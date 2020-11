Potsdam

Die Maskenpflicht gilt seit dem 30. Oktober auch an allen Haltestellen des Öffentlichen Nahverkehrs und auf Bahnhöfen des Nah- und Fernverkehrs; sie wird aber noch immer nicht von allen eingehalten. Der Verkehrsbetrieb in Potsdam (Vip) mahnte deshalb am Donnerstag alle Kunden, sich an die Regeln zu halten. Es habe in den vergangenen Tagen immer wieder Hinweise auf Masken-Muffel gegeben, begründet Unternehmenssprecher Stefan Klotz den Appell. Als Partner des Vip werde die GSE Protect das vorschriftsmäßige Tragen von Masken kontrollieren und auch Masken verteilen, sofern diese bei Fahrgästen nicht vorhanden sind. Als „letzte Möglichkeit“ könne die GSE auch einen Kunden aus dem Fahrzeug zu verweisen, wenn er trotz aller Angebote keine Maske aufzusetzen will: „Davon musste leider in einigen Fällen schon Gebrauch gemacht werden.“

Bereits seit einigen Monaten gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. So soll die Ausbreitung des Corona-Virus aktiv bekämpft werden. Die Potsdamer Fahrgäste tragen damit seit mehr als 200 Tagen dazu bei, die Ausbreitung des Virus zu beschränken. Uwe Loeschmann, Technischer Geschäftsführer der Vip, bedankte sich am Donnerstag dafür, warnte aber auch davor, in dieser gegenseitigen Rücksicht nachzulassen.

Dass kommunale Unternehmen weist seit einigen Tagen über seine Kommunikationskanäle in den Fahrzeugen auf die Tragepflicht an Haltestellen hin. Mittels Fahrgast-TV, Twitter, DFI-Anzeigen an den Haltestellen sowie mit Plakaten und auf den Bildschirmen in den Kundenzentren und der mobiagentur werden Fahrgäste auf die Regeln aufmerksam gemacht. In den kommenden Tagen sollen zusätzlich entsprechende Ansagen in den Fahrzeugen erfolgen.

Die Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit der Landeshauptstadt Potsdam, Brigitte Meier, sagte am Donnerstag, das Infektionsrisiko an den Haltestellen und in den Verkehrsmitteln müsse so gering wie möglich gehalten werden, „denn dort ist Abstand halten nicht immer möglich. Umso wichtiger ist es für alle Fahrgäste, sich an die geltenden Verhaltens- und Hygieneregeln zu halten.“

Derzeit gelten zusammengefasst folgende Regeln im öffentlichen Personennahverkehr:

• Nutzen Sie den gesamten Fahrgastraum und alle zur Verfügung stehenden Einstiege!

• In den Verkehrsmitteln ist Abstand zu den Mitfahrenden halten, wenn es die räumlichen Gegebenheiten zulassen.

• Die gesetzlich vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Fahrzeugen zu tragen.

• Mit der aktuellen Verordnung ist diese Pflicht auf alle Haltestellenbereiche erweitert worden.

• Wenn möglich, ist ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen zu gewährleisten.

Von maz-online/ rai