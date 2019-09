Innenstadt

Bequeme Korbmöbel, die Zehen räkeln sich in feinstem Sand, der Meerblick ist selbstverständlich: Mit ihrer Bar Goldstrand wollen Daniel und Jasmin Diedrich den Sommer in der City verlängern. Die Strandbar erweitert die Ausgehmeile in der Dortustraße um ein weiteres Lokal, in einer Woche startet der Bet...