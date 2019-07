Potsdam

Mehr als 500 neue Kitaplätze entstehen derzeit unter der Regie des Kommunalen Immobilienservice (Kis) in Potsdam: Bei seiner traditionellen Baustellentour besichtigte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Dienstag drei Neu- und Umbauten von Kindergärten in Fahrland, Zentrum Ost und in der Waldstadt. D...