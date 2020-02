Der Bau einer Grundschule in der Teltower Vorstadt wird wegen des Bevölkerungswachstums um ein Jahr vorgezogen. Langfristig ist auch eine neue Grundschule am Schlaatz oder in der Waldstadt nötig – hier wird ein Standort gesucht. In Babelsberg beginnen die Verhandlungen für den Schulstandort Medienstadt.