Potsdam

Eine neue Woche beginnt in Potsdam – und der Sommer beginnt ganz offiziell auch kalendarisch am heutigen 21. Juni. Uns beschäftigt Musik an allen Ecken und ein besonderes Gebäude an einer besonderen Ecke der Stadt. Starten wir also:

Die aktuelle Corona-Lage in Potsdam

Eine Woche mit nur vier Corona-Neuinfektionen – das hatte es zuletzt im Juli 2020 in Potsdam gegeben. Jetzt wurden erneut derart niedrige Infektionszahlen gemeldet: Vier Menschen haben sich in der vergangenen Woche in der Stadt mit Covid-19 infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Landeshauptstadt liegt damit bei nur noch 2,2. Ein Fall betrifft die Altersgruppe der fünf- bis 14-Jährigen, zwei die 15- bis 34-Jährigen, eine Infektion entfällt auf die 35- bis 59-jährigen Menschen in der Stadt.

Damit gelten in Potsdam viele Lockdownmaßnahmen nicht mehr, auch die Kontaktbeschränkungen sind weitgehend aufgehoben. Einzig bei privaten Feiern in Innenräumen gibt es noch eine Beschränkung bis zehn Personen. Außerdem sind in geschlossenen öffentlichen Räumen weiterhin Masken zu tragen.

News und Empfehlungen für den heutigen Montag

Musik überall: Die Fête de la musique findet wieder statt – und zwar an Orten, an denen sie noch nie zuvor gewesen ist. Zum heutigen Sommeranfang werden Potsdamer Musiker vom Kirchsteigfeld bis nach Bornstedt unterwegs sein – zu Lande, zu Wasser und auf Schienen. Der Verein Kulturtänzer wollte die Fête nicht ein drittes Mal ausfallen lassen, nachdem im letzten Sommer viel Unsicherheit und zur Wintersonnenwende kurz vor Weihnachten der erneute Lockdown das Festival unmöglich gemacht hatten.

Immerhin acht feste Bühnen wird es bei aller Mobilität dennoch geben. Am Lindenpark in Babelsberg, auf der Inselbühne der Freundschaftsinsel und an der Fachschule Clara Hoffbauer auf Hermannswerder geht es ab 16 Uhr los. Um 18 Uhr startet das Programm an der Gartenstadtbühne in Drewitz, auf dem Theaterschiff, sowie am Kellermann an der Babelsberger Rathaus-Kreuzung. Zuletzt schließen sich um 18.30 Uhr das Museum Alexandrowka und um 19 Uhr das Waschhaus in der Schiffbauergasse an.

Zu den Highlights des Bühnenprogramms zählen die verschiedenen Nachwuchskünstler und die Big Band der Musikschule Bertheau und Morgenstern, die im Lindenpark auftreten. Auf der Inselbühne, die gerade erst wieder Teil der Potsdamer Musiklandschaft geworden ist, spielen Amanda Morena, Through Colours und zum Abschluss um 19 Uhr Salome. Im Garten des Museums Alexandrowka tritt zuerst Casino Gitano auf und ab 20 Uhr die Potsdamer Punkkapelle „44 Leningrad“. Das gesamte Programm steht auf fete-potsdam.de.

Synagogenbau in Potsdam: Heute steht der nächste Schritt zur Errichtung einer neuen Synagoge für die jüdische Gemeinschaft in Potsdam bevor. Eine entsprechende Vereinbarung zum Bau des Synagogen- und Gemeindezentrums am Landtag soll am heutigen Montag von Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und dem Präsidenten der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST), Abraham Lerner, unterzeichnet werden. Dazu wird auch der Präsident der Zentralrats der Juden, Josef Schuster, erwartet.

Die Landesregierung werde das Synagogen- und Gemeindezentrum in Zusammenarbeit mit der ZWST auf dem Gelände in der Schloßstraße 1 in Potsdam errichten, heißt es. Das Land finanziere den Bau mit rund 13,7 Millionen Euro. Das Bauvorhaben wurde bereits 2005 im Staatsvertrag des Landes Brandenburg mit dem jüdischen Landesverband festgehalten. Seitdem gab es mehrere Anläufe, den Baustart auf den Weg zu bringen und die Trägerschaft festzulegen. Der Baubeginn ist bisher vor allem an einer Kontroverse innerhalb der verschiedenen jüdischen Gemeinden in Potsdam über die Gestaltung des Sakralbaus gescheitert. Die historische Potsdamer Synagoge im Stadtzentrum überstand zwar die NS-Pogrome von 1938, wurde jedoch danach von der benachbarten Post genutzt und Ende des Zweiten Weltkriegs im April 1945 bei einem Luftangriff auf die Stadt zerstört. Am historischen Standort wurde in der DDR ein Wohnhaus errichtet. Dort erinnert eine Gedenktafel an die alte Synagoge.

Auf den Spuren von Johann Friedrich Oberlin: Eine außergewöhnliche Film- und Theaterproduktion gibt es heute Abend um 19 Uhr in der Inselkirche Hermannswerder zu sehen. Das Theaterensemble MITEINANDERs, bestehend aus Menschen mit und ohne Behinderung der Oberlin Werkstätten und Auszubildende der Beruflichen Schule der Hoffbauer gGmbH , präsentiert auf Leinwand und Bühne Episoden aus beinahe sechzig Jahren eines einzigartigen Wirkens von Pfarrer Johann Friedrich Oberlin. Für die Filmaufnahmen wurde sogar eine Exkursion nach Straßburg unternommen und seine langjährige Wirkungsstätte im Steintal in den Vogesen besucht. „Aus dem dabei gesammelten Material sind ein Dokumentarfilm und ein Theaterstück entstanden, die den Namensgeber vieler sozialer Einrichtungen als einen Mann zeigen, der sich sechzig Jahre lang selbstlos für seine Mitmenschen einsetzte“, teilte der Veranstalter mit. Wir sind gespannt. Jetzt nur noch anmelden und rechtzeitig, ab 18 Uhr ist Einlass, vor Ort sein.

Na razie!: Mit einer Feierstunde im Landtag ist in Brandenburg wurde am vergangenen Donnerstag das 30-jährige Bestehen des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags vom 17. Juni 1991 begangen. Ministerpräsident Dietmar Woidke, Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke (beide SPD) und der polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej Przylebski, würdigten das Abkommen in der Feierstunde als wegweisend. Przylebski warb dabei auch für Kultur und Wertesystem in Polen, kritisierte aber zugleich die Polen-Berichterstattung in deutschen Medien. Wer sich selbst ein Bild von unserem Nachbarland machen möchte, der kann ab heute den Grundsein dafür legen: Heute morgen um 9 Uhr beginnt an der Volkshochschule im Bildungsforum (VHS) ein Polnisch-Intensivkurs für Anfänger. Der Kurs bis Freitag täglich von 9 bis 14 Uhr in der VHS statt. Weitere Informationen und Details zur Anmeldung gibt es hier.

Neue Chefinnen braucht das Land: Heute ist der Aktionstag zur „Unternehmensnachfolge durch Frauen“. Das ist auch in Potsdam bzw. in ganz Brandenburg ein Thema. Allein in Westbrandenburg sind nach Angaben der IHK Potsdam aktuell über 40 Prozent der Firmeninhaber*innen älter als 50 Jahre. Gut 11.000 der insgesamt 75.000 Unternehmerinnen und Unternehmer sind sogar 60 Jahre und älter. Es ist Zeit zu handeln – und warum nicht aktiv Frauen und potenzielle Unternehmerinnen ansprechen und für eine Unternehmensnachfolge zu begeistern. Wie Unternehmensnachfolge an sich von statten geht und warum das Thema „Unternehmensnachfolge durch Frauen“ so wichtig ist, wird heute auf einer Online-Veranstaltung ab 13 Uhr erklärt. Alle weiteren Informationen unter www.gruenden-in-potsdam.de.

Rein in die Tropenwelt: Heute öffnet die Biosphäre Potsdam ihre Türen wieder für Besucher. Für den Ausflug in den Dschungel können schon jetzt unter www.biosphaere-potsdam.de Tickets online gebucht werden. Der Eintritt ist nur mit einer vorab online gebuchten Eintrittskarte möglich. Tropenfans können sich ein eigenes Zeitfenster für ihren Besuch aussuchen. Neben dem Rundgang durch die Dschungellandschaft bietet die Biosphäre Potsdam wieder ihr beliebtes Rätselspiel durch die Dauerausstellung „Geniale Natur“ an. Eine medizinische oder FFP2-Maske muss getragen werden. Der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Coronatests ist zurzeit nicht notwendig.

Die Auflösung des Bilderrätsels

Haben Sie das neue Potsdam-Bilderrätsel von Sonntagmorgen gesehen? Jetzt kommt Ihre letzte Chance, es selbst zu enträtseln, denn nun folgt die Auflösung:

Das Potsdam-Bilderrätsel der MAZ. Wo ist das in Potsdam? Folge 11 Quelle: Peter Degener

„Zum alten Fritz“ hieß die Gaststätte mit Konzertgarten, die ab 1949 Potsdams Stadttheater beherbergte. Der Name war gerechtfertigt, denn Saal und Garten lagen an der Zimmerstraße direkt am Park von Sanssouci. Bis 1991 fand das Hans-Otto-Theater dort eine provisorische Heimat nach dem Krieg. Noch immer erinnert ein Schriftzug an der Straße daran.

Doch hinter dem denkmalgeschützten Eingang hat sich einiges verändert. Die Schlösserstiftung SPSG kaufte den Bau. Der Theatersaal und andere Gebäude im Hof wurden abgerissen. Zur Allee nach Sanssouci entstand eine Obstwiese. Zur Zimmerstraße wurden bis 2017 fünf moderne Bauten errichtet, die das Motiv der historischen Gewächshäuser aufnehmen, die es dort ebenfalls einmal gab.

Das Wissenschafts- und Restaurierungszentrum der SPSG mit Blick in Richtung Zimmerstraße. Hier stand einst der Saal des Hans-Otto-Theaters. Quelle: Peter Degener

Es handelt sich um das Wissenschafts- und Restaurierungszentrum (WRZ) der Stiftung. Für 31 Millionen Euro bekamen wichtige Einrichtungen der Stiftung angemessene Arbeitsbedingungen. Die Bibliothek, das Archiv, die Sammlung alter Pläne und Fotografien, die graphische Sammlung. Zugleich wurden Werkstätten und Ateliers geschaffen, in denen Stoffe, Papiere und Gemälde von den Restauratoren der Stiftung behandelt werden. (Rätsel: Peter Degener)

Damals war’s:

Spricht man in Potsdam über „den“ Bombenangriff dann ist immer der verheerende Luftschlag der alliierten Truppen am 14. April 1945 gemeint. Damals legte ein britischer Bomberverband die historische Potsdamer Innenstadt in Schutt und Asche. Zehntausende verloren ihr Zuhause, rund 1800 Menschen fanden in jener Nacht den Tod. Doch es war nicht der einzige Luftangriff auf Potsdam im Zweiten Weltkrieg. Immer wieder fielen vereinzelte Bomben auf die Stadt, wenn die Flugzeuge auf dem Weg nach Berlin oder von dort zurück waren. Aber heute vor genau 77 Jahren wurde Potsdam gezielt angegriffen. Weit über Flugzeuge sind bei dem Luftangriff der Alliierten auf den Großraum Berlin im Einsatz. 40 Flugzeuge greifen Potsdam an – am Tag.

Gegen 12.10 Uhr am Mittag gab es am 21. Juni 1944 Fliegeralarm, wenig später erschienen amerikanische Flugzeuge über Potsdam. Hunderte, vielleicht sogar 1000 Flugzeuge am blauen Himmel. Der Flak-Beschuss der deutschen Luftabwehr ist heftig. Schnell wurde aber klar, dass das Ziel der amerikanischen Maschinen nicht Potsdam, sondern die nahe Reichshauptstadt ist. Doch dann fallen Bomben. Explosionen. Der Bombenteppich zieht sich von Hermannswerder bis zu den Nuthewiesen in Babelsberg. Eine der ersten Menschen die getötet wird, ist eine Krankenschwester, die gerade dabei war, den Operationssaal des Lazaretts auf Hermannswerder aufzuräumen, wusste Zeitzeuge Horst Goltz bei einem persönlichen Gespräch 2015 zu berichten. Er selbst war, gerade 14 Jahre alt, während des Angriffs im Luftschutzkeller der 2. Städtischen Oberschule in der Kaiser-Wilhelm-Straße (heute: Einstein-Gymnasium an der Hegelallee). Nach zehn Minuten war es vorbei, die Flugzeuge verschwanden so schnell wie sie gekommen waren. Horst Goltz machte sich auf den Weg nach Hause. Mit der Fähre wollte er ans andere Ufer nach Hermannswerder übersetzen.

Horst Goltz hat den Zweiten Weltkrieg in Potsdam erlebt. Er starb im vergangenen Jahr. Quelle: Bernd Gartenschläger

An der Fähre angekommen, bekam er einen Schreck. Über und über war das Boot mit Schlamm und toten Fischen bedeckt, das Wasser der Havel aufgewühlt und trüb. Hier erfuhr er, dass die Insel bombardiert und schwer getroffen wurde. Er hatte Angst, da sein Elternhaus auf der Insel stand. Als er schließlich auf der Halbinsel ankam, sank die Hoffnung, seine Eltern lebend zu sehen weiter. Überall waren Bombentrichter. Doch das Haus war heil geblieben. Auch der Bunker der Eltern wurde verschont, eine Bombe war knapp 30 Meter daneben runtergegangen. Im Vergleich zu dem Angriff im Jahr 1945 waren die Schäden insgesamt relativ gering, ebenso wie die Zahl der Todesopfer. Insgesamt, so ist dem Buch „Die Nacht von Potsdam“ von Hans-Werner Mihan zu entnehmen, haben bei dem Angriff mindestens fünf Menschen ihr Leben verloren. Als die alliierten Bomber schon längst wieder zurück zu ihren Basen fliegen, weht dichter schwarzer Rauch aus Berlin über Potsdam. „Bis in die Abendstunden war der Himmel schwarz von Wolken und Flugasche von den Bränden in Berlin, als ob ein Gewitter käme“, heißt es in den Aufzeichnungen von Zeitzeuge Richard Pohl.

Verkehr in Potsdam

Bald sind Ferien oder mit anderen Worten: Die Zeit der Sommer-Baustellen naht. Die startet daher verkehrstechnisch auch relativ ruhig. Eine neue und unbedingt erwähnenswerte Meldung ist jedoch, dass heute am Leipziger Dreieck mehrere Ampeln abgeschaltet werden. Grund ist die Einrichtung einer neuen Bauphase am Leipziger Dreieck. Leider ändert sich für Autofahrer dadurch nicht allzu viel. Die Zufahrt auf die Friedrich-Engels-Straße bleibt nach wie vor versperrt. Alle weiteren Änderungen sind für Autofahrer unerheblich. Fußgänger dagegen müssen ab heute einen kleinen Umweg auf sich nehmen, wenn sie von der Tramhaltestelle Hauptbahnhof zur Langen Brücke gehen wollen. Dies geht ab heute nur über den Umweg Heinrich-Mann-Allee. Aber Vorsicht: Direkt vor dem Hauptbahnhof wird an den Gleisen gearbeitet, der Fußgängerübergang wurde verschoben. Bitte äußerst achtsam sein!

Alle anderen Baustellen, Staufallen und Verkehrsbehinderungen haben wir hier zusammengefasst.

Das Wetter heute in Potsdam

Der Wetterbericht sagt für heute einen warmen, regnerischen Tag voraus. Um die 31 Grad und Schauer erwarten uns. Morgens ist es noch locker bewölkt, am Mittag wird dann Regen erwartet. Nachts kühlt es dann auf 18 Grad Celsius ab.

Von MAZonline