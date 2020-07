Am Stern

Nicht nur zwei, sondern sogar vier neue Hochhäuser werden am Sterncenter gebaut. Diese Entscheidung traf die Jury eines Gestaltungswettbewerbs für das große Wohnprojekt, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat.

Der Siegerentwurf des Architekturbüros Baumschlager Eberle aus Hamburg sieht vier rund 60 Meter hohe Wohntürme vor, die zu beiden Seiten des Stern-Plazas entstehen sollen. 650 Wohnungen sind an der Nutheschnellstraße zwischen den Wohngebieten Stern, Drewitz und Alt-Drewitz geplant.

Anzeige

Aus Parkplätzen werden Wohnhäuser

Das vorgeschlagene Konzept liefere eine große Flexibilität für unterschiedliche Wohnungsgrößen und -zuschnitte. „Damit soll dem Anspruch Rechnung getragen werden, hier auch Wohnungen im preisgedämpften Segment anzubieten – also zu Mieten, die zwischen den subventionierten Mieten des sozialen Wohnungsbaus und den marktüblichen Neubaumieten liegen“, teilt die Stadt mit.

Weitere MAZ+ Artikel

Die neuen Hochhäuser sollen jeweils leicht gegeneinander verdreht werden, „sodass für alle Wohnungen eine gute Belichtung erreicht und durch eine abwechslungsreiche Fassade zugleich ein positives Erscheinungsbild der Gesamtanlage erzielt wird“, heißt es aus dem Rathaus. Der Potsdamer Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) nannte den Entwurf „überzeugend“. Es sei gelungen „im Zentrum von drei Stadtteilen durch die Integration einer Vielzahl an Wohnungen die Grundlage für ein durchmischtes Quartier in einer bisher monofunktionalen Lage zu schaffen.“

Bauausschuss und Stadtverordnete beraten im August über den Entwurf

Bauherr ist eine Tochtergesellschaft des Sterncenter-Betreibers ECE. Das Unternehmen nutzt die Baufläche seit Jahrzehnten für Stellplätze am Einkaufscenter. Andreas Mattner, Geschäftsführer der ECE Development, betont, dass nun „aus Parkplätzen und Beton ein urbaner Raum entsteht.“ Dem Siegerentwurf gelinge es, „sich mit einer modernen, zeitgemäßen Architektur zugleich in die bestehende städtebauliche Struktur einzufügen und so zu einer Aufwertung des gesamten Quartiers beizutragen.“

Nach der politischen Sommerpause wird der Entwurf auch dem Bauausschuss genauer vorgestellt. Denn für den Bau der Wohntürme muss noch Baurecht geschaffen werden. Der Bebauungsplan Nr. 22 „Stern-Center“ erlaubt die Wohnnutzung nicht. Anfang Juni haben die Stadtverordneten bereits die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der prämierte Entwurf des Büros Baumschlager Eberle ist nun die Basis der weiteren Planungen. Er werde in Details noch überarbeitet.

Von MAZonline