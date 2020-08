Potsdam

Die Botschaft ist unmissverständlich und richtet sich in diesem Jahr an ganz Deutschland: Seht her! Potsdam ist eine weltoffene, eine vielfältige Stadt!

Das wird bei der Interkulturellen Woche im September gefeiert – und darüber wird auch diskutiert. Denn: „Im Zentrum stehen die politischen Forderungen“, betont Magdolna Grasnick, Potsdams Beauftragte für Migration und Integration. Gemeinsam mit Maria Pohle, der Vorsitzenden des Migrantenbeirats der Landeshauptstadt, und mit Flüchtlingspfarrer Bernhard Fricke hat Magdolna Grasnick das Programm zur 30. Auflage der Aktionswoche präsentiert. „Woche“ ist allerdings reichlich tief gestapelt: Gleich zwei Wochen sind vollgepackt mit Gesprächen, Diskussionen, Lesungen, Ausstellungen, Workshops, Tagen der offenen Tür, Musik, Tanz und Theater. „Es ist wunderbar, dass wir in Potsdam so ein reiches interkulturelles Angebot mit hoher Beteiligung haben und erleben dürfen“, sagt Magdolna Grasnick. Maris Pohle ergänzt: „Die Interkulturelle Woche zeigt uns jedes Jahr aufs Neue, wie unsere Stadt stets bunter und vielfältiger wird.“ Das gesamte Programm ist auf der Internetseite der Landeshauptstadt einzusehen.

Anzeige

Wegen Corona kein Catering – aber ein paar Leckerein gibt es doch

Dass die Aktionswoche im Jahr 2020 eine besondere ist, steht außer Frage. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte man die Planungen mehrfach umwerfen und neu aufziehen müssen. Hygiene- und Abstandsregel-Not machen aber auch erfinderisch: „Weil wir bei unserem Straßenfest beispielsweise kein Catering anbieten dürfen, verteilen wir abgepackte Leckereien und Süßigkeiten aus 20 Ländern“, sagt Maria Pohle. „Wir wollen Geschmack auf andere Kulturen machen!“

Weitere MAZ+ Artikel

Eine weiteres Spezifikum in diesem Jahr: Die 30. Potsdamer Interkulturelle Woche ist Teil der Festreihe zum Tag der Deutschen Einheit „Einheits-Expo: 30 Jahre – 30 Tage – 30 x Deutschland“. Einen Tag nach der Expo-Eröffnung beginnt die Interkulturelle Woche am 6. September mit einem Straßenfest vor dem Filmmuseum. Das Motto: „Unter einem Dach“.

Vier Kategorien und zwei Sonderpreise

Auftakt und ein Höhepunkt des Fests ist die Verleihung des Integrationspreises der Landeshauptstadt. Zum 16. Mal werden besonders innovative und kreative Integrationsprojekte ausgezeichnet. Erstmals folgt der Preis nicht dem Modus 1., 2., 3. Platz – er wird nun nach den Kategorien Projektidee, Vereinsarbeit, Einzelleistung sowie Wissenschaft und Forschung vergeben. Darüber hinaus stiftet die städtische Immobilienholding Pro Potsdam den Sonderpreis Nachbarschaft. Eine weitere Neuerung: Der Integrationspreis erhält einen zweiten Sonderpreis zu einem jährlich wechselnden Thema. Den Anfang macht „ Potsdam als Wissenschaftsstandort“. Und noch ein Debüt ist angekündigt: Erstmals erhalten die Preisträger einen Wanderpokal. Die Künstlerin Susanne Sprecht hat den Integrations-Oscar gestaltet. Wer ihn mit nach Hause nehmen darf, überreicht ihn ein Jahr drauf den Nachfolgern – und kann sein Projekt auf diese Weise gleich zwei Mal ins Licht der Öffentlichkeit rücken.

Die Gala findet im Filmmuseum statt – jedoch nur in kleinem Rahmen. Wegen der Abstands- und Hygieneregeln sind lediglich 38 geladene Gäste zugelassen. Die Zeremonie wird aber auf die Bühne vor dem Museum übertragen.

Hygieneclowns weisen auf dem Straßenfest auf die Corona-Regeln hin

Dorthin laden das Aktionsbündnis „Anders als du glaubst...“ und mehr als 30 Potsdamer Organisationen, Initiativen und Religionsgemeinschaften von 14 bis 19 Uhr zum Mitfeiern ein. Dann wird auch die neue Wanderausstellung „Anders als du glaubst...“ der Öffentlichkeit vorgestellt – zweite Station ist ab 17. September das Rathaus. Das Aktionsbündnis besteht seit 2016 und hat seither verschiedene Projekte entwickelt und begleitet. Das ursprüngliche Anliegen, sich für ein interreligiöses Miteinander einzusetzen, sei weit übertroffen, berichtet Pfarrer Fricke. Das Bündnis stehe für ein generell weltoffenes, tolerantes, respektvolles und interkulturelles Zusammenleben. Er sei begeistert, wie viele Gruppen sich in diesem Jahr für das Straßenfest zusammengefunden haben: „So eine Fülle hatten wir noch nie.“ Auf dass diese Fülle nicht zum Problem wird, habe man Hygieneclowns engagiert: „Sie sollen auf heitere, spielerische Weise dafür sorgen, dass die Gäste die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten.“

Lesen Sie dazu auch:

Von Nadine Fabian