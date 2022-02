Potsdam arbeitet an Grüner Welle für Radfahrer in der Breiten Straße

Potsdam

Die Landeshauptstadt arbeitet an ersten „Grünen Wellen“ für Radfahrende durch geeignete Ampelschaltungen. Im aktuellen Radverkehrskonzept wird diese Maßnahme bereits vorgeschlagen. Nach Mitteilung von Rathaussprecherin Christine Homann ist mit einer Umsetzung allerdings erst in den nächsten Jahren zu rechnen.

Abarbeitung des Konzepts bis 2025

„Die Maßnahmen des Radverkehrskonzepts können aufgrund der begrenzten personellen und finanziellen Mittel nicht alle gleichzeitig geprüft bzw. geplant werden“, sagte sie auf MAZ-Anfrage: „Die Abarbeitung dieser und vieler anderer Maßnahmen kann nur nacheinander erfolgen, wofür ein Zeitraum bis 2025 vorgesehen ist.“

Druck kommt jetzt von den Grünen und den Linken, die die Stadt mit einem gemeinsamen Antrag mit einer Prüfung beauftragen wollen, wie die Programmierung von Ampeln im Stadtgebiet zur Förderung eines „flüssigen und sicheren Rad- und Fußverkehrs zu ändern ist“.

Auch die beiden Fraktionen nennen an erster Stelle die Einführung einer „Grünen Welle“ an „geeigneten Straßen“. Als Beispiel nennen sie die Breite Straße, die schon im Radverkehrskonzept von 2017 genannt werde.

Kreuzung Alleestraße soll entschärft werden

Sichern soll die Stadt außerdem „auskömmliche Grünphasen für Fahrradampeln“, sowie „möglichst exklusive Grünphasen an gefährlichen Kreuzungen“. Gemeint sind damit Phasen, in denen die Ampel für Fahrradfahrende und Fußgänger Grün anzeigt, während Kfz bei Ampel-Rot warten müssen.

Als geeignetes Beispiel nennen die Fraktionen die Kreuzung Alleestraße/Große Weinmeisterstraße, an der Radfahrende mit Grün von entgegenkommenden linksabbiegenden Kfz häufig übersehen würden.

An Stellen „mit hohem Radverkehrsaufkommen“ etwa in der Innenstadt sollen Ampelschaltungen nach dem Zwei-Fraktionen-Antrag „konsequent auf flüssigen Radverkehr optimiert“ werden. Bedarfsampeln und verkehrsabhängige Signalsteuerungen sollen an die Bedürfnisse des Rad- und Fußverkehrs angepasst werden.

Modell Karlsruhe: Dauergrün für Fußgänger

Schließlich soll an geeigneten Stellen eine Ampelschaltung nach dem Karlsruher Modell programmiert werden. Dort bekamen Fußgängerampeln in einem Modellprojekt Grün als Grundeinstellung.

Auf Rot schalten sie nur, wenn sich ein Auto nähert. Damit wird die oft zu beobachtende Situation entschärft, dass Fußgänger über längere Zeit an einer Rot-Ampel warten, obwohl weit und breit kein Auto zu sehen ist.

In ihrem Antrag verweisen Grüne und Linke darauf, dass Potsdams Ampelschaltungen im letzten ADFC-Fahrradklimatest von 2020 nur die sehr schlechte Note 4,4 bekommen hat.

Da der Anteil des Radverkehrs in Potsdam allein zwischen 2013 und 2018 von 14 auf 23 Prozent gestiegen sei, solle „auch die Attraktivierung des Radverkehrs durch geeignete Ampelschaltungen eine höhere Gewichtung als bisher bekommen“.

Von Volker Oelschläger