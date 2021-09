Nauener Vorstadt

Rund 200 russische, weißrussische und deutsche Potsdamer haben am Sonntag den 800. Geburtstag des russischen Nationalhelden Alexander Newski gefeiert. Nach einer Andacht in der Newski-Gedächtniskirche auf dem Kapellenberg erinnerte der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Natschajew, an den Fürsten von Nowgorod und Kriegsherren, dessen Truppen und Milizen in der berühmten Schlacht auf dem Eise des Peipussees ein Heer deutscher und dänischer Ritter und ihrer verbündeten estnischen Verbände vernichtend schlugen und die Invasion aus dem Westen Europas stoppten. Der heutigen orthodoxen Kirche in Deutschland bescheinigte Natschajew eine humanistische und kulturelle Mission.

Alexander-Newski-Kapelle in Potsdam Quelle: Rainer Schüler

Erzbischof Tichon sagte, Newskis Geburtstag sei ein „Fest für alle Slawen.“ Sein 800. Geburtstag falle zusammen mit dem 192. Jahrestag der Einweihung der Kirche auf dem Kappellenberg, in der Landsleute fern ihrer Heimat einen Ort seelsorgerischen Beistandes, der Taufe und der Heiligen Kommunion haben. Er versprach der stetig wachsenden hiesigen Gemeinde, es werde ein Gemeindehaus für sie errichtet werden: „Dom budjet – Das Haus wird sein.“ Seit Jahren wird darum gerungen.

Neben der Kirche waren Zelte mit traditionellen Speisen und Getränken und ein großes Feierzelt aufgestellt. In einem kleinen Konzert wurden russische Gedichte und geistliche Gesänge vorgetragen. Deutsche Besucher nutzten die seltene Gelegenheit, die kleine, quadratische Kirche mit ihrem reich vergoldeten Inventar zu besichtigen.

Worte der Ehre und Erinnerung für den russischen Volkshelden Alexander Newski Quelle: Varvara Smirnova

Die russisch-orthodoxe Alexander-Newski-Gedächtniskirche wurde auf Anordnung des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III. zwischen 1826 und 1829 für die aus Russland stammenden Soldaten des Sängerchors der russischen Kolonie Alexandrowka errichtet. Als Zeichen der engen Beziehungen zwischen Preußen und Russland entstand ein sakrales Gebäude im altrussischen Baustil nach Entwürfen des Sankt Petersburger Hofarchitekten Wassili Petrowitsch Stassow, dem Karl Friedrich Schinkel Stilelemente der klassizistischen Architektur hinzufügte.

Zur Galerie In Potsdam haben etwa 200 Menschen den 800. Geburstag des russischen Nationalhelden und Heiligen Alexander Newski gefeiert. Es wurde erinnert, gesungen, gegessen und getrunken auf dem Kapellenberg.

Zum Gedenken an den 1825 verstorbenen Zaren Alexander I. wurde die Kirche nach dessen Namenspatron, dem im 16. Jahrhundert heiliggesprochenen russischen Fürsten Alexander Jaroslawitsch Newski benannt.

Die Kirche gilt als älteste russisch-orthodoxe Kirche in Westeuropa nach dem Vorbild altrussischer Baukunst und ist ein Beispiel des frühen russischen Historismus. Als Teil der Kolonie Alexandrowka steht die Kirche seit 1999 als Weltkulturerbe unter dem Schutz der Unesoco.

Von Rainer Schüler