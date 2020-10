Potsdam braucht dringend mehr E-Ladesäulen.

Potsdam

Das Laden von Elektro-Autos an Ladesäulen der Stadt darf zwei Stunden lang keine Parkgebühren kosten. Das fordern die Stadtverordnetenfraktionen der SPD, der Grünen und der Linken. Dafür soll der Oberbürgermeister zusammen mit der Energie und Wasser Potsdam (EWP) sorgen. An den drei innerstädtischen Säulen werde das binnen acht Wochen durchgesetzt, sicherte Thomas Schenke von der Stadtverwaltung zu. Der CDU-Stadtverordnete Wieland Niekisch will das auch für die Ladesäule am Tschäpe-Platz an der Erlöserkirche der Brandenburger Vorstadt so gehandhabt sehen. Dort sei der Bedarf inzwischen so groß, dass die ladenden Autos nicht mehr parallel zum Bordstein stehen, sondern mit dem Heck, weil der Platz zu eng ist.

Mehr Ladesäulen gefordert

In einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung wird vorgeschlagen, zeitnah Ladesäulen unter anderem in den Stadtteilen Kirchsteigfeld, Schlaatz, Waldstadt I, Waldstadt II, in der Teltower Vorstadt, Fahrland, Neu-Fahrland, Grube und Eiche zu errichten. Dazu will die Stadtverwaltung im Januar 2021 Bericht erstatten.

Dauerparken soll vermieden werden

Potsdam wolle ja Elektromobilität fördern, doch müsse es dazu auch eine Bevorrechtigungen für E-Fahrzeuge geben, wie den Erlass von Parkgebühren oder die Nutzung der Busspuren, heißt es in dem Antrag, der am Donnerstagabend im Umweltausschuss diskutiert wurde. Um Dauerparken zu vermeiden, genüge es, erst nach zwei Stunden Gebühren zu erheben. Dies entspricht auch dem Vorgehen vieler anderer Kommunen. So parken Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs in Berlin, Hamburg und Köln komplett gratis, in Leipzig für vier Stunden gratis, in Dresden und München für zwei Stunden. In Stuttgart gelte sogar, dass Elektroautos auf allen öffentlich bewirtschafteten, gebührenpflichtigen Parkplätzen sowie in Bewohnerparkgebieten kostenfrei parken können.

89 Ladepunkte geplant

Im Standortkonzept für Potsdam sind bis Ende dieses Jahres 78 Normalladepunkte (teilweise auch kumuliert an einem Standort) und 11 Schnellladepunkte geplant. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur erfolge bedarfsorientiert, vorrangig würden 54 Standorte ausgebaut, davon jeweils mindestens einer pro Stadtteil. „Der gleichmäßige Ausbau ist jedoch nicht ausreichend zu erkennen“, so die Fraktionen. So seien in der Innenstadt bereits 11 Ladepunkte errichtet, der jeweils geplante Ladepunkt für das Kirchsteigfeld, den Schlaatz, Waldstadt I, Waldstadt II, in der Teltower Vorstadt, Fahrland, Neu-Fahrland, Grube, Eiche etc. seien jedoch laut Übersichtskarte der EWP noch nicht vorhanden.

Zeitdruck spielt keine Rolle

Es bestehe zeitliche Dringlichkeit, weil das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg zur Einreichung von Anträgen auf Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Brandenburg aufgerufen hat und entsprechende Förderanträge zum Ausbau der öffentlich zugänglichen Schnellladeinfrastruktur nur noch bis zum 31. Oktober gestellt werden können.

