Potsdam fehlt Kostenkalkulation für Öffnung des historischen Stadtkanals

Innenstadt

Die Stadt hat keine aktuelle Kostenschätzung für die geplante Komplett-Öffnung des historischen Stadtkanals. Die letzten belastbaren Zahlen sind mittlerweile 20 Jahre alt. Das hat das Rathaus auf Anfrage des Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) mitgeteilt.

Potsdamer Stadtkanal: Letzte Zahlen von 2002

Scharfenberg hatte auf eine „unmittelbar nach der Bundesgartenschau erstellte Machbarkeitsstudie“ aus dem Jahr 2002 verwiesen, in der „Kosten für die Wiedergewinnung des Stadtkanals in Höhe von 65,7 Millionen Euro festgestellt worden“ seien. Er fragte, wie die se Schätzung „aus heutiger Sicht zu bewerten“ ist.

Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2002 gibt nach Einschätzung des Rathauses „noch immer einen aussagekräftigen Überblick über historische Daten des Stadtkanals und den Zustand der Stadträume“, heißt es in der Antwort: „Wie die damals bezifferten Kosten von 65,7 Millionen Euro heute zu bewerten sind“, könne allerdings „aktuell nicht abschließend beantwortet werden“.

Workshop zu Potsdamer Stadtkanal im Frühjahr

Die Stadt habe „weiterhin das Ziel, die Wiedergewinnung des Potsdamer Stadtkanals zu befördern“. Dabei würden „die Themen Klimaschutz und Lebensqualität in der Stadt im Vordergrund stehen“. Die Räume entlang des historischen Stadtkanals sollen laut Rathaus „nachhaltig und im Sinne der Allgemeinheit gestaltet werden“.

Dazu sei „eine Bürgerbeteiligung geplant, um die Wünsche und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger bei der Planung und Gestaltung der Stadträume unter anderem „im Zusammenhang mit dem Thema ,Wasser in der Stadt’ zu berücksichtigen: „Ein für die kommenden Wochen geplanter studentischer Workshop soll den Auftakt zur Diskussion mit der Stadtgesellschaft bilden.“

Moderne Ideen für Potsdamer Stadtkanal

Internationale Architektur-Studierende sollen dann über Teilbereiche des Stadtkanals „nachdenken und erste Ideen für eine zeitgemäße städtebauliche Lösung erarbeiten“: „Die tatsächliche Form und Ausprägung des Stadtkanals“ könne „erst auf Grundlage der Beteiligung und darauf aufbauender weiterer planerischer Untersuchungen und Gutachten gedacht“ werden, so das Rathaus.

Die Ergebnisse des Verfahrens „entscheiden über die tatsächlichen Kosten des Projektes“.

Der historische Potsdamer Stadtkanal ist in den 1960er und Anfang der 1970er Jahren komplett zugeschüttet worden. Seit dem Beginn der Rekonstruktion in der unmittelbaren Nachwendezeit konnte erst ein Abschnitt zwischen dem Tiefen See und der Kellertorbrücke komplett rekonstruiert und geflutet werden.

Potsdamer Stadtkanal als Herzenssache

Neuen Schwung für die ermattete Kampagne versprach Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) 2019, als er die Öffnung des Stadtkanals in seinem ersten Neujahrsempfang zur Herzenssache erklärte.

Auf mehrfache Nachfrage von Stadtverordneten kündigte er im Herbst 2021 einen Ideenwettbewerb für die Gestaltung mit internationalen Architektur-Studierenden für den Kanalabschnitt zwischen Berliner Straße und Hauptpost an. Termin: Frühjahr 2022.

Potsdamer Stadtkanal: Neue Prioritäten

Im Dezember 2021 wurde er von den Stadtverordneten allerdings beauftragt, zunächst die Öffnung des Abschnitts zwischen Kellertor und Berliner Straße zu forcieren. Ein erster erster Zwischenbericht dazu soll vom Rathaus Ende 2022 geliefert werden.

Für die weitere Planung zum Ausbau des Stadtkanals wurden mit dem Haushaltsbeschluss im Januar auf Antrag von SPD und Grünen 150.000 Euro in das Investitionsprogramm für 2022 aufgenommen.

Von Volker Oelschläger