man sagen: „Sie findt einen Band. Sie begibt sich auf die Reise.“ (Rätsel: Peter Degener)

Meist gelesen: Das Beste aus der MAZ

► Riesenansturm im Stern-Center: Impf-Stopp schon Stunden vor der ersten Spritze

► Potsdams Oberbürgermeister: Ohne Impfverweigerer wäre Impfzentrum nicht geschlossen worden

► Sterntaler-Aktion: Allein Schokolade kaufen? Ein Traum, der für Ritaj mit Elektro-Rollstuhl wahr werden kann

Verkehr in Potsdam

Neben den unerfreulichen Einschränkungen im Straßenbahn-Verkehr in Potsdam gesellen sich in dieser Woche auch wieder die (altbekannten) Dauerbaustellen hinzu. Erst im Laufe der Woche wird weitere (kleine) Einschränkungen im Straßenverkehr geben. In jedem Fall wünschen wir: Gute Fahrt!

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Es wird zum Wochenstart nochmal deutlich kälter als in den vergangenen Tage. Die Temperaturen werden heute wohl nur knapp über 0 Grad liegen. Dazu ist es grau und wenn es – und danach sieht es aus – Niederschlag gibt, dann wird es Schnee(regen) sein.

Von MAZonline