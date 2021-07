Potsdam diskutiert über die Frage: Mehr Rechte für Geimpfte?

Potsdam

Geimpft, genesen, getestet: Noch gilt ein tagesaktueller negativer Corona-Schnelltest in der Freizeit genauso viel wie ein vollständiger Impfnachweis. Das könnte sich ändern, wie zuletzt die Potsdamer Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock angedeutet hat: Möglicherweise werden Aktivitäten wie der Besuch im Restaurant, in der Konzerthalle oder dem Sportstadion bald für Menschen ohne Corona-Impfschutz nicht mehr möglich sein. Nun diskutiert die Landeshauptstadt über Impf-Anreize und Sanktionen für Ungeimpfte.

Kostenlose Burger für Geimpfte

Den Anfang in Sachen Impf-Belohnung hatte die Burgerkette „Peter Pane“ gemacht. Die Potsdamer Filiale des Franchise-Unternehmens bietet Gratis-Menüs für alle frisch geimpften Personen an. Die Meinungen dazu gehen im sozialen Netzwerk Facebook auseinander, sind aber überwiegend negativ: „Ist das Panne, ich lasse mich doch nicht impfen, damit ich gratis Burger essen kann“, kommentiert ein MAZ-Leser, „motiviert mich nicht“, eine andere.

Klinikchef findet Anreize gut, lehnt Sanktionen aber ab

Beim Geschäftsführer des Potsdamer Bergmann-Klinikums kommen Werbeaktionen für die Impfung hingegen grundsätzlich gut an. Er halte wenig von Sanktionen, sagt Hans-Ulrich Schmidt auf MAZ-Anfrage. „Man sollte lieber Anreize fürs Impfen setzen. Was das sein könnte, müsste man sich natürlich genau anschauen.“ Den Negativ-Test schlechter zu stellen als den vollen Impfpass fände der Klinik-Chef falsch. „Nicht-Geimpften sollte der Besuch von Kino oder Theater nicht verboten werden“, sagt Schmidt. Er fordert stattdessen „eine intensive und sehr strenge Testpflicht.“

Die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier (SPD) schätzt, rund die Hälfte der Potsdamer sei geimpft. „ Wir appellieren an die Erwachsenen sich impfen zu lassen“, so Meier. „Die Debatte um Rechte für Geimpfte und Ungeimpfte muss dringend geführt werden und eine entsprechende Grundrechtsabwägung stattfinden.“ Sarah Zalfen (SPD) als Vorsitzende der größten Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung will den Druck sanft erhöhen: „Wenn alle ein Impfangebot erhalten haben, ist es an der Zeit, die Privilegierung von Nicht-Geimpften, wie es sie zum Beispiel durch kostenlose Tests gibt, in Frage zu stellen.“

Zahl der Neuinfektionen bei Jüngeren steigt

Gratis-Tests gibt es in Potsdam überall, eine Testpflicht derzeit hingegen nicht – noch nicht: Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 20 wird in der Freizeit kein verpflichtender Testnachweis gebraucht. Aktuell liegt die Inzidenz in Potsdam bei 9,4, Tendenz steigend. Auffällig: Vor allem bei den jüngeren Potsdamern gibt es überdurchschnittlich viele Neuinfektionen, bei den 15- bis 34-Jährigen liegt die Inzidenz bereits über 20.

Auch die Gastgeber und Veranstalter grübeln, was eine potenzielle Änderung der Regeln für sie und ihre Gäste mit sich bringen wird. „Wir erwarten unter Umständen eine Anpassung“, sagt der Chef des Babelsberger Thalia-Kinos, Thomas Bastian. Derzeit seien besonders die kleinen Säle im Kiezkino ein Problem, denn diese seien wegen der Abstandsregeln teils schon bei 34 Besuchern ausverkauft. „Wenn ich vor der Wahl stehe, alle Sitze am Geimpfte und Genesene zu vergeben oder viel weniger Plätze zur Verfügung zu haben, die ich dann auch an Getestete verkaufen darf, geht die Tendenz natürlich in Richtung der Geimpften“, sagt Thomas Bastian.

Kinder hätten derzeit das Nachsehen

Im Schwimmbad blu sei die Kontrolle von Impfpässen aus organisatorischer Sicht kein Problem, sagt Stadtwerkesprecher Stefan Schulz. „In den ersten Wochen der Öffnungen haben wir schließlich mit unserem Personal vor Ort auch die Einhaltung der Testpflicht überprüft.“ Es ist aber besonders eine Besuchergruppe, um die Schulz sich sorgt: „Eine solche Entscheidung hätte erhebliche Konsequenzen für Kinder und Familien“, sagt er. „Diese Zielgruppe, die unsere Seepferdchenkurse und das Schulschwimmen besucht, könnte bei einer harten Pflicht nicht mehr kommen.“ Dabei seien es besonders die Kinder, die einen dringenden Nachholbedarf in Sachen Sicherheit hätten.

Von Saskia Kirf