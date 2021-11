Potsdam

Die Corona-Lage in Potsdam zwingt die Stadtverwaltung dazu, die Zugänge zu den kommunalen Gebäuden zu begrenzen und die 3G-Regeln einzuhalten. Wie das aussehen soll, konnte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwoch im Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung noch nicht sagen.

Er verteidigte die Entscheidung zur Schließung der Weihnachtsmärkte, nannte aber den Zeitpunkt „schwierig“. Wenn man das früher hätte entscheiden können, wäre das besser gewesen, sagte er. Entschädigungen an die betroffenen Händler und Schausteller seien nötig.

Man will prüfen, ob Kollegen aus dem Servicebereich mit der Telefonnummer 115 in die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes einzubinden. Dann würden andere Anfragen von Bürgern nicht beantwortet.

Zum Wiederaufbau der Testkapazitäten muss man Schubert zufolge wieder Partner mit neuen Aufträgen ins Boot zurück holen, die mangels finanzieller Absicherung aus dem Testsystem ausgestiegen sind.

Potsdam werde ein Impfzentrum einrichten, besser wären zwei, sagte Schubert. Dazu müsse man mit dem Deutschen Roten Kreuz die Personalbeschaffung absichern und wieder Impftechnik wie Kühlgeräte besorgen. Das werde bis Mitte Dezember dauern und könne dann langsam aufwachsen zu mehr Leistungsfähigkeit.

Debatte um Präsenzsitzungen

Wenn die Stadtverordneten weiter in Präsenz tagen wollen, würden die Spitzen der Stadtverwaltung nur digital zugeschaltet, kündigte Schubert an. Er sei deutlich für reine Online-Sitzungen. Für die Stadtverordnetenversammlung werde das vor der Dezembersitzung vermutlich nicht zu klären sein. Die Ausschüsse könnten es schon für die Sitzungen dafür hinbekommen. Schubert deutete einige Probleme für reine Online-Sitzungen an. So müsse bei Abstimmungen jeder einzeln gefragt werden.

Mehrere Stadtverordnete machten deutlich, dass das Arbeiten in Präsenz effektiver ist als mit Online-Methoden. Das betrifft nach Ansicht des Linken-Stadtverordneten Hans-Jürgen Scharfenberg auch den für Samstag angesetzten Workshop mit den sieben Ortsbeiräten. Das werde online nicht funktionieren, warnte der CDU-Abgeordnete Wieland Niekisch. Man sollte das nach 2G-Regeln oder mit aktuellen Tests machen. Dem stimmte auch der Stadtverordnetenvorsteher Pete Heuer (SPD) zu. Die Stadtverordneten würden den Workshop terminlich lieber verschieben. Schubert wird den Ortsbeiräten genau das vorschlagen.

Problem mit digitalen Konferenzsystemen

Für das Zuschalten des Oberbürgermeisters und der Dezernenten zu Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse gebe es derzeit wahrscheinlich keine geeigneten technischen Möglichkeiten, warnte eine Abgeordnete. Bisherige Konferenzsysteme hätten in Potsdam bislang häufig versagt. Man sollte Systeme wie Zoom dafür nutzen, das bislang nicht in Gebrauch ist. Darauf wollte Schubert sich nicht festlegen.

Von Rainer Schüler