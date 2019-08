Innenstadt

Noch einmal durchatmen, dann beginnt das Chaos. Ein kleiner Schritt über die Bordsteinkante, jetzt vortasten. Blick nach links: Die Radfahrer haben Tempo aufgenommen, sie umkurven die Hindernisse, ob aus Fleisch und Blut oder aus Blech – egal. Blick nach rechts: Autofahrer. Viel Zeit hat hier keiner. Mitten auf der Fahrbahn liegen die Tramschienen, im Fünf-Minuten-Takt schieben Straßenbahnen voller Schüler und Berufspendler vorbei. Fünfzehn Schritte braucht ein Fußgänger auf die andere Seite. Der Weg über die Kreuzung Friedrich-Ebert-/Gutenbergstraße ist ein gefährlicher Nervenkitzel. Damit soll bald Schluss sein.

Binnen fünf Jahren, so plant es die neue Rathauskooperation aus SPD, Grünen und Linken, soll die Potsdamer Innenstadt autofrei werden. Die Idee: Zwischen Hegelallee und Charlottenstraße sowie zwischen Luisen- und Bassinplatz werden bis 2024 schrittweise alle Pkw verbannt. Zum Shoppen in die City, zum Abendessen ins Holländische Viertel, im Notfall fix zum Hausarzt: Mit dem Rad und zu Fuß erlaubt, das Auto aber muss draußen bleiben. Wann und wie das umgesetzt werden soll, ist derzeit völlig offen.

Anwohner mit Behinderung: „Dann muss ich umziehen“

Franz-Josef Schlapka, 71, belädt vor der Haustür seinen schwarzen Mercedes. Seit fünf Jahren lebt er in der Lindenstraße. Weil Parkplätze hier Mangelware sind, muss Franz-Josef Schlapka den Wagen erst einmal holen, bevor er die schweren Koffer einladen kann. Für ihn sind die Pläne der Rathauskooperation „grober Unfug“. „Ich bin gehbehindert“, sagt er „wie stellen die sich das vor?“ Weite Strecken zu Fuß seien ihm unmöglich. „Wenn ich mit dem Auto nicht mehr in die Nähe meiner Wohnung komme, muss ich umziehen“, sagt er. „Ich werde eine solche Maßnahme auf keinen Fall akzeptieren, sondern notfalls auch gegen die Stadt klagen.“

Zur Galerie In der historischen Potsdamer Innenstadt treffen auf engstem Raum Trams, Busse, Lieferwagen, Autos, Radler und Fußgänger aufeinander - hier sind täglich zig heikle Szenen zu beobachten.

Davina Bresse könnte Franz-Josef Schlapkas Tochter sein – und sie ist ein Fan der Autofrei-Idee. Die 33-Jährige ist nur ausnahmsweise mit dem Auto unterwegs. „Wir machen das allermeiste ohnehin mit dem Fahrrad, aber heute mussten wir eine Kofferraumladung Blumen abholen“, sagt sie. Doch die Parkgebühren, die Suche nach einem Parkplatz und die ständig verstopften engen Straßen im Stadtkern sind ihr ein Graus. „Und ehrlich gesagt hätten wir die Blumen auch mit dem Bollerwagen holen können!“

Potsdamer Boulevard ist schon geplant

Ob und wie viele Autos in der Potsdamer Innenstadt erwünscht sind, wird seit Jahren diskutiert. Der Umbau der Friedrich-Ebert-Straße zwischen dem Nauener Tor und der Charlottenstraße zum autofreien Boulevard ist bereits beschlossene Sache. Bis 2022 sollen Radler und Fußgänger mehr Platz bekommen und Fahrradständer und Werbeaufsteller zwischen Gehweg und Tramtrasse rücken. Klar ist auch, dass der marode Belag der Brandenburger Straße im kommenden Jahr ausgebessert werden soll. Über die Einkaufsmeile abzukürzen, ist seit jeher verboten – trotz Pollern machen das aber noch immer etliche Autofahrer.

Sind Lastenräder die neue Alternative für die Innenstadt? Quelle: Bernd Gartenschläger

Rund um die Fußgängerzone in Jäger-, Dortu-, Linden- und Hermann-Elflein-Straße sowie in der Gutenbergstraße und im Holländischen Viertel sollen nun letztlich gar keine Pkw mehr fahren. Konsequent zu Ende gedacht, würde dies bedeuten, dass 1600 Parkplätze am Fahrbahnrand wegfallen – Kurzzeitparkplätze für Besucher und Anwohnerparkplätze. Selbst bei einem Parkplatz auf dem eigenen Hof stellt sich die Frage der Erreichbarkeit.

Weniger Autos – aber nicht ganz ohne

Dreihundert Gäste rein, dreihundert Gäste raus – das ist in einer autofreien Zone nicht zu machen, meint die Direktorin des NH-Hotels „Voltaire“. „Ich habe eine große Affinität zu dem Wunsch der Stadt, den Radfahrern und Fußgängern mehr Möglichkeiten zu geben“, sagt Janina Bachmann-Graffunder. „Man darf dabei aber die Anlieger nicht vergessen.“ Das Hotel sei darauf angewiesen, dass Gäste, Reiseunternehmen und Lieferanten direkt vorfahren können. „Es gibt zu unserem Haus keinen anderen Zugang als über die Friedrich-Ebert-Straße“, sagt die Voltaire-Chefin.

Das vis-à-vis dem Holländischen Viertel gelegene Hotel verfügt über eine Tiefgarage mit 42 Plätzen. „Wir haben ein sehr internationales Publikum, darunter sind ausgesprochen viele Potsdam-Liebhaber. Unsere Gäste schätzen es, ihr Auto bei uns abzustellen und durch die Stadt zu flanieren. Niemand fährt mit dem Wagen querfeldein durch die Innenstadt.“ Das Holländische Viertel könne sie sich hingegen gut als Fußgängerzone – oder zumindest fußgängerfreundlicher – vorstellen. „Das hören wir auch immer wieder von den Gästen“, sagt Janina Bachmann-Graffunder. „Viele bedauern es und können es nicht verstehen, dass mitten im Unesco-Weltkulturerbe Autos stehen.“

Das Holländische Viertel in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Freier Blick auf fotogene Fassaden? – „Warum nicht?“ Gunnar Lingrün arbeitet im Holländischen Viertel und lebt in der Dortustraße. Der Wirt vom Café „Collage“ ist so etwas wie ein „Ureinwohner“ der City – seit 1981 hat er dort die großen und kleinen Veränderungen beobachtet. Wie oft schon über die Idee, Autos rauszuwerfen, gestritten wurde? Gunnar Lingrün winkt ab: „Die Diskussion hatten wir zigmal.“

Falschparker als Geldbringer für die Stadtkasse

Ein Parkverbot fürs Holländische Viertel oder Kurzzeitparken – vor allem in der schmalen Mittelstraße – wären gut, meint Gunnar Lingrün: „Wer schaut schon gern auf Blech, wenn er auf der Café-Terrasse sitzt? Ganz verbannen muss man den Verkehr meiner Meinung nach aber nicht. Schon gar nicht aus der ganzen Innenstadt. Und das wird auch nie passieren.“ Seine These: Für die Stadtkasse sind die Knöllchen, die die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Tag für Tag an die Windschutzscheiben der Falschparker klemmen, unverzichtbar.

Man müsse sich nur die Parkordnung anschauen: „In der Gutenbergstraße kann man als Anwohner auf beiden Seiten stehen. In den Querstraßen dürfen Anwohner nur links parken, Besucher nur rechts. Das Schild, auf dem das steht, ist so klein, dass man’s gar nicht bemerkt. Und auf Englisch steht da schon mal gar nichts – die Touristen haben keine Chance. Sie ziehen einen Parkschein und fahren trotzdem mit einem 30-Euro-Ticket nach Hause. Das erlebe ich immer wieder. Und das ist von der Stadt auch so gewollt.“

Das Ordnungsamt kontrolliert in der Innenstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Das „ Autos raus“-Thema lässt auch die AG Innenstadt nicht los. Dort betrachtet man bereits die kleinere Variante – den Umbau der Friedrich-Ebert-Straße – mit großer Skepsis. Eine komplett autofreie Zone lehnt die AG Innenstadt ab. „Wenn kein Auto mehr in die Innenstadt fahren darf, dann darf niemand von uns alt oder krank werden“, sagt die AG-Vorsitzende Bärbel Schälicke, „ich will damit sagen, dass nicht jeder problemlos aufs Rad umsteigen kann – und dafür stimmt die Infrastruktur in Potsdam derzeit auch einfach nicht.“

Für die City-Händler müsse zudem die Anlieferung sichergestellt sein. „Es gibt viele Aspekte, über die wir reden müssen – wir alle gemeinsam!“, sagt Bärbel Schälicke: „Händler, Anlieger – alle Betroffenen müssen in die Planungen einbezogen werden. Wir wollen ein Miteinander.“

Maut, Sperrung und viele Fahrräder: So sieht es andernorts aus Weltweit gibt es ganz unterschiedliche Strategien, den Autoverkehr in Innenstädten zu regulieren. Gänzlich autofrei sind zum Beispiel die Altstadtkerne der Potsdamer Partnerstädte Luzern ( Schweiz) und Perugia ( Italien.) Freiburg im Breisgau lässt seit fast 50 Jahren fast keine Privat-Pkw in die Altstadt, in Wernigerode ist das seit einiger Zeit so – dort übrigens auf ausdrücklichen Wunsch der Händler. Auch die Metropolen machen mit. Paris hat das rechte Seine-Ufer vor drei Jahren zur „Sans voiture“-Zone erklärt. In Amsterdam, traditionell Radler-Hochburg, findet 60 Prozent des Stadtverkehrs auf zwei Rädern statt. In London brachte eine City-Maut von umgerechnet 16 Euro pro Tag Hunderttausende dazu, auf die Bahn umzusteigen. Ähnlich geht Stockholm in der City vor: Hier kosten Ein- und Ausfahrt für konventionell angetriebene Autos jeweils 12 Euro. Die neue rot-grün-rote Regierung Bremens hat beschlossen, das Zentrum der Hansestadt bis 2030 weitgehend autofrei zu gestalten: Neue Rad-Infrastruktur soll gebaut, der Nahverkehr besser und günstiger gemacht werden. Schon seit Jahren autofrei ist der Schnoor, Bremens ältestes Viertel mit seinen denkmalgeschützten Häusern. krf/nf

