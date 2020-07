Innenstadt

Das Rathaus modifiziert den Untersuchungsauftrag für die Expertenkommission, die zur Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs am kommunalen Klinikum „ Ernst von Bergmann“ berufen wurde. Grund sind die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Mitarbeiter des Klinikums wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz beziehungsweise der Tötung und Körperverletzung.

Das hat die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier als Vorsitzende des Klinikums-Aufsichtsrates den Mitgliedern des Hauptausschusses der Stadtverordnetenversammlung in einem am Montagvormittag zugestellten Schreiben mitgeteilt, das der MAZ vorliegt.

Um eine „klare Abgrenzung zur Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft zu gewährleisten“, solle der Auftrag an die Kommission sich nunmehr auf die „Untersuchung der organisatorischen Rahmenbedingungen und die daraus folgende Ableitung für die zukünftige Arbeit der Klinik“ konzentrieren.

Interne Verantwortlichkeiten kein Thema mehr

Es solle „auch weiterhin am Ziel festgehalten werden, Empfehlungen zu organisatorischen und hygienischen Maßnahmen und Abläufen im Klinikum zu erarbeiten“.

Keine Erwähnung hingegen findet die ursprünglich ebenfalls in Auftrag gegebene Aufarbeitung interner Verantwortlichkeiten.

Die Kommission unter der Leitung der früheren Landes-Gesundheitsministerin Anita Tack (Linke) und des Brandenburger Virologen Frank Hufert hat ihre Arbeit im Auftrag des Klinikums-Aufsichtsrates am 14. Mai aufgenommen.

Ergebnisse, so hieß es nach der konstituierenden Sitzung, wolle das 13-köpfige Gremium mit Mitgliedern aus den Bereichen Gesundheitswesen, Krankenhausbau, Recht und Gewerkschaft innerhalb von sechs Monaten vorlegen, also spätestens im November.

Kommission sollte beim RKI-Bericht ansetzen

Nach dem ursprünglich formulierten Auftrag sollte die Kommission prüfen, „worauf die im Bericht des Robert-Koch-Instituts vom 3. April 2020 benannten Mängel in der Vorbereitung auf ein Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind“.

Die Kommission sollte ermitteln, ob diese Mängel auf „grundlegende organisatorische und hygienische Defizite im Klinikum beruhen und ob es deshalb zu vermeintlichen Fehleinschätzungen und Handlungen beim Ausbruchsgeschehen des Coronavirus am Klinikum gekommen ist“.

Das Gremium sollte nicht zuletzt „interne Abläufe und Verantwortlichkeiten nach den gültigen Standards“ aufarbeiten sowie „Empfehlungen für die Optimierung der Unternehmenskultur und des Betriebsklimas in der Klinikgruppe und zur Verbesserung des Zusammenwirkens sämtlicher Organe sowohl der Gesellschaft (Geschäftsführung, Aufsichtsrat) als auch des Gesellschafters und der Gremien der Stadtverordetenversammlung“ geben.

Erster Zwischenbericht Ende Juli

Vorgestellt wurde der Auftrag an die Kommission inklusive eines zusätzlichen Fragenkatalogs des Aufsichtsrates am 27. Mai in nichtöffentlicher Sitzung im Hauptausschuss. Nach dem damals vorgestellten Zeitplan sollte die Kommission Ende Juli einen ersten Zwischenbericht vorlegen.

Am 15. Juni hatte die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, dass die bis dahin auf Anzeigen der Stadt und der Deutschen Stiftung Patientenschutz durchgeführten Vorprüfungen in ein reguläres Ermittlungsverfahren überführt worden waren.

Nach dem aktuellen Schreiben der Aufsichtsratsvorsitzenden Meier an die Mitglieder des Hauptausschusses soll der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 27. Juli über die Anpassung des Auftrages „abschließend beraten“ und die Änderung des Auftrages „voraussichtlich“ beschließen.

Der Hauptausschuss selbst soll in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am 12. August über die Ergebnisse dieser Beratung unterrichtet werden.

Das aktuelle Schreiben ist im Gegensatz zu anderen Unterlagen im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des Corona-Ausbruchs am Klinikum weder als vertraulich noch als nichtöffentlich gekennzeichnet.

Von Volker Oelschläger