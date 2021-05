Marquardt

Die Stadt hält trotz angespannter Finanzlage an ihren Plänen für ein Zentraldepot am Sacrow-Paretzer-Kanal nahe der Bundesstraße 273 fest. Nach einem im Kulturausschuss vorgestellten Zeitplan soll der Neubau schrittweise in Zwei-Jahres-Abschnitten bezogen werden.

Kritik am Zwischendepot fürs Museum

Demnach werden 2026 zunächst das Stadtarchiv sowie die Stadt- und Landesbibliothek einziehen. 2028 soll das Potsdam-Museum folgen, 2030 das Naturkundemuseum. 2032 schließlich soll auch die Untere Denkmalschutzbehörde mit ihren Archivbeständen folgen.

Kritische Nachfragen von Grünen und Linken gab es zur angekündigten Zwischendepot-Lösung für das Potsdam-Museum. Dieses soll, wie berichtet, seine Bestände vor dem Einzug in das Zentraldepot an einem anderen Ort zusammenfassen, damit die zur Zeit genutzte Liegenschaft auf Hermannswerder verkauft werden kann.

Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) bekräftigte im Ausschuss, dass es zu dieser logistisch herausfordernden Variante keine Alternative gäbe.

Aubel: Bedingungen „nicht verbessert“

Die Zug-um-Zug-Lösung sei „suboptimal“, sagte Aubel, doch der Verkauf der Immobilie sei für die Gesamtfinanzierung erforderlich. Die Rahmenbedingungen für das Projekt hätten sich „nicht verbessert, sondern verschärft“, sagte Aubel. Sie verwies auch darauf, dass es sich beim Depotneubau, abgesehen vom Stadtarchiv, um sogenannte freiwillige Aufgaben handle. Die aber könnten bei einer weiteren Zuspitzung der finanziellen Lage der Stadt in Frage stehen.

Stadt setzt auf Strategie des „Durchtragens“

Wie berichtet, hatten Oberbürgermeister Mike Schubert und Bürgermeister Burkhard Exner (beide SPD) nach dem Bekanntwerden von Einnahmeverlusten aus Landeszuweisungen und Steuern in zweistelliger Millionenhöhe eine Strategie des „Durchtragens“ bekannt gegeben, nach der an bereits begonnenen Projekten wie dem Depotneubau zunächst festgehalten werden soll.

Für das Zentraldepot, das auf lange Sicht zu Einsparungen bei den laufenden Kosten führen könnte, sind rund 30 Millionen Euro veranschlagt.

Die Depot- und Magazinbestände der am Projekt beteiligten Einrichtungen befinden sich aktuell in zumeist provisorischen Lagerstätten. Neben dem Museumsdepot auf Hermannswerder wird vor allem die frühere Waldschule in Groß Glienicke genutzt.

Von Volker Oelschläger