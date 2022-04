Groß Glienicke

Der Fuß- und Radweg an der Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke bleibt Flickwerk. Ein durchgehender Rad- und Fußweg an der Südseite der Potsdamer Chaussee könne „nur über einen umfassenden investiven Ausbau der Ortsdurchfahrt realisiert werden“, hat Rathaussprecherin Christine Homann auf MAZ-Anfrage mitgeteilt. Eine solche Baumaßnahme könne derzeit „nicht über die mittelfristige städtische Haushaltsplanung abgedeckt werden“.

Radweg nur für Kinder bis zehn Jahren

Verbesserung ist zumindest für Fußgänger versprochen. Der Gehweg zwischen Einmündung Theodor-Fontane-Straße und Glienicker Dorfstraße werde „voraussichtlich im Sommer über Mittel der Straßenunterhaltung in einen gefahrenlos nutzbaren Zustand versetzt“. Dafür seien etwa 20.000 Euro eingeplant. Als Radweg könne dieser Bereich nach Straßenverkehrsordnung „allerdings nur durch Kinder bis zehn Jahre genutzt werden“.

Einen Zeitplan für den Ausbau eines durchgehenden Fuß- und Radweges aber gebe es noch nicht. Vor Ausschreibung der Planungsleistungen müssten die finanziellen Mittel dafür bereitstehen, erläutert die Rathaussprecherin: „Sehr wahrscheinlich müssen vor dem Bau diverse Fragen zur Grundstücksverfügbarkeit und dem Umgang mit der vorhandenen Alleebaumpflanzung geklärt werden.“ Zudem müsse die Finanzierung der Baumaßnahme über den städtischen Haushalt abgesichert werden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ausbau kostet mehrere Millionen Euro

Offen ist auch die Kostenfrage. Der Ausbau der Verkehrsanlage werde mehrere Millionen Euro kosten: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann infolge der Lieferengpässe aus der Coronakrise, dem Ukrainekrieg und den allgemein gestiegenen Kosten im Baugewerbe keine zuverlässige Kostenschätzung abgegeben werden.“

Eine Absage gibt es zu der im Ortsteil schon mehrfach geforderten Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer: „In den zurückliegenden Jahren wurden bereits mehrfach eventuelle Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 30 km/h für den Streckenabschnitt geprüft“, sagt Homann: „In keinem Fall war dieses Anliegen umsetzbar, da es entsprechend den aktuell geltenden Regelungen der Straßenverkehrsordnung keine Ermächtigungsgrundlage gibt.“

Ortsbeirat fordert Tempo 30

Eine Verbesserung der Situation für Radfahrer und Fußgänger an der Potsdamer Chaussee als viel befahrener Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 2 wird im Ortsteil bereits seit Jahren gefordert: „Egal ob einer Tages eine Umgehungsstraße gebaut wird oder nicht: die B2 durch unseren Ort muss in absehbarer Zeit so ausgebaut werden, dass Fußgänger sie ordentlich nutzen können und Autos wie in allen innerörtlichen Straßen nur Tempo 30 fahren dürfen“, schrieb Ortsbürgermeister Winfried Sträter im April 2021 in seinem Ortsvorsteherbericht.

In seiner jüngsten Sitzung am 5. April dieses Jahres verabschiedete der Groß Glienicker Ortsbeirat auf Antrag on Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) einen Beschluss, nach dem der Oberbürgermeister gebeten wird, den „in weiten Teilen nur schwer nutzbaren Gehweg der Potsdamer Chaussee (B2) instandsetzen zu lassen, so dass Menschen mit Gehhilfen und mit Kinderwagen den Gehweg dieser viel befahrenen Bundesstraße gefahrlos nutzen können“.

Die Potsdamer Chaussee in Groß Glienicke wurde zuletzt im Sommer 2021 gemeinsam mit den Ortsdurchfahrten Golm und Fahrland an erster Stelle in einer aktuellen Aufzählung des Rathauses von sanierungsbedürftigen Straßen und Straßenzügen genannt, bei denen ein „Vollausbau“ erforderlich ist. Allerdings gab es für keine dieser Ortspassagen einen Sanierungstermin.

Von Volker Oelschläger