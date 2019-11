Blumenkette und Champagner zur Mauerfall-Party

Glienicker Brücke

Um 18 Uhr ist alles dicht. Tausende Menschen drängen sich auf der Glienicker Brücke, der ehemalige Grenzverlauf ist mit einem roten Lichtstreifen markiert, der zum beliebten Hintergrund für Erinnerungsfotos wird. Nichts geht mehr am Abend des 30. Mauerfalljubiläums an diesem Ort, der wie kaum ein anderer für den Kalten Krieg und die deutsche Teilung stand. Am 10. November 1989 öffnete sich hier um genau 18 Uhr die Grenze.

Zum 30. Jahrestag sollte die Glienicker Brücke zum Ort der Begegnung werden, für Ost und West, für Potsdamer und Berliner, für jung und alt. Der Plan ist aufgegangen: Die meisten erzählen sich gegenseitig ihre Geschichten vom Mauerfall und von den Tagen, Monaten und Jahren danach.

So wie Kathrin Bodt, 44 Jahre alt, aus Nuthetal, die zur Feier des Tages eine blinkende Blumenkette in schwarz-rot-gold und die passenden Ohrringe trägt. Sie war hier, damals, am 10. November, mit ihrer Mutter – genau wie heute. „Ich habe in der Schule gehört, dass man hier abends durchkommen soll und habe meine Mutter sozusagen hergeschleift“, sagt sie. Der Vater war irgendwo auf Montage, die Mutter habe Angst gehabt, nicht wieder nach Hause zu kommen.

„Und dann standen drüben die anderen, die uns begrüßt haben“, sagt Kathrin Bodt. Bei der Erinnerung werden die Augen feucht, die Stimme dünn. „Mit Jubel, mit Sekt, alles lag sich in den Armen.“ Vom Unrecht, von der Diktatur der SED habe sie als junges Mädchen nichts mitbekommen, sagt sie. „Aber im Nachhinein haben wir das ja alles erfahren, das nimmt mich sehr mit, wie grausam da vieles war.“ Gleichzeitig kann sie nicht sagen, ob ihr Leben im vereinten Deutschland ganz anders lief, als es in der DDR gewesen wäre.

Den Druck persönlich erfahren

Ihr Lebensgefährte Olaf Erhard hat den Druck des Staates persönlich erfahren. „Ich war in der elften Klasse und wollte studieren, also sollte ich drei Jahre zur Armee“, sagt er. Ins Wachregiment in Berlin habe er gesollt. „Mein Vater hat mich dann mal aufgeklärt, was das heißt, nämlich Stasi.“ Olaf Erhard wollte da nicht hin. Und bekam klar gesagt, dass es das dann mit der akademischen Karriere gewesen sei. „Keine Ahnung, was ich ohne die Wende gemacht hätte“, sagt er und blickt auf die Glienicker Brücke, die noch bis zur Minute der Grenzöffnung um 18 Uhr auf der Ostseite blau, auf der Westseite grün angestrahlt ist.

„Wir wollten noch 1989 den Ausreiseantrag stellen, weil unsere Tochter kein Abitur machen durfte“, sagt eine Potsdamerin. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen, weil es den Kindern sicher nicht recht wäre. Der Sohn war zwölf, als die Mauer fiel, hatte ebenso wie die große Schwester nur Bestnoten, aber wohl keine Zukunft in einem Land, in dem der Schuldirektor den Kindern vorwarf, „nicht das richtige Bewusstsein“ zu haben. „Wir waren in der Kirche“, sagt die heute 80 Jahre alte Mutter, „und unsere Kinder wurden bestraft, das war schrecklich.“ Ihr Ehemann, ebenfalls 80, kann sich gut erinnern an 1989. „Wir sind rüber nach Zehlendorf, zu Freunden, Kaffee trinken“, sagt er. „Einfach, weil es ging.“ Er kann nicht verstehen, warum heute wieder viele Ostdeutsche schimpfen.

Trabikolonnen und Kartoffelsalat

„Ich war ja im Nachtdienst an der holländischen Grenze“, erinnert sich ein Besucher, „vier Wochen hat es gedauert, bis die Trabikolonnen da ankamen.“ Eine Frau berichtet ihrer Freundin vom Kartoffelsalat, den sie gerade abgeschmeckt habe, als die Nachricht vom Mauerfall aus Berlin kam. Ein Tourist erklärt seiner kleinen Tochter auf französisch die Geschichte der Glienicker Brücke, und eine Frau weiß noch, dass sie auf der Berliner Seite schnellstmöglich in den erstbesten Bus gestiegen sei, weil sie wusste, dass der Bahnhof Wannsee weit weg von Potsdam liegt und sie ja schließlich zum Kurfürstendamm wollte – ohne genau zu wissen, wo der jetzt eigentlich lag.

Die Protagonisten einer weiteren Mauerfall-Geschichte sind Olaf Kügler, 59, und Winfried Ryzlewicz. Kügler stammt aus Potsdam, Ryzlewicz ist im Grunewald aufgewachsen. Die beiden Männer sitzen mit einer Flasche Champagner auf der Potsdamer Seite der Brücke und suchen in den historischen Filmaufnahmen, die auf großen Leinwänden flimmern, nach sich selbst: Sie waren in Potsdam und Berlin dabei, als der Schlagbaum hochging. „Ich hab damals meinen Vater bei seiner Geburtstagsfeier sitzen lassen“, sagt Winfried Ryzlewicz, der in Bad Belzig als Unfallchirurg arbeitet und mittlerweile in Potsdam lebt. Kurz nach dem Mauerfall lernten sich die beiden Männer kennen, beide sind begeisterte Motorradfahrer.

Auf die Freiheit, auf die Freundschaft

Bis heute sind sie gut befreundet – und stoßen zum Mauerfall-Jubiläum nicht nur auf die Freiheit an, sondern auch auf die Freundschaft. „Ich wollte schon am 9. November rüber, weil ich ja mitbekommen hatte, was in Berlin los war“, sagt Olaf Kügler. Auf seinem kaum aufgepumpten Mini-Fahrrad sei er zur Grenze gefahren. „Aber da haben sie mich noch mit der Kalaschnikow in der Hand weggejagt.“ Am nächsten Abend dann ist er einer von vielen hundert, die über die Glienicker Brücke gen Westen kommen. „Es war alles ein großes Glück“, sagt Winfried Ryzlewicz. „Dieses Land war noch nie so glücklich, noch nie so einig wie damals.“

Um 18 Uhr schließlich, als auf der Brücke nichts mehr geht und die unterschiedliche Beleuchtung zu einer einheitlichen verschmilzt, in dem Moment, da 1989 die innerdeutsche Grenze nur noch eine Brücke war, stimmt ein Chor die „Ode an die Freude“ an. Wer nahe genug steht, um die Sänger zu hören, singt mit – leider gibt es keine technische Verstärkung, so dass nur wenige in der Menschenmenge die letzten Zeilen hören: „Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt, alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.“

Kritik: Programm, Technik und Toiletten

Genau das ist dann auch ein Kritikpunkt für viele Besucher. Ministerpräsident Dietmar Woidke und Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hätten Reden halten sollen, finden die einen, es sei insgesamt zu wenig Programm gewesen, sagen die anderen. Und: „Keine Toiletten für so viele Leute, das geht nicht.“ Olaf Kügler, der Potsdamer Handwerker, der mit seinem Kumpel Champagner trinkt, ist zufrieden. Mit der Feier, mit der Wende sowieso. Er sagt: „Es gibt immer was zu nölen, aber vor allem haben wir das Glück, dieses historische Ereignis erlebt zu haben.“

Von Saskia Kirf