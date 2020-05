Potsdam beschließt Tarifangleichung fürs Klinikum

Innenstadt/Babelsberg

Die Potsdamer Stadtverordneten haben am Mittwoch mit rot-grün-roter Mehrheit die Rückkehr zum Tarif des öffentlichen Dienstes für die nichtärztlichen Mitarbeiter am Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ beschlossen. Ja-Stimmen gab es auch aus den Reihen der CDU. Der Beschluss übernimmt Intentionen der erfolgreichen Bürgerbegehren für eine faire Bezahlung und für bessere Arbeitsbedinguugen am Klinikum.

Jörg Kwapis vom Bündnis „Gesunde Zukunft Potsdam“ sagte vor der Abstimmung: „Wir begrüßen sehr, wirklich sehr, dass heute Anträge eingebracht werden, die die Anliegen der Bürgerbegehren aufgreifen.“

Anzeige

Auch Klinikums-Geschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt begrüßte die Anträge, warnte allerdings davor, dass die nach seinen Angaben 14,5 Millionen Euro Mehraufwand jährlich die Leistungsfähigkeit der Klinikums-Gruppe überfordere. Im Zweifel müsse die Kommune als Gesellschafter den Fehlbedarf kompensieren.

Weitere MAZ+ Artikel

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Daniel Keller verwies auf den Vertrag der rot-grün-roten Rathauskooperation, in dem die Rückkehr zur Tarifzahlung festgeschrieben wurde. Er sprach von einem Signal auch für andere Krankenhäuser. Lutz Boede, Geschäftsführung der Anderen und Mitinitiator der Bürgerbegehren, bekräftigte: „Wir benötigen mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen.“

Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg sagte, der Beschluss stehe für einen „Paradigmenwechsel“ unter der rot-grün-roten Rathaus-Kooperation. Die Entscheidung wäre „auch ohne Corona nötig gewesen“. Grünen-Fraktionschefin Janny Armbruster bekräftigte, dass die Grünen „sehr wohl die Tarifrückkehr anstrebten“. Mit Blick auf die Finanzierung sprach sie allerdings von einer „Gratwanderung“.

AfD-Fraktionschef Chaled-Uwe Said beantragte namentliche Abstimmung. Er warnte: Der Sparkurs wird weitergehen. CDU-Fraktionschef Götz Friederich erinnerte an eine schwierige wirtschaftliche Situation des Klinikums, in der selbst die Frage der Insolvenz im Raum gestanden habe. Er fragte Bürgermeister Burkhard Exner ( SPD), ob die Stadt Zuschüsse in Millionenhöhe absichern könne.

Exner antwortete, es sei „an der Zeit, dass wir den Beschäftigten nicht mehr zumuten, unterhalb des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst zu arbeiten. Er forderte eine Änderung im Finanzierungssystem. „Warum ist die Blindddarmoperation in Mannheim besser vergütet als in Potsdam?“ Es müsse „möglich sein, nach Tarif zu zahlen, ohne als Kommune zuzuschießen“, so Exner: „Ich kämpfe lieber darum, dass wir ein ordentliches Krankenhaus-Finanzierungssystem haben.“

Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) sagte, er habe immer auch gewarnt. Denn es müsse finanziert werden: „Ohne eine Änderung in der Krankenhausfinanzierung wird das Ganze nicht machbar sein.“ Er werde am Donnerstag als Gesellschafter in die Umsetzung gehen. „Aber wer A sagt, muss auch B sagen.“ Wenn Zuschüsse benötigt würden, „müssen wir auch bereit sein, zu zahlen“.

Beschlossen wurde der Eintritt aller Unternehmen der Klinikgruppe, in denen die Stadt Alleingesellschafter ist, in den kommunalen Arbeitgeberverband mit tarifgebundener Mitgliedschaft zum 1. Juni. Zugleich sollen Verhandlungen mit den Mitgesellschaftern der übrigen Unternehmen der Klinikgruppe zur Tarifrückkehr aufgenommen werden.

Geprüft werden soll die schrittweise Rückführung von Tochterunternehmen in die Ernst von Bergmann gGmbH. Gemeinsam mit dem Konzernbetriebsrat der Klinikgruppe soll ein Personalbesetzungs- und Entlastungsplan erstellt werden, der Vorgaben zur Mindest-Personalbesetzung für die einzelnen Bereiche und Stationen enthält. Bei Unterschreitung der Mindestbesetzung soll eine Reduzierung der Belegungs- und Fallzahlen gesichert werden.

Beauftragt werden soll laut Beschluss ein eine Evaluation der Mitarbeiterzufriedenheit. Der Personalbesetzungs- und Entlastungsplan sowie die Ergebnisse der Evaluation sollen im vierten Quartal im Hauptausschuss vorgestellt werden. Für die Umsetzung der Beschlüsse soll eine finanzielle Beteiligung der Stadt geprüft werden. Das Ergebnis soll dem Hauptausschuss im August vorgelegt werden.

Schließlich soll an das gesamte Klinikpersonal eine Einsatzprämie von jeweils 500 Euro gezahlt werden. Die Finanzierung der insgesamt 900.000 Euro aus Rücklagen der Stadt wurde von den Stadtverordneten bereits mit dem Doppelhaushalt 2020/21 beschlossen.

Das Potsdamer Klinikum hatte die Mitgliedschaft im Verband kommunaler Arbeitgeber und die damit verbundene Verpflichtung zur Zahlung nach öffentlichem Tarif ab 2006 ruhen lassen. Eine schrittweise Rückkehr wurde von den Stadtverordneten 2011 erstmals beschlossen, vom Klinikum aber nicht umgesetzt.

Lesen Sie auch

Von Volker Oelschläger