„Den Gedanken Licht, den Herzen Feuer, den Fäusten Kraft“ ist ein bekanntes Zitat des kommunistischen Schriftstellers Erich Weinert (1890-1953). Über Jahrzehnte stand dieser Spruch in einer wandhohen Ausführung aus Flachstahl an der Fassade des Treffpunkts Freizeit Am Neuen Garten, der 1952 als Pionierhaus „Erich Weinert“ eröffnet worden war. In den letzten Jahren ist die markante Arbeit in Vergessenheit geraten.

Metallarbeit vor der Sanierung abgenommen

Aufnahme mit dem Erich-Weinert-Zitat von 1976. Quelle: Kubus

Vor der umfassenden Sanierung des Gebäudekomplexes ab 2001 war die Metallarbeit entfernt und nicht wieder angebracht worden. Das hat die Stadtverwaltung jetzt auf Anfrage der Fraktion Die Andere mitgeteilt, die sich mit dem Verweis auf historische Fotografien nach dem Verbleib des Kunstwerks erkundigte.

Vor der Sanierung „musste die Metallkonstruktion von der Fassade entfernt werden“, so die Verwaltung, „da an dieser Stelle eine Öffnung der Fassade (Tür/Fenster) erfolgen sollte“. In der Baugenehmigung seien zur weiteren Verwendung des Schriftzuges „keine Auflagen erteilt worden“, so die Stadt: „Eine Erhaltung der Metallkonstruktion war somit nicht vorgesehen.“

Aufbewahrt worden sei das Kunstwerk vom ausführenden Architekten, der den Schriftzug „mit Genehmigung des damaligen Hochbauamtes vor der Entsorgung bewahrt und das Kunstwerk gesichert“ habe. Es befinde sich noch immer „im Besitz des Architekten“.

Potsdams Rathaus findet keine Verwendung

Appell vor dem Haupteingang des damaligen Pionierhauses. Quelle: Kubus

Architekt Wolfhardt Focke bestätigte das am Dienstag auf MAZ-Anfrage: „Ich bin froh, dass das nicht weggeworfen wurde.“ Die Arbeit sei bei ihm eingelagert. Wie sie weiter verwendet wird, habe er „nicht zu entscheiden“, sagte Focke mit Verweis auf die Stadt.

Im Rathaus aber hat man keine Verwendung für den Spruch: „Es besteht seitens der Landeshauptstadt weder am Standort Treffpunkt Freizeit noch an anderer Stelle die Absicht, den betreffenden Schriftzug anzubringen“, teilte Pressesprecher Markus Klier am Dienstag auf MAZ-Anfrage mit.

Plädoyer für Rückführung zum Treffpunkt

Auf die Frage nach einer Verzichtserklärung oder einem Überlassungsvertrag der Stadt mit dem Architekten teilte Klier mit: „Eine Dokumentation liegt nicht vor. Bei der Grundsanierung und dem Umbau des Treffpunkts Freizeit wurde lediglich auf die Wiederanbringung des Wandschmucks verzichtet.“

Architekt Focke sagt, er würde es begrüßen, wenn die Stadt einen angemessenen und sinnvollen Ort für die erneute öffentliche Anbringung des Schriftzuges fände.

Die Andere ist für eine Rückführung des Zitats an den Ursprungsort. Die Fraktion plädiere dafür, „den beim Umbau des Treffpunkts Freizeit entfernten Schriftzug künftig wieder öffentlich sichtbar zu machen, sagte Monique Tinney als Vorsitzende der Fraktion und des Kulturausschusses am Dienstag auf MAZ-Anfrage.

Thema für Potsdams Kulturausschuss

Der Haupteingang des Treffpunkts Freizeit. Quelle: Volker Oelschläger

Dabei erscheine es „naheliegend, so Tinney, das Kunstwerk wieder im Treffpunkt Freizeit zu präsentieren und in geeigneter Weise die Geschichte des Ortes als Pionierhaus zu erläutern. Wie das im Detail aussehen kann, darüber könnte eine Verständigung im Kulturausschuss erfolgen.“

Unterstützung kommt von den Linken. Deren Fraktionschef Stefan Wollenberg sagte auf MAZ-Anfrage, er würde es „sehr begrüßen, wenn das Kunstwerk wieder eine öffentliche Darstellung erfährt“. Dabei könne er „zumindest mit meinem derzeitigen Kenntnisstand nicht nachvollziehen, warum es nicht auch am ursprünglichen Ort, dem Treffpunkt Freizeit, wieder angebracht werden kann“.

„Dauerhafte Einlagerung nicht akzeptabel“

Gedenkstein für die Spanienkämpfer vor dem Treffpunkt Freizeit. Quelle: Volker Oelschläger

Alternativ, so Wollenberg, „sollte es doch möglich sein, eine andere geeignete Kulturstätte in Potsdam zu finden, die dem Zitat neue Heimat werden kann“. Eine dauerhafte Einlagerung sei „aus meiner Sicht nicht akzeptabel“.

Der Treffpunkt ist ab 2001 saniert und teilweise umgebaut worden, nachdem ein Bürgerbegehren den ursprünglich geplanten Abriss des DDR-Baus auf dem Gelände der Stiftung Schlösser und Gärten verhindert hatte. Erster Betreiber der zuvor kommunalen Einrichtung waren nach dem Umbau die Malteser-Werke.

2011 übernahm die städtische Kubus gGmbH den Treffpunkt, die auch das Bürgerhaus am Schlaatz betreibt. An die Vergangenheit als Pionierhaus erinnern vor dem Gebäude ein Gedenkstein für den 1944 im KZ Buchenwald ermordeten KPD-Führer Ernst Thälmann und ein Gedenkstein für die antifaschistischen Spanienkämpfer.

