Corona: Potsdam bekommt zweites Screeningzentrum

In der Landeshauptstadt Potsdam soll so schnell wie möglich ein zweites Corona-Testzentrum entstehen. Das hat Feuerwehrchef Ralf Krawinkel am Dienstagnachmittag im Potsdamer Rathaus erklärt. So soll das gerade erst gegründete Screening-Zentrum am St. Josefs-Krankenhaus in der Innenstadt und die Rettungsstelle des städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikums entlastet werden. Durch die Verortung des zweiten Zentrums im Potsdamer Süden soll zudem das gesamte Stadtgebiet links und rechts der Havel abgedeckt werden.

In dem Screening-Zentrum sollen Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, untersucht und die für den Nachweis erforderlichen Abstriche genommen werden.

Feuerwehrchef bittet alle niedergelassenen Ärzte um Unterstützung

Laut Krawinkel befinden sich die niedergelassenen Haus- und Kinderärzte im Stadtgebiet im Moment „deutlich am Limit“ ihrer Arbeits- und Leistungsfähigkeit: „Diese würden uns gern im Aufbau des Screeningzentrums unterstützen, sind aber aufgrund der Arbeitsbelastung dazu momentan nicht in der Lage“, so Krawinkel. Er ruft daher alle anderen im Stadtgebiet niedergelassenen Ärzte – „und da reden wir immerhin über 640 Praxen“ – zur Unterstützung auf: „Wir bitten Sie, wenn Sie Kapazitäten haben, sich bei Ihrer Kassenärztlichen Vereinigung zu melden!“ Dies sei per E-Mail an info@kvbb.de möglich.

Der Aufruf gilt gleichermaßen für medizinisches Assistenzpersonal, das man ebenfalls benötige, um diese zweite Screeningstelle betreiben zu können. „Das ist wirkliche eine dringende Bitte, um dann auch in den folgenden Tagen und Wochen an dieser Stelle arbeitsfähig zu sein“, betonte Krawinkel.

Noch kein Termin für Inbetriebnahme

Wann genau die zweite zentrale Abstrichstelle eröffnen kann, sagte der Feuerwehrchef nicht. „Aktuell laufen die Vorbereitungen, das Gebäude, das wir uns da ausgeschaut haben, arbeitsfähig zu bekommen“, sagte Krawinkel. Zunächst werde dort die Berufsfeuerwehr Potsdam mit dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum den Betrieb anschieben. Das Abstrichzentrum soll dann der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB) übergeben und von ihr weiter betrieben werden.

