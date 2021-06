Potsdam

Guten Morgen! Haben Sie zufällig einen Gong? Die Veranstalter der Fête de la musique suchen nämlichen einen. Am kommenden Montag findet das kostenlose Musikfestival in Potsdam statt und für eine „globale Überraschungsaktion“ wird nun händeringend ein Gong gesucht. 

Habt ihr einen Gong? Oder kennt jemanden, der jemanden kennt... Für eine globale Überraschungsaktion zur Fête suchen wir... Posted by Fête de la Musique, Potsdam on Friday, June 11, 2021

Wir sind gespannt – auch auf das was diese Woche so bringt. Starten wir mit dem obligatorischen Blick auf die Pandemie-Situation:

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Erfreulich gut ist derzeit die Corona-Lage in Potsdam. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam wurde am gestrigen Sonntag mit 2,8 angegeben. So niedrig war der Inzidenz-Wert hier bei uns in der Stadt das letzte Mal Ende Juli 2020. Im vergangenen Jahr blieben die Werte dann wochenlang einstellig, bis es zum Oktober hin wieder steil bergauf ging, uns die zweite Corona-Welle voll erwischte. Aber: Damals hatten wir noch keinen Impfstoff. Aktuell kann sich bekanntlich jeder der möchte, für einen Impftermin anmelden. Das Land Brandenburg hat zudem bekanntgegeben, nun täglich neue Impftermine für die Impfzentren einstellt. Daher gibt es auch in der Metropolishalle in Potsdam aktuell freie Impftermine. Personen ab 18 Jahren können Impftermine für das Impfzentren online buchen.

News und Empfehlungen für den heutigen Montag

Gute Nachricht rechtzeitig zur Fußball-Europameisterschaft. Wer dieses Mal noch nicht so große Lust auf Public Viewing in Potsdam mit vielen unbekannten Menschen hat, der guckt die EM vermutlich Zuhause. Zu einem entspannten Euro-Fußballabend gehrt auch das eine oder andere Getränk. Wer verpennt hat, seinen Getränkevorrat rechtzeitig aufzustocken, hat Glück: In Potsdam gibt es einen neuen Getränke-Lieferdienst: www.Flaschenpost.de heißt er. Versprochen wird, dass bereits 120 Minuten nach der Bestellung die bestellte Ware angeliefert wird. Geliefert wird im gesamten Potsdamer Stadtgebiet und in Berlin Süd-West sowie in Teltow, Kleinmachnow, Werder (Havel), Michendorf, Seddiner See und Nuthetal. Prost!

Anstoßen können auch jene Schüler und Schülerinnen, die heute Morgen mit dem Voltaire-Schulpreis für herausragendes Eintreten für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz ausgezeichnet werden. Zudem wird der Bildungseinrichtung an sich heute noch eine besondere Ehrung zuteil. Die Voltaireschule wird als ‘Botschafterschule des Europäischen Parlaments‘ ausgezeichnet - als erste Schule in Potsdam und als vierte in Brandenburg.

Neu und blau: In dieser Woche wird der Murmelberg im Waldpark auf dem Spielplatz Am Moosfenn für rund zwei Wochen gesperrt. In dieser Zeit sollen unter anderem fehlende Bauteile mit einer farblich neu hergestellten Betonkonstruktion ergänzt. Diese wird im Farbton blau gehalten, um die Ergänzungen, wie bei der ersten Überarbeitung, sichtbar zu machen, teilte die Stadt Potsdam mit. Und damit das alles wirklich Hand und Fuß hat, wird die 1945 geborene Künstlerin Alice Bahra, die den Murmelberg 1984 errichtet hatte, selbst die Instandsetzung durchführen. Es ist bekanntlich nicht der einzige Spielplatz, der eine Instandsetzung nötig hat bzw. derzeit saniert wird.

Kein Zutritt: Gesperrt ist derzeit auch die Terrassenanlage Birnenweg. Auch hier ist eine Sanierung dringend erforderlich. „Die Terrassenanlage am Übergang vom Birnenweg in die Lennésche Feldflur muss leider aufgrund der nicht mehr gegebenen Verkehrssicherheit gesperrt werden“, teilte die Stadt mit. Jetzt wird geklärt, „ob und wann die Terrasse wieder in den ursprünglichen Zustand hergestellt werden kann oder ob sie umgestaltet wird“. Der terrassenartige Aussichtspunkt am Ende der Kirschallee am Birnenweg mit Blick auf die Feldflur wurde im Rahmen der Buga vor mehr als 20 Jahren angelegt.

Helfer und Helferinnen gesucht: In diesem Jahr soll die „Stadt der Kinder“ wieder zum Leben erweckt werden. Diese wirklich sehr besondere Stadt wird wohl in diesem Jahr etwas kleiner werden, aber dafür wird es davon mehrere geben: Potsdams größtes kostenloses Sommerferienprojekt soll vom 28. Juni bis 9. Juli 2021 nämlich an verschiedenen Orten Potsdams umgesetzt werden. Geplant sind neben drei Kinderbaustellen im Wohngebiet Am Schlaatz, Bauspielorte in Babelsberg, Bornstedt und Potsdam West. Zur Unterstützung werden noch freiwillige Helfer und Helferinnen gesucht, die gerne mal mit anzupacken. Alle Informationen auf www.stadtderkinder-potsdam.de.

Gebaut wird auch hier: Heute wird auf dem Gelände des sogenannten Block III zwischen Altem Markt, Friedrich-Ebert-Straße, Nikolaikirche und der neuen Erika-Wolf-Straße der symbolische Grundstein für die Errichtung der neuen Bauten in der Potsdamer Mitte gesetzt. Für den sogenannten Block 3 am Alten Markt wollen mehrere Anbieter einen lebendigen Mix aus Neu und Alt bauen. Unter anderem wird der Plögersche Gasthof wiederauferstehen – und dort soll wirklich wieder eine Gastronomie samt Brauerei entstehen. Früher stand dort die ehemalige Fachhochschule, die im Spätsommer 2018 abgerissen wurde. Zur Grundsteinlegung werden Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und die sechs Bauherren, darunter die WG „Karl Marx“ Potsdam eG und die Potsdamer Wohnungsgenossenschaft 1956 eG am heutigen Montagmittag erwartet. Dazu etwas in eigener Sache: Wir haben hart daran gearbeitet, dass unsere Webcam zukünftig wieder Live-Bilder von der Baustelle sendet. Wir sind guter Dinge, dass die Übertragung vielleicht Ende dieser Woche wieder funktioniert. Spätestens Anfang nächster Woche sollten unter www.maz-online.de/potsdammitte die Bauarbeiten am Alten Markt, wo die Tiefbauarbeiten übrigens schon begonnen haben, wieder aus der Vogelperspektive beobachtet werden können.

Führungen im Museum: Das Museum Barberini hat wieder auf, aber das verfügbare Kartenkontingent für einen Tag ist oft sehr schnell vergeben. Auf einen Besuch im Museum am Alten Markt in Potsdam muss jedoch nicht verzichtet werden. Derzeit werden noch virtuelle Führungen angeboten. Heute um 12 Uhr eine Einführung für Einzelbesucher: Rembrandts Orient und um 17 Uhr eine Online Live Tour für Einzelbesucher sowie eine Einführung für Einzelbesucher: Impressionismus-Sammlung.

Open-Air-Kino: Ab 22 Uhr läuft heute im Rahmen des Open-Air-Kino-Sommers im Waschhaus der mehrfach ausgezeichnete Film „Nomadland“. Filmfreunde müssen die Tickets im Voraus kaufen, einen negativen Corona-Test vorweisen und eine Maske tragen – jedoch nicht auf dem Sitzplatz. Der Check-in kann mittels der Luca-App erfolgen.

Auflösung Bilderrätsel

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel von Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn nun folgt die Auflösung:

Ein Hauptbahnhof gehört in die Mitte der Stadt. Und so war es auch bis 1961 in Potsdam. Doch die Gleise aus der Stadtmitte führten nach West-Berlin, das kaum noch zugänglich und spätestens mit dem Mauerbau gar kein Reiseziel für DDR-Bürger aus Potsdam war. Stattdessen wurde der Berliner Außenring rund um das fremde West-Berlin gebaut. Einer der wichtigsten Bahnhöfe an der Trasse war Pirschheide, der 1958 als Bahnhof „Potsdam Süd“ eröffnet worden war. Von 1960 bis 1993 war Pirschheide dann offizieller Hauptbahnhof der Stadt. Mit der Wiedervereinigung und der Wiederherstellung der Gleisverbindung nach West-Berlin verlor der Haltepunkt rapide an Bedeutung im Zugverkehr und wurde schließlich in Bahnhof Pirschheide umbenannt. Der Hauptbahnhof kehrte in die Mitte zurück. Die oberen bahnsteige sind geschlossen, nur ein Gleis ist noch in Betrieb. Die Schalterhalle wurde zum Jahreswechsel 2006/2007 geschlossen.

2013 begann das neue Leben der Schalterhalle von Pirschheide. Das Localize-Festival verwandelte den Bahnhof zum Ort für Kunst und Musik, ließ Besucher die Umgebung neu entdecken. Schon damals hatte ein Privateigentümer mit der Sanierung und dem Umbau in eine Veranstaltungshalle begonnen. Überraschend wurde das Gebäude in die Denkmalliste Brandenburgs aufgenommen. Der Klub „Pirschheide“ öffnete schließlich 2017. Mitten in der Pandemie, als Veranstaltungen in Klubs schon monatelang unmöglich waren, übernahm der kleine lokale Fernsehsender Hauptstadt TV den Betrieb und richtete ein Fernsehstudio in der Halle ein, die weiterhin für Veranstaltungen genutzt werden soll.

Damals war’s: Prozessauftakt gegen Elias’ Mörder

Vor genau fünf Jahren, am 14. Juni 2016, begann in Potsdam ein aufsehenerregender Prozess: Vor dem Potsdamer Landgericht steht der damals 32-jährige Silvio S. Ihm werden die Morde an den beiden Jungen Elias (6) und Mohamed (4) vorgeworfen – und später auch nachgewiesen. In Potsdam hatte das Verschwinden des kleinen Elias für großes Entsetzen gesorgt. Der Sechsjährige war zum Spielen auf den Spielplatz vor der Haustür der elterlichen Wohnung im Schlaatz gegangen und kam nie wieder zurück zu seinen Eltern. Silvio S. hatte sich den Jungen geschnappt. Während des Prozesses erfuhr die Öffentlichkeit, welches Martyrium der Kleine durchleiden musste, aber damals am Tag des Verschwindens, am 8. Juli 2015, dachte daran noch niemand. Viele, viele Helfer kamen zusammen, organisierten selbstständig Suche, die Menschen drehten in Potsdam jeden Stein um. Taucher kamen zum Einsatz, Spürhunde, ja sogar ein Wahrsager versuchte zu helfen – die Polizei ging einem Hinweis sogar nach –, aber Elias blieb verschwunden. Die Hoffnung schwand, wurde aber noch nicht aufgegeben.

Auch Leichenspürhunde aus Berlin und die Tauchergruppe der Technischen Einsatz Einheit der Polizei waren im Einsatz Quelle: Julian Stähle

Monate später, am 1. Oktober 2015, verschwand in Berlin der kleine Flüchtlingsjunge Mohamed. Auch nach ihm wird wochenlang gesucht. Nichts – bis eine Frau am 28. Oktober 2015 die MAZ liest und auf Seite 7 plötzlich ihren Sohn auf einem Fahndungsbild aus Berlin erkennt. Sie gibt der Polizei den entscheidenden Tipp. Am 30. Oktober 2015 wird Silvio S. festgenommen. Er gesteht, beide Kinder getötet zu haben. Laut Obduktionsbericht soll Elias missbraucht und stranguliert worden sein.

Trauerfeier am 4. November 2015 am Bürgerhaus im Schlaatz für die beiden getöteten Kinder. Hunderte Menschen nahmen dort von Elias und Mohamed. Quelle: Julian Stähle

Genau 342 Tage nach dem Tod des kleinen Elias beginnt der Prozess um Silvio S. Im Juli 2016 verurteilt das Landgericht Potsdam Silvio S. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Das Gericht stellte eine besondere schwere der Schuld fest, damit ist eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft, für Silvio S. auch eine Sicherheitsverwahrung nach Verbüßung der Strafhaft anzuordnen, kam das Gericht nicht nach. Im Januar 2017 fordert der Generalbundesanwalt in Karlsruhe in seinem Revisionsantrag die Sicherungsverwahrung für Silvio S. Die Kritik der obersten deutschen Ankläger: Den sexuellen Komponenten der Taten habe das Gericht „nicht einmal ansatzweise“ die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdienten.

Ein halbes Jahr später, im Juni 2017, kassiert der Bundesgerichtshof in Leipzig Teile des Urteils und verweist den Fall zurück ans Potsdamer Landgericht. Im Mai 2019 beginnt der zweite Prozess gegen den Kindermörder vor dem Potsdamer Landgericht. Silvio S. sei nach derzeitigem Stand extrem rückfallgefährdet, erklärt ein Psychologe zum Prozessauftakt. Am 28. Juni 2019 verkündet das Gericht sein Urteil: Vorerst gibt es keine Sicherungsverwahrung für Silvio S. – das wird aber kurz vor einer möglichen Haftentlassung nochmals geprüft. Ende September 2019 ist das Urteil rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft zieht ihren Revisionsantrag zurück.

Verkehr in Potsdam

Die „Lutherplatz-Blockade“ wäre fürs Erste überstanden – kommenden Freitag geht es weiter – und auch sonst scheint in Potsdam verkehrsmäßig gerade die Ruhe vor den obligatorischen Sommer-Baustellen zu herrschen. Na klar, die Dauerbaustellen sind noch da, aber die Verkehrsprognose der Stadt enthält keine bösen Überraschungen. Und auch die drei etwas versteckt angekündigten Sperrungen am heutigen Montag werden nicht für Verkehrschaos sorgen: Geplant ist, die Straße An der Sternwarte für zweieinhalb Wochen voll zu sperren. Grund sind Arbeiten an Schmutzwasser- und Regenwasseranschlüssen. Halbseitig gesperrt werden sollen die Charlottenstraße – heute und morgen – ab Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hebbelstraße sowie die Französische Straße an der Ecke Posthofstraße von heute an bis nächste Woche Mittwoch.

Das Wetter heute in Potsdam

Nach dem etwas durchwachsenem Wochenend-Wetter wird es heute wieder sommerlicher. Zudem ist der heutige Montag der Auftakt zu einer richtig guten und (sehr) warmen Woche. Derzeit sagen die Wetterprognosen ab Mittwoch oder Donnerstag sogar Temperaturen von deutlich über 30 Grad voraus.

