Innenstadt

Die im Oktober auf dem Steubenplatz aufgestellte Gedenktafel für die Opfer des Kapp-Lüttwitz-Putsches vom März 1920 ist von der Stadt wieder entfernt worden, ohne dass der Kulturausschuss als zuständiges politisches Gremium darüber informiert wurde.

Auf MAZ-Anfrage im Rathaus konnte die Verwaltung in fast zweiwöchiger interner Recherche weder in Erfahrung bringen, wann, warum und von wem die Tafel abgebaut wurde, noch, wann sie wieder aufgestellt werden soll.

Mitgeteilt wurde lediglich: „Im Zuge der Neugestaltung des Steubenplatzes bzw. des den Platz umgebenden Areals wird die Option einer gestalterischen Anpassung des bisherigen Informationsangebots zum Kapp-Lüttwitz-Putsch erwogen.“ Dies sei „von Anfang an so geplant“ gewesen.

Klärungsbedarf zu den Todesopfern

Zwar wird auf weiteren Recherchebedarf verwiesen, weil „nicht belegt“ sei, ob die vier Todesopfer in Potsdam aktive Teilnehmer der Kundgebung waren, die am 16. März 1920 von der Stadtschlosswache beschossen wurde, oder „ob sie eher zufällig in die Ereignisse hineingerieten“: „Aufgrund des Respekts vor den Opfern“, so die Rathaus-Pressestelle gegenüber MAZ, „soll eine nachträgliche intendierte (ideologische) Zuordnung vermieden werden, sofern diese nicht belegt ist“.

„Inhaltliche Korrekturen“ aber würden „an der Tafel nicht vorgenommen.“

Rathaus bestreitet Kritik im Ausschuss

Das Rathaus weist zugleich die in der MAZ-Anfrage getroffene Feststellung zurück, dass es im Kulturausschuss Kritik an Text und Gestaltung der Gedenktafel gegeben habe: „In der Sitzung des Kulturausschusses am 19. November 2020 gab es keine Kritik am Text oder der Gestaltung der Tafel“, schreibt die Pressestelle, „sondern eine sachliche Diskussion zu den Ereignissen von 1920. Über die Tafel wurde allein im Kontext der gegenwärtigen Praxis der Arbeit der Gedenktafelkommission diskutiert“.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tatsächlich hatte der Ausschussvorsitzende Carsten Linke (Die Andere) in der Sitzung kritisiert, dass Verwaltung und Gedenktafelkommission den Kulturausschuss gegen geltende Regularien nicht vor der Realisierung über Tafeltext und Formentwurf informiert hätten.

Am Wochenende teilte Carsten Linke auf MAZ-Anfrage mit, dass der Ausschuss nicht über die Entfernung der Tafel informiert worden sei.

Politiker reagieren befremdet

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke nannte die Tafel in der Novembersitzung des Ausschusses als Beleg dafür, dass für solche Projekte eine „konzeptionelle Gestaltung“ und eine „gewisse Systematik“ erforderlich sei: „Das Kapp-Putsch-Schildchen am Steubenplatz“, so Hüneke im Kulturausschuss, „ist ja denkbar bescheiden.“

Sascha Krämer (Linke) fragte in jener Sitzung: „Soll da noch etwas anderes hinkommen als die kleine Gedenktafel?“ Er äußerte auch Kritik am Text.

„Es gab einige kritische Stimmen“

Krämer hatte im März 2015 als damaliger Kreisvorsitzender der Linken den Stadtverordnetenbeschluss initiiert, nach dem die Verwaltung prüfen sollte, „in welcher Form der Toten und der Ereignisse vom 16. März 1920 gedacht werden kann“. Die Antwort der Stadt auf die aktuelle Anfrage der MAZ nahm er am Wochenende mit Befremden auf.

„Es gab einige kritische Stimmen im Kulturausschuss zu Inhalt und Form der Plakette“, bekräftigte der Politiker: Er finde es allerdings „gut, wenn diese nun aufgegriffen und der Gedenkort qualitativ aufgewertet wird“.

Neue Runde im Kulturausschuss

Eine „kurze Information dazu von der Verwaltung wäre großartig gewesen“, sagte Krämer: „Umso mehr freue ich mich, wenn der Kulturausschuss bei der inhaltlichen und gestalterischen Aufwertung der Gedenkstelle aktiv einbezogen wird.“

Er regt an, das Thema am Donnerstag auf die Tagesordnung des Kulturausschusses zu setzen, „wo Politik und Öffentlichkeit erste Antworten auf offene Fragen erhalten können“.

Von Volker Oelschläger