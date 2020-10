Potsdam bekommt neue Sporthalle am Luftschiffhafen

Potsdam West

Der Realisierungswettbewerb für den Neubau der Schulsporthalle am Luftschiffhafen in Potsdam ist entschieden. Das Preisgericht hat unter Vorsitz der Berliner Architektin Julia Tophof den Entwurf des Kölner Büros „MVM+Starke Architekten“ aus 20 eingereichten Wettbewerbsentwürfen als Sieger prämiert. Er wird von der Jury als klar, einfach und funktional beschrieben und passend zur Backsteinarchitektur des historischen Luftschiffhafen-Eingangstores.

ProPotsdam-Geschäftsführer Bert Nick mit dem Siegerentwurf Quelle: Bernd Gartenschläger

Bauherr ist der städtische Konzern ProPotsdam, dem 71 Wettbewerbsbeiträge eingereicht worden waren, darunter architektonisch anspruchsvollere Entwürfe. 15 Projektvorschläge wählte man aus und lud schließlich fünf Architektenbüros zum Endausscheid ein. Ende Juni entschied sich das Preisgericht mit knapper Mehrheit für den Kölner Entwurf.

„Klarer kubischer Körper“

Die Jury würdigte den „klaren kubischen Baukörper“ als Bezug auf das historische Torgebäude, weniger wegen dessen beider Türme, als vielmehr wegen des verwendeten Klinkermaterials der Fassade.

Das Foyer der neuen Halle mit den fast gebäudehohen Fenstern. Quelle: Repro: Schüler

Sie regte aber auch eine „weitere Konkretisierung und Ausformulierung“ und einen „oberen Gebäudeabschluss“ an. Die großflächigen Außenwände sollen durch verschiedenfarbige rötliche bis sandfarbene Klinkerstreifen optisch aufgelockert werden. Diese sollen allerdings nicht mehr massiv gemauert, sondern als sogenannte Verblenderschale dem eigentlichen Mauerwerk vorgehängt werden. Tophof sprach für den Innenbereich von „breiten, schönen Räumen und Foyers“ und bescheinigte den Wettbewerbssiegern eine „nachhaltige Architektur“, die sehr zum historischen Relikt des Tores passt.

Die Jury-Vorsitzende Julia Tophof Quelle: Rainer Schüler

Es habe strenge Vorgaben für die Funktionen der Halle gegeben, sagte Tophof am Dienstagabend in der MBS-Arena zur Eröffnung der Ausstellung mit den Entwürfen der Endrunde. Deshalb hätten sich etliche Vorschläge auch geähnelt in den Außenansichten. Die Jury-Vorsitzende lobte die Wettbewerber für ihre schnelle Arbeit, die wegen der Corona-Pandemie und dem Bürobetrieb im Homeoffice extrem schwierig gewesen sei.

Diese alte Turnhalle aus den 1950er Jahren wird abgerissen. Quelle: Rainer Schüler

Fertig werden soll die sieben Millionen Euro teure Halle Ende 2023. In Nutzung gehen soll sie im Jahr darauf. Der Abriss der maroden alten Halle aus den 1950er Jahren soll in der ersten Hälfte 2021 beginnen. Dann ziehen die jetzigen Nutzer in die fast fertige Geräteturnhalle links daneben um.

Sportangebot wird breiter

Die Pro Potsdam – im Auftrag der Stadtverwaltung – soll das Sportflächenangebot am Standort dem Schulsport sowie den Vereinen und dem Leistungssport als Trainings- und Wettkampfstätte zur Verfügung stellen.

Die neue Halle wird 11,50 Meter hoch und in der „ Walk of Fame“ genannten Achse des Haupteingangs des einstigen Luftschiffhafens gebaut. Der in der rechten Gebäudehälfte liegende Haupteingang der neuen Halle mit den gebäudehohen Foyerfenstern befindet sich sogar exakt in der Sichtachse. Die beiden Türme des historischen Torgebäudes waren nicht spitz gedeckt, wie heute, sondern wie gewölbt. Die Halle ist innen neun Meter hoch und hat im oberen Drittel das Fensterband, das die Sportfläche belichtet. Die Tribüne bietet 199 Zuschauerplätze.

Das Potsdamer Leistungssportzentrum zählt zu einem der 19 Olympiastützpunkte in Deutschland. Es soll den Sportlern optimale Trainingsbedingungen bieten. Das Herzstück bildet die MBS-Arena. In deren unmittelbarer Nachbarschaft entsteht direkt am Olympischen Weg der Neubau der Schulsporthalle mit Funktionsräumen und einer Tribüne.

Entwürfe bald auch im Schaufenster

Alle eingereichten Wettbewerbsentwürfe werden bis noch zum 12. November 2020 im Foyer der MBS-Arena im Luftschiffhafen präsentiert und anschließend in die Scheiben des Foyers gehängt, damit sie von außen auch dann zu sehen sind, wenn die Halle selbst geschlossen ist.

Von Rainer Schüler