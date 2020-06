Potsdam

Ganz allgemein sind Corona-Neuinfektionen in Potsdam nur noch eine Randerscheinung. Es gab einen neuen Fall übers Wochenende und die Krankenhäuser haben drei der letzten sieben stationär behandelten Fälle als geheilt entlassen.

Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum hat am Abend sogar noch mitgeteilt, dass es unter schärferen Hygienestandards wieder Zweibettzimmer einrichten will. „Aufgrund des aktuellen Versorgungsengpasses in Potsdam und der Region hat die Geschäftsführung des Klinikum Ernst von Bergmann beschlossen, die Kapazität kurzfristig zu erhöhen“, teilt die Klinikleitung mit. Jüngst erst hatte die Leitung des Josefs-Krankenhauses erklärt, dass es einen akuten Bettennotstand in der Region gibt.

Corona in Asylunterkünften

Im April bracht Corona im Flüchtlingsheim in der Pirschheide aus. Quelle: Varvara Smirnova

Trotzdem wäre eine Entwarnung fehl am Platz. Es gibt immer noch fast hundert Potsdamer, die an Covid-19 leiden. Und es gibt potenzielle Hotspots, darunter die Geflüchtetenheime. Nach Auskunft des Rathauses auf eine Anfrage von „Die Andere“ war zeitweise jeder zehnte Bewohner mit dem Virus infiziert.

Was wusste das Gesundheitsamt vom Corona-Ausbruch?

Auch die Fragen in der Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs im Bergmann-Klinikum werden schärfer. Nicht nur die Opposition im Stadtparlament, sondern nun auch die SPD von Oberbürgermeister Mike Schubert bohrt nach, wann das Gesundheitsamt wie gut informiert war. Beim Studium von Unterlagen fand Stadtverordnetenvorsitzender Pete Heuer ( SPD) heraus, „dass dem Gesundheitsamt bereits vor dem 29. März zahlreiche Meldungen über Infektionen am EvB vorlagen“. Jetzt will er mehr wissen.

Bürgerservice überlastet, Parks vermüllt

Auch die Folgen des Corona-Lockdowns werden immer vielfältiger. Der Bürgerservice der Landeshauptstadt etwa ertrinkt in Telefonanfragen. Mehr als 28.000 Anrufe im Mai und im Juni täglich mehr als 2000 Anrufe. „Das ist nicht zu schaffen“, sagt ein Stadtsprecher. Potsdamer sind frustriert, weil sie nach der langen Schließzeit nun keinen Termin für die Passverlängerung oder die Kfz-Zulassung bekommen.

Müll im Park Babelsberg. Quelle: Jeanette Gruschke

Also werfen sie aus Frust ihren Kaffeebecher auf die nächste Parkwiese. Na gut, ganz so einfach ist der Zusammenhang nicht. Aber in den Potsdamer Parks liegt mehr Müll herum, vor allem Mitnahme-Behälter aus Restaurants und Cafés verschandeln den Anblick. Und zwar deutlich mehr als vor Corona.

Apropos „vor Corona“: Es gab mal Zeiten, in denen andere Themen Potsdams Nachrichten dominierten. Wir gehen ihnen jetzt verstärkt nach, denn unsere Stadt ist mehr als ein Virus-Kampfgebiet.

Baby Fiona aus Potsdam hat die Helmtherapie abgeschlossen. Quelle: privat

So hatten MAZ-Leser großzügig der kleinen Fiona und ihrer Mutter geholfen. Das Baby brauchte einen orthopädischen Helm, weil sein Kopf verformt war, aber die Krankenkasse verweigerte die Kostenübernahme. Die Spendenaktion mit MAZ-Unterstützung half. Jetzt hat Fiona die Helmtherapie gemeistert. Wie geht es ihr? Wir haben nachgefragt.

Stau mit Ansage

Verkehrsthemen indes haben immer Konjunktur in Potsdam. Die Stadt ist geplagt von vielen Autos, engen Straßen, wenigen Brücken und gefährlichen Radwegen. Baustellen machen es nicht besser. Für die nächsten Jahre kündigt sich weiteres Ungemach an: Die Behlertstraße wird saniert. Unter monatelanger Vollsperrung. Das gehe nicht anders, sagt die Stadt. Stau ist programmiert.

Kulturelles Wiedererwachen

Langsam blüht Potsdams Kulturlandschaft nach der Corona-Dürre wieder auf. Jetzt auch die Kinos. Kino-Chef Thomas Bastian sprach mit uns über den Weg aus der Krise und darüber, warum das Kino nicht kaputt gehen darf. Und er gibt Einblicke, wie man Kino-Chef wird.

Eine gute Nachricht noch für den Dienstag: Potsdams Wahrzeichen öffnet wieder die Pforten. Schloss Sanssouci empfängt Besucher – unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen natürlich.

Von Alexander Engels