Potsdam

Im Mai nächsten Jahres könnte der erste Armutsbericht für die Landeshauptstadt Potsdam vorliegen. Die Arbeit daran hat jetzt begonnen.

Ein Armutsbericht stellt die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Bevölkerung dar. Die Bundesregierung legt seit dem Jahr 2001 in unregelmäßigen Abständen so einen Report vor. Der Paritätische Wohlfahrtsverband veröffentlicht bundesweite Armutsberichte bereits seit 1989. Auch einige Kommunen stellen mittlerweile Armutsberichte vor, darunter die Landeshauptstädte Düsseldorf, Kiel, Schwerin und München.

Wissen, wer die Betroffenen sind und wo sie leben

Die Landeshauptstadt Potsdam hatte im November 2019 angekündigt, einen Armutsbericht in Auftrag geben zu wollen. Zuvor hatte die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD), die im Sommer von München nach Potsdam gewechselt war, kritisiert, dass so eine Analyse für die Stadt fehlt: Wer etwas gegen Armut tun wolle, müsse wissen, wer die Betroffenen sind und wo sie leben, argumentierte sie damals.

Den Potsdamer Armutsbericht stellt die in Köln und Berlin ansässige „Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik“ GmbH auf. Man verfolge einen mehrdimensionalen Ansatz mit verschiedenen Konzepten von Armut, erläuterte Matthias Gumberger vom ISG jüngst im Sozialausschuss. So werde zwischen Kinderarmut und Altersarmut differenziert, man betrachte verschiedene Lebensformen – etwa kinderreiche Familien und Alleinerziehende, betrachte Geschlechterunterschiede und den Zusammenhang zwischen Armut und Migration. Geplant sind zudem Porträts der sechs Potsdamer Sozialräume und eine Schilderung, wie sich Armut auf beispielsweise Gesundheit, Teilhabe, Wohnen und Bildung auswirkt. Der Bericht soll aber nicht nur über die Armut in Potsdam Auskunft geben, sondern auch über den Wohlstand.

Tafel Potsdam und Suppenküche arbeiten mit

Zunächst seien vorhandene Daten und Statistiken zu sichten und auszuwerten. Auch themenbezogene Workshops sind geplant. Dazu sollen die Politik, also die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, und die Verwaltung, also die zuständigen Fachämter sowie die Arbeitsagentur und das Jobcenter, eingeladen werden. Aber auch die Zivilgesellschaft, die beispielsweise durch die in der Stadt aktiven Wohlfahrtsverbände, die Tafel, die Suppenküche, den Arbeitskreis Stadtspuren und die Beiräte für Senioren, Migranten und Menschen mit Behinderung vertreten wird, will man einbeziehen. Die Ergebnisse dieser Workshops sollen in den Bericht eingearbeitet und zudem Handlungsansätze, nicht aber konkrete Maßnahmen formuliert werden.

Von Nadine Fabian