Nedlitz

Wenn die Infrastruktur nicht rechtzeitig da ist, kann die Stadt nicht weiter wachsen. Probleme beim Ausbau der Versorgungs- und Entsorgungsnetze können eine „limitierende Wirkung“ für die Vergrößerung Potsdams haben. Das hat Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Montag im Klärwerk Nord am Lerchensteig eingeräumt. Dort baut man die Kapazität von 90.000 „Einwohnergleichwerten“ auf 120.000 aus und macht erst damit das Wachstum der Stadt in Richtung Norden möglich.

28 Millionen Euro Kosten

28 Millionen Euro kostet die Erweiterung, womit man die 100.000er Marke überspringt und damit noch schärfere Qualitätsanforderung an das Abwasser hat. Nur noch höchstens 1 Milligramm Phosphat darf der Liter Abwasser enthalten, ehe er in den Sacrow-Paretzer Kanal zurück fließt und damit in die Havel. Potsdam und Berlin haben in diesem Bereich die schärfsten Umweltanforderungen im gesamten Bundesgebiet.

„Ein Baugebiet ist schnell ausgewiesen“, sagte Schubert, die nötige Infrastruktur aber nicht so schnell zu schaffen: „Bei den Geschwindigkeitsvorstellungen zur Stadtentwicklung sollten wir manchmal innehalten. Wachstum kann nicht übers Knie gebrochen werden.“ Man müsse als Stadtwerke nicht der Entwicklung folgen, sondern müsse ihr vorausgehen, sagte Eckard Veil, Geschäftsführer der Energie und Wasser Potsdam (EWP) GmbH. Das Werk Nedlitz entsorge den Norden der Stadt: „Der Norden kann jetzt weiter wachsen.“

EWP-Chef Eckard Veil Quelle: Rainer Schüler

Mit der Inbetriebnahme von zwei Nachklärbecken und einem Rücklaufschlammpumpwerk hat man am Montag einen wichtigen Schritt für die Erweiterung der Kläranlage Potsdam Nord getan. „Jetzt haben wir für 20 Jahre Ruhe“, sagte Schubert. Die neuen Anlagen mussten auf äußerst schwierigem, wenig tragfähigen Untergrund gebaut und mit 1100 Betonpfählen abgesichert werden, die 60 Zentimeter dick sind und zehn Meter in die Tiefe reichen. Damit wird eine Haltbarkeit von 100 Jahren vorausgesetzt.

Der Ausbau der Anlage findet bei laufendem Betrieb statt und soll im Sommer nächsten Jahres fertig sein. „Damit passen wir uns den steigenden Anforderungen an, die sich aus der umweltrechtlichen Situation, aber auch den Herausforderungen einer wachsenden Stadt ergeben.“ Unter Beibehaltung der vorhandenen Becken könne der Ausbau kostengünstig und sicher realisiert werden.

Alle Arbeiten finden bei laufendem Betrieb statt. Quelle: Rainer Schüler

Nur mit Hilfe einer Verfahrensumstellung ist es möglich, die neuen, verschärften Überwachungswerte für Stickstoff und Phosphor auch in Zukunft sicher einzuhalten. Hierfür werden die beiden neuen Nachklärbecken mit jeweils 40 Metern Durchmesser errichtet, die am Montag einen „Trockendurchlauf“ machten. Mit einer anschließenden Abwasserfiltration wird der Phosphatgehalt sogar auf weniger 0,30 Milligramm je Liter Abwasser fallen. Das gilt derzeit als die Grenze des technisch Machbaren.

Dieses Vorhaben wird mit der Erweiterung der Kläranlage und dem Bau der vierten Reinigungsstufe erreicht. Nach Klärung per Rechen, Vorklärung und biologischer Reinigung enthält diese Stufe eine ganze Reihe verschiedener Optionen wie Ozonierung, Membranfiltration oder Aktivkohlefiltration.

Neue Filter waren nötig

Die neuen Sand- und Kiesfilter sind drei Meter hoch; das Siebmaterial darin ist mit Ausflockungs- und Ausfällmitteln angereichert, die möglichst auch die letzten Nähstoffanteile aus dem Abwasser holen. Wenn sie verbraucht wind, werden sie ausgespült. Unklar ist derzeit noch, wie man den am Ende übrig bleibenden Klärschlamm noch trockener bekommt als bisher, um ihn leichter transportieren und verarbeiten zu können.

Eines der neuen Klärbecken mit den langsam rotierenden Schlamm-Rechen am Boden. Quelle: Rainer Schüler

Die Planungsarbeiten hatten im Jahr 2015 begonnen. Es wurden 50.000 Tonnen Erde ausgehoben; das sind 2000 Lkw-Ladungen. Man verbaute 5.600 Kubikmeter Beton. Darin eingefügt sind 1250 Tonnen Bewehrungsstahl. Zum Abhalten von Grundwasser hat man zudem 4500 Quadratmeter Spundwände errichtet.

Vor etwa zwei Jahren haben die eigentlichen Arbeiten begonnen, an denen 19 Firmen beteiligt sind. Wegen der Corona-Pandemie gab es Lieferschwierigkeiten beim Material, doch konnten sie alle zeitlich wieder aufgeholt werden, ohne dass man den Kostenrahmen sprengte.

Von Rainer Schüler