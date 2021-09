Potsdam

In einem Städteranking der Universität Potsdam und des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung schneidet die Landeshauptstadt Potsdam sehr gut ab. Die Forschenden haben erstmals ein vergleichendes Ranking für die Aktivität von Städten in den Bereichen Klimaschutz und Klimaanpassung erarbeitet. Durchgeführt wurde die Forschung im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Projekts „Extrass: Urbane Resilienz gegenüber extremen Wetterereignissen“.

Mitgliedschaft in Klimanetzwerken zählt

Anhand von Mitgliedschaften in Klimanetzwerken, veröffentlichten Strategiedokumenten und Zielzahlen wurden die politischen Ambitionen von den 104 betrachteten Städten bewertet und in Punkte umgewandelt. Das Ranking wurde in die Bereiche Klimaschutz und Klimaanpassung unterteilt und in einem Gesamtranking zusammengefügt. Klimaschutz betrifft alle Maßnahmen, die das Ziel haben, Treibhausgase zu reduzieren. Etwa durch Einschränkung von Autoverkehr oder durch Förderung von Gebäudeeffizienz. Klimaanpassung beschreibt die Maßnahmen in Befürchtung extremer Wetterereignisse, wie beispielsweise Flächenentsiegelung und Fassadenbegrünung, um natürliche Kühlung und Versickerung zu fördern. Untersucht wurden alle kreisfreien deutschen Städte mit mehr als 50 000 Einwohnern. Für ein möglichst differenziertes Bild wurden die Städte in sechs verschiedene Gruppen mit ähnlichen politischen Ambitionen eingeteilt.

Potsdam gehört neben Bochum, Moers, Osnabrück und anderen Städten zu der Gruppe vier. Die Städte dieser Gruppe sind gleichermaßen im Klimaschutz und in der Klimaanpassung aktiv, jedoch seltener in internationalen Netzwerken präsent. Potsdam konnte sich gegen 89 weitere Städte im Gesamtranking beweisen. Als kleine Großstadt landet die Landeshauptstadt auf einem sehr guten 15. Platz. Sowohl der erste Platz des Gesamtrankings, als auch der erste Platz des Klimaanpassungsrankings wird von Berlin besetzt.

Von Naomi Gyapong