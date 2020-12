Potsdam beginnt Impfung gegen Corona

Innenstadt

Die Landeshauptstadt hat am Dienstag ihre Corona-Impfungen begonnen. Am Morgen wurden ab 8 Uhr die ersten 100 Mitarbeiter am kommunalen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ gegen das Virus geimpft. Die derzeit verfügbaren 500 Impfdosen werden bis Freitag, den 1. Januar, an die Mitarbeiter verimpft. Sie bekommen den mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer.

Die Anlieferung des Impfstoffes war am Montag erfolgt. Die hochspezialisierte Krankenhausapotheke des Klinikums lagert den Impfstoff. Er wird in Verpackungseinheiten mit 195 Fläschchen zu je 0,45 Mililiter Konzentrat geliefert. Jede Flasche enthält fünf Impfdosen. Der noch unverdünnte Impfstoff kann nach dem Auftauen (von -70 Grad) bei 2 bis 8 Grad bis zu fünf Tage gelagert werden. In dieser Form wird der Impfstoff ans Klinikum geliefert.

Unter Leitung des Chefs der Krankenhausapotheke, Ulrich Warnke, bereiten die Mitarbeiter der Apotheke den Impfstoff so vor, dass die impfenden Ärzte fertig vorbereitete Spritzen erhalten. So wird eine hohe Impffrequenz ermöglicht.

Eine der ersten Geimpften ist Krankenschwester Silke Niederhausen (51) von der Infektiologie des Klinikums. „Das war nicht anders als alle Impfungen, die ich bisher bekommen habe“, sagte sie nach dem Verlassen des Impfzentrums der Klinik. „Seit der ersten Welle im Frühjahr war ich immer corona-nagativ. Das macht mich stolz.“ Ein bis zwei Mal pro Woche, würden die Mitarbeiter abgestrichen, berichtet sie. Sie sei dankbar, die Impfung bekommen zu haben, spüre aber auch unter den Mitarbeitern eine gewisse Skepsis gegen das Impfen: „Die Spannung unter uns ist unwahrscheinlich hoch.“

Covid-Schwester ist die Erste

Der allererste Impfling indes war Bettina Schade, Pflegechefin der Covid-Normalstation. „Schon im Frühjahr war ich auf der Covid-Station im Einsatz. Dass ich heute gegen Covid-19 geimpft werden kann, habe ich noch im März nicht für möglich gehalten“, sagte sie: „Auch finde ich die interne Priorisierung im Klinikum richtig – zuerst sollten die Mitarbeitenden der vulnerablen Bereiche geimpft werden. Dass wir Kolleginnen von der Covid-Station die ersten Impflinge sind, und nicht die Geschäftsführung, ist in meinen Augen das richtige Zeichen.“

Oberarzt Tillman Schuhmacher impft Bettine Schade von der Infektiologie. Quelle: EvB

„Die Vorbereitung dieses Impfstoffes erfordert besonderes Know-How der Arzneimittelherstellung und eine ausgeklügelte Logistik“, erklärt Apotheken-Chef Warnke: Vor der notwendigen Verdünnung werden die angelieferten Flaschen auf Raumtemperatur gebracht und dann zehnmal vorsichtig vertikal hin und her gekippt, jedoch keinesfalls geschüttelt. Danach gibt man Kochsalzlösung über eine Kanüle in das Originalfläschchen und kippt erneut zehnmal vorsichtig vertikal hin und her. Diese injektionsfertige Lösung ist bei 2 bis 25 Grad maximal sechs Stunden haltbar und darf nach dem Verdünnen nicht mehr geschüttelt oder transportiert werden. Die Verdünnung muss folglich am Ort der Verwendung erfolgen, etwa im Impfzentrum.

Impfzentrum im Konferenzraum

Das wurde im zentralen Konferenzraum des Klinikums untergebracht. Vier Beratungs- und Aufklärungsplätze sowie zwei Impfplätze erlauben eine schnelle Umsetzung der Impfungen. Zwölf Mitarbeiter sorgen für einen möglichst reibungslosen Ablauf. Bis zu 200 Impfungen sind pro Tag so möglich.

Am ersten Tag wurde mit 100 Impfungen gestartet, um die Abläufe bei laufendem Betrieb optimieren zu können. Die vom Gesetzgeber geforderte Nachruhezeit bekommen die geimpften Mitarbeiter im angrenzenden Raum, unter medizinischer Aufsicht. Für den Fall von unerwarteten Impfreaktionen stehen Überwachungsplätze bereit.

Auch das Personal hat Fragen

Die Impfung erfolgt intramuskulär in zwei Dosen in den Oberarm im Abstand von mindestens 21 Tagen. Die zweite Impfung sollte mit dem gleichen Impfstoff erfolgen. „Vor der Impfung führen wir mit allen Impflingen ein Aufklärungsgespräch“, sagt Tillmann Schumacher, Oberarzt der Infektiologie, der auch die erste Impfung selbst vornahm: „Auch medizinisches Personal darf Fragen haben bei dieser neuen Impfung.“

Klinik-Chef sieht hohe Impfbereitschaft

Klinik-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt zeigte sich erleichtert, mit dem neuen Impfstoff einen „wirksamen Schutz für die Mitarbeiter“ bekommen zu haben. Im Klinikum gebe es eine hohe Bereitschaft zur Impfung. Zunächst würden die Mitarbeitenden in den Hochrisikobereichen, wie der Covid-Stationen, der Zentralen Notaufnahme und weiterer hochsensibler Bereichen, geimpft. Dann folgen die patientennahen Bereiche, anschließend alle weiteren.

