Potsdam

Guten Morgen! Das Wochenende mit diesem im Großen und Ganzen traumhaften Wetter liegt hinter uns, eine neue, kühlere, Woche steht bevor. Hinter uns gelassen haben wir leider auch die relativ corona-sorgenfreie Zeit. Der Anstieg war in den vergangenen Tagen leider zu stark.

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Am Wochenende hat sich die Inzidenz in Potsdam nämlich bei über 30 eingependelt. 12 Fälle am Samstag reichten, um den Inzidenz-Wert auf 30,5 steigen zu lassen. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 17,7, vor einem Monat gar nur bei 3,9. Insgesamt wurden in Potsdam bisher nachweislich 7254 Corona-Fälle registriert. Das entspricht etwa 4 Prozent der Potsdamer Bevölkerung. Das Schlimme an dem Anstieg des Inzidenz-Wertes ist, dass die so wichtige 20-er Marke außer Reichweite ist und vor allem: Sie wurde nun an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Das bedeutet, dass es (vermutlich ab morgen) wieder eine Testpflicht für bestimmte Bereiche, wie beispielsweise die Gastro-Innenbereiche und in Bereichen des Tourismus, geben wird.

News und Termine

Lebenssaft wird gebraucht: Der Blick auf das Blutspendebarometer des Deutschen Roten Kreuzes Nord Ost verheißt nichts Gutes. Bei gleich fünf Blutgruppen gibt es aktuell einen „beunruhigend geringen Blutbestand“. Lediglich die Reserven für die Blutgruppen AB+ sowie AB- sind derzeit ausreichend. Von 12 Uhr bis 19 Uhr besteht am heutigen Montag – mit Anmeldung – beim Blutspendedienst am Klinikum die Möglichkeit, die Blutreserven wieder aufzuladen.

Förderwettbewerb startet: Heute startet der der von der ProPotsdam GmbH ausgelobte Online-Förderwettbewerbs „Gemeinsam FÜR Potsdam. Gemeinnützige Vereine und Organisationen aus Potsdam können sich bis zu 12. September mit ihren Projektideen in den Kategorien Kunst und Kultur, Nachbarschaft und Soziales, Sport und Freizeit sowie Umwelt und Naturschutz für eine Teilnahme bewerben. Ab dem 19. September können dann die Potsdamerinnen und Potsdamer im Internet darüber ab, welche Projekte ein Preisgeld in Höhe von 1.500 bis zu 6.000 Euro bedacht werden. Insgesamt hat die ProPotsdam 62.000 Euro Preisgelder ausgelobt. Weitere Informationen unter www.gemeinsam-fuer-potsdam.de.

Party wird geplant: Das „Fanprojekt Babelsberg“ wird 20 Jahre alt. Das muss und soll gefeiert werden. Nur wie? Genau um diese Frage dreht es sich heute beim Plenum im Fanladen. „Wer sich in die Gestaltung mit einbringen möchte, ist gerne gesehen. Kommt einfach vorbei“, heißt es im Aufruf des Fanprojektes. Um 18 Uhr geht es los.

Was kann man heute in Potsdam unternehmen?

Russisch für Anfänger: Die Volkshochschule im Bildungsforum bietet im August einen einwöchigen Intensivkurs Russisch für Anfänger an, in dem noch Plätze frei sind. Auch wer glaubt, dass erworbene Russischkenntnisse verschüttet sind, ist hier richtig. Der Kurs beginnt heute und findet bis zum 20. August täglich von 9 bis 14 Uhr statt und kostet 190 Euro (keine Ermäßigung). Informationen und Anmeldung unter vhs.potsdam.de.

Gemeinsam musizieren: Wie jeden Montag treffen sich auch heute Potsdamer und Neu-Potsdamer in der Schiffsbauergasse zum gemeinsamen Musizieren. Ab 18:30 Uhr versammeln sich im Waschhaus Interessierte um gemeinsam innerhalb des Projekts „Heimatsounds“ Lieder aus aller Welt zu spielen und singen. Weitere Informationen unter www.waschhaus.de.

Gemeinsam quizzen: In der Bar Gelb in der Charlottenstraße hat die Quiz-Saison längst wieder begonnen. Daher wird heute um 20 Uhr wieder fleißig mit Wissen um sich geworfen. Teams mit bis zu sechs Personen messen sich in drei Runden mit jeweils 12 Fragen zu allerlei Themen. Der Eintritt ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung aber nötig.

Jüdisches Filmfestival: Im Rahmen des am vergangenen Donnerstag gestarteten Jüdischen Filmfestival werden heute in Potsdam gleich fünf Filme gezeigt. Um jeweils 17 Uhr zeigt das Thalia-Kino in Babelsberg „Just for Today“ und das Filmmuseum Potsdam den Film „The Sign Painter“. Drei Stunden läuft in beiden Kinos jeweils einen weitern Beitrag auf dre Leinwand. Um 20 Uhr läuft der Film „Kinder der Hoffnung“ im Filmmuseum und „Fluch über die Grenze“ im Thalia. Den fünften Film am heutigen Festival-Tag in Potsdam zeigt dann das Waschhaus am späten Abend auf der großen Open-air-Bühne in der Schiffbauergasse. „Lieber Thomas“ startet um 22 Uhr.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel von Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn unter dem Foto folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 19 Quelle: Peter Degener

In den Neunziger Jahren sind in Potsdam zahlreiche öffentliche Häuser gebaut worden. Auch für die Wirtschaft wurde ein Ort geschaffen, an dem sich verschiedene Verbände einmieten konnten. Das „Haus der Wirtschaft“ zeugt äußerlich von Stolz und Kraft. Ein langgestreckter Ehrenhof öffnet sich zur Straße. Auf dem Weg zum Eingang wird man von einem alles überblickenden Auge beobachtet. Zu beiden Seiten leuchten blaue Wände aus Metallkacheln – und über den Köpfen wölben sich die Wände stark nach außen wie es für italienische Renaissance-Palast typisch ist.

Das „Haus der Wirtschaft“ im Schlaatzweg in Potsdam. Quelle: eter Degener

Doch drinnen warten keine Händlerfürsten. Im „Haus der Wirtschaft“ im Schlaatzweg sitzt die Brandenburgische Ingenieurkammer neben den Verbänden für Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie, der Ernährungsindustrie, des Handels. Auch die Familienkasse und ein Teil der Bundeagentur für Arbeit sitzen im Schlaatzweg. All diese Einrichtungen sind mittlerweile sehr gut erreichbar. Die holprige Pflasterstraße schien ebenfalls noch aus der Renaissance zu stammen und kam 2017 im MAZ-Leser-Ranking auf Platz 3 für die schlechteste Straße Potsdams. Seitdem wurde sie saniert, sodass man dort nun anstelle über das alte Pflaster ganz wirtschaftsfreundlich über glatten Asphalt rollt.

Potsdamer Geschichten damals und heute

Der monatelange Abriss der alten Fachhochschule am Alten Markt in der Potsdamer Innenstadt fand am 16. August 2018 sein Ende. An jenem Donnerstagnachmittag vor genau drei Jahren fielen die noch stehenden Gebäudeteile.

Für den Erhalt des Gebäudes – dann allerdings in sanierter und gereinigter Form – hatten viele Potsdamer demonstriert, die Fachhochschule besetzt und eine Petition unterschrieben, am Ende setzte sich aber die Stadtpolitik durch, die dort schon in den 1990er Jahren eine behutsame Annäherung an den alten Stadtgrundriss gefordert hatte.

Anfang Mai 2018 rückten die Abrissbagger an. Die Diskussion um den Erhalt des Gebäudes hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Mit dem Skelettbau aus den 1970er Jahren verschwand ein weiteres Stück DDR-Geschichte in Potsdam. Rund 6000 Tonnen Schutt fielen bei den Arbeiten insgesamt an. Rund 3 Millionen Euro an Kosten nur für Abbruch und Entsorgung des am 5. September 1977 als „Institut für Lehrerbildung“ übergebenen Gebäudes häuften sich an. Finanziert wurde der Rückbau durch Städtebaufördermittel: Je 40 Prozent steuerten Bund und Land bei. 20 Prozent waren kommunaler Eigenanteil.

Verkehr in Potsdam

Zu den bekannten Staufallen rund um die vollgesperrte Behlertstraße und der Dauerbaustelle am Leipziger Dreieck kommt heute noch eine Vollsperrung hinzu: Die Friedrich-Engels-Straße wird ab heute für fast zwei Wochen voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der L40 Brücke. Der Verkehr wird über die Heinrich-Mann-Allee und Horstweg umgeleitet. Das hat auch Folgen für den Bus-Verkehr. Die Linien 690 und N17 fahren einen Umweg, bei dem die Haltestellen Übergang und Schlaatzstraße nicht angefahren werden.

Alle Staustellen in dieser Woche finden Sie hier.

Wie wird das Wetter heute in Potsdam?

Heute kühlt es merklich ab. Die 20-Grad-Marke wird uns heute näher sein als höhere Gefilde. Es ist auch nicht ausgeschlossen, eher wahrscheinlich, dass es heute auch hin und wieder mal regnen wird.

Von MAZonline