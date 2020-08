Potsdam

Zur Abschiedsfeier des Ristorante Villa Kellermann im Januar 2009 gab sich die neue Potsdamer Oberschicht ein Stelldichein. Gekommen waren Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Axel-Springer-Konzerns, Starmoderator Günther Jauch, FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher, Heinz Berg als Verwaltungsdirektor der Schlösserstiftung, der ehemalige Staatskanzleichef Jürgen Linde. Dazu Künstler wie die Schauspielerin Anne Kasprik, die sagte: „Ich habe alle Höhen und Tiefen des Restaurants miterlebt.“

Der größere Teil der 150 Gäste war erst seit einigen Jahren in der Stadt, viele von ihnen wohnten in der Nachbarschaft. Es gab Parmaschinken, Täubchen und Jakobsmuschel. Das Service-Personal bediente in schwarzen Hemden mit der Aufschrift „Der Letzte macht das Licht aus!“

Anzeige

Günther Jauch ist wohl der bekannteste Anwohner der Berliner Vorstadt. Mit Spitzenkoch Tim Raue hat er 2019 in der Villa Kellermann ein Restaurant am Ufer des Heiligen Sees eröffnet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weitere MAZ+ Artikel

Die 1914 für den königlich-preußischen Zeremonienmeister Wilhelm von Hardt errichtete Villa in der Mangerstraße ist eines der prominenten Bauwerke in der Berliner Vorstadt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie der Sitz des DDR-Kulturbundes, benannt wurde sie später nach einem Mitgründer dieser Organisation, dem Potsdamer Schriftsteller Bernhard Kellermann.

Die Villa als Sinnbild für den Wandel der Stadt

Mehrfach wurde die Villa zum Sinnbild für den Wandel im Viertel und in der Stadt. Mit dem Fotoclub Potsdam zog 1996 die letzte Nachhut des Kulturbundes aus. Doch der im hessischen Oberursel lebende neue Eigentümer Johannes Rey, der in dem Wohnpalast am See ein Spielcasino etablieren wollte, machte auch dem aus Berlin-Kreuzberg stammenden Edelgastronom Maximilian Dreier das Leben schwer. Der hatte zwar das prominente Publikum auf seiner Seite, musste aber dennoch weichen, als das Haus nach der Zwangsversteigerung einen neuen Besitzer hatte.

Die Berliner Vorstadt ist vergleichsweise jung. Bis ins 19. Jahrhundert mit Äckern, Gärten und Windmühlen von der Landwirtschaft geprägt, führte bereits im 17. Jahrhundert eine Straße über die 1,7 Quadratkilometer große Landzunge zwischen dem Heiligen und dem Tiefen See zum Vorgängerbau der Glienicker Brücke.

Im 19. Jahrhundert erst wurde das Vorland der Preußenresidenz zur Stadt – mit Industrie wie der Dampfschiffswerft von Humphreys und der Städtischen Gasanstalt, mit den Kasernen für die Leib-Garde-Husaren und das Regiment der Garde du Corps, mit stolzen Villen und gediegenen Mehrfamilienhäusern.

Die Vorstädte punkten mit ihrer Exklusivität

Eine ähnliche Entwicklung vollzog sich vor dem Jäger- und dem Nauener Tor. Eine erste Seidenmanufaktur war in der Jägervorstadt schon 1765 unter Friedrich II. errichtet worden. Im 19. Jahrhundert aber folgten in dem an Sanssouci angrenzenden Viertel in rascher Folge Kasernen, Villen und Siedlungen.

Herzstück der am Jungfernsee bis nach Nedlitz reichenden Nauener Vorstadt sind der Neue Garten mit dem Marmorpalais am Heiligen See und dem vom Belvedere gekrönten Pfingstberg-Ensemble. Ansonsten auch hier: Kasernen, Villen, bessere Mietshäuser.

Grüne Lunge der Nauener Vorstadt: Die Villa Henckel überragt die Kleingartenanlage „Bergauf“ am Pfingstberg. Quelle: Detlev Scheerbarth

6,6 Quadratkilometer und gut 11.000 Einwohner hatten die drei Vorstädte 2018 zusammen. Im Vergleich zur gesamten Landeshauptstadt mit ihren 188 Quadratkilometern Fläche und 2018 knapp 178.500 Einwohnern ist das nicht viel. Doch die Berliner, die Nauener und die Jägervorstadt punkten mit ihrer Innenstadtnähe, mit hoher Wohnqualität inmitten von Wasser und Grün, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Exklusivität.

Mit Arcadia entstand in den 1990er Jahren auf dem Glienicker Horn im früheren Sperrgebiet zu West-Berlin Deutschlands erste „Gated Community“, eine abgeschlossene Anlage mit 45 Wohnungen in sieben Stadtvillen. Das Projekt geriet bundesweit in die Schlagzeilen, weil die Unesco Potsdam wegen der Neubauten inmitten historischer Sichtachsen mit der Aberkennung des Titels als Weltkulturerbe drohte.

Diskretion hinter Hecken: Grundstücke sind vor neugierigen Blicken geschützt, viele Klingeln tragen keine Namen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Peter von Feldmann ( SPD), damals Dezernent für Stadtentwicklung, steht bis heute zu dem Projekt: „Zu meiner Zeit ging es darum, dieses Gelände, das in einem wilden Zustand war, vernünftig zu bebauen“, sagt er. Das Ziel: „hochkarätige Wohnungen für Führungspersonal, etwa für hochgestellte Mitarbeiter der Landesregierung.“ Natürlich, sagt der pensionierte Verwaltungsrichter heute, hätte man dort auch eine „wunderschöne Gartenanlage“ haben können. „Aber das war damals überhaupt kein Thema.“

Arbeitslosen- und Hartz-IV-Quote mit die niedrigsten im Stadtgebiet

Was macht Potsdams Stadtteile aus? Wer wohnt dort wie? Fragen, denen wir in der MAZ-Serie „ Potsdam ganz nah“ auf den Grund gehen wollen. Dafür haben wir Daten ausgewertet, die die Stadtverwaltung Jahr für Jahr in ihrem Statistikband „Stadtteile im Blick“ dokumentiert.

Im Vergleich aller Viertel fallen die drei Vorstädte vor allem bei drei Indikatoren auf: Der Arbeitslosenanteil und Hartz-IV-Empfänger-Quote zählen zu den niedrigsten im gesamten Stadtgebiet. Dafür liegen die drei Stadtteile bei der Wohnfläche pro Einwohner in der Spitzengruppe. Die Berliner Vorstadt rangierte 2018 mit 52,2 Quadratmetern auf Platz zwei hinter Sacrow (69,2 Quadratmeter).

GRAFIK BEVÖLKERUNG: <div class="maz-maptool" data-view="bevoelkerungsstruktur"></div>

Eine Entwicklung hat allerdings auch vor den drei Vorstädten im Norden nicht halt gemacht. Sie sind wie alle anderen Stadtteile auch gewachsen – wenn auch moderat. In der Berliner Vorstadt sind zwischen 2010 (1386 Wohnungen) und 2018 (1450 Wohnungen) lediglich 64 neue Wohnungen entstanden. Die Nauener Vorstadt wuchs im selben Zeitraum von 1848 auf 2122 – also um 274 Wohnungen. Spitzenreiter mit 317 neuen Wohnungen ist die Jägervorstadt, hier stieg die Zahl von 1202 auf 1519 Wohnungen.

Bewegte Geschichte: in der Villa Metz residierten unter anderem Hermann Göring und Wolfgang Joop. Heute gehört sie der Familienstiftung Hasso Plattners (HPS). Quelle: Detlev Scheerbarth

Sinnfällig für die Neubauwut ist die Leonardo-da-Vinci-Straße, eine in der Sonne gleißende Flucht von schlichten Mehrgeschossern auf dem Gelände einer abgeräumten Gartenkolonie. „Die ganzen Häuser sind alle wie geleckt“, sagt der Potsdamer Maler Alfred Schmidt, der schon immer in der Berliner Vorstadt lebte, „aber man sieht gar keinen. Es ist kein Flair mehr da.“

„In der Berliner Vorstadt gibt es kaum noch alte Potsdamer“

Auch Alfred Schmidt war 2009 beim Abschiedsabend im Ristorante Villa Kellermann. Er ist mit einigen der neuen Potsdamer befreundet, darunter Prominente wie Günther Jauch. Doch der 78-Jährige hat auch etliche seiner einstigen Nachbarn gehen sehen: Viele der Menschen, die früher hier wohnten, seien „mit ein paar 1000 Mark abgefunden worden und in die Neubauviertel gezogen“, sagt Schmidt: „Mittlerweile gibt es in der Berliner Vorstadt kaum noch alte Potsdamer.“

Tatsächlich deutet auch die Statistik auf einen Bevölkerungsaustausch: Die Anzahl der Wegzüge lag in allen drei Vierteln seit 1994 jährlich bei mehr als fünf Prozent. Dem standen erhebliche Zuzüge gegenüber, die meisten kamen aus Westdeutschland und Berliner. Die Anzahl neuer Nachbarn mit ostdeutscher Herkunft ist marginal.

GRAFIK ZUZÜGE MIT HERKUNFT: <div class="maz-maptool" data-view="zuzug"></div>

Die Erzählungen über diese Jahre des Wechsels sind vielfältig. Alfred Schmidt erinnert sich an Immobilienmakler, die mit dicken Adressbüchern aus der Nachkriegszeit die Straßen der Berliner Vorstadt bevölkerten. Der DDR-Militärhistoriker Wilfried Hanisch, der die Nachwendejahrzehnte als Mieter in einem Estorffhaus an der Großen Weinmeisterstraße erlebte, berichtete von findigen Neu-Potsdamern, die 1994 schon vor dem Abzug der letzten Russen aus dem sogenannten KGB-Städtchen am Neuen Garten auf Leitern über die Bretterwand lugten, um das Terrain zu sondieren.

Mathias Döpfner – und die Entdeckung der Villa Schöningen

Leidenschaft hingegen ist dabei, wenn Springer-Chef Mathias Döpfner von der Entdeckung der Villa Schöningen gleich hinter der Glienicker Brücke erzählt. Das Haus war „eine schreckliche Bauruine. Es war in einem beklagenswerten Zustand. Und das erste Haus von Potsdam — wenn man aus Berlin kommt, ist es das erste Haus — stellt man sich ein bisschen anders vor.“ Er sei irgendwann über den Gartenzaun dieses merkwürdigen Grundstücks geklettert. „Ich habe angefangen zu recherchieren.“

Schließlich kaufte er die Villa mit einem Partner, verhinderte den schon geplanten Abriss für mehrere Stadtvillen – eröffnete dort zum 20. Jahrestag des Mauerfalls im November 2009 im Beisein von Michail Gorbatschow, Angela Merkel, Henry Kissinger und Hans-Dietrich Genscher ein Museum über die Zeit der deutschen Teilung.

Die Villa Schöningen erstrahlt in neuem Glanz. Quelle: Collage: Detlev Scheerbarth

Ein „von Seen eingerahmtes Nobelviertel und zweifellos das beste Wohnquartier Potsdams“ – so beschreibt der Plötz-Immobilienführer die Berliner Vorstadt. Das lockt noch immer neue Investoren, erzeugt Druck. Beispiel Schiffbauergasse, benannt nach der einstigen Dampfschiffswerft von Humphreys: Seit 1991 ist diese Industrie- und Militärbrache mit 100 Millionen Euro Förderung Schritt für Schritt saniert und zum größten Kulturzentrum des Landes ausgebaut worden. Bekannteste Landmarke ist der 2006 eröffnete Neubau des Hans-Otto-Theaters.

Rotarmisten beobachteten heimlich das Motörhead-Konzert

Als 1994 Motörhead auf der Waschhaus-Freilichtbühne rockten, lag nebenan im Schirrhof noch eine Logistikeinheit des russischen Geheimdienstes KGB – und junge Rotarmisten in Uniform beobachteten das Konzert übers Dach.

Mehrfach versuchte die Stadtpolitik zu verhindern, dass auf und nahe dem Gelände Wohnungen entstehen. Denn Anwohner und Kulturbetriebe sind eine toxische Mischung. Erstmals wurde der Beschluss unterlaufen mit dem Bau einer Boardinghaus genannten Langzeit-Herberge direkt neben dem Theater.

Auch das Grundstück der benachbarten Villa Tummeley, das eigentlich für Gewerbe vorgesehen war, wird gerade zu einer Wohnanlage ausgebaut – mit den für Potsdam derzeit teuersten Appartements. Und noch immer ist der Bebauungsplan für die Schiffbauergasse nicht in Kraft, der weiteren Wohnungsbau auf dem Gelände verhindern soll.

Der Treffpunkt Freizeit und seine Rettung

Dem machtvollsten Bürgerbegehren seit der Wende 1989 ist es zu verdanken, dass der Treffpunkt Freizeit am Eingang des Neuen Gartens nicht, wie eigentlich geplant, zur Jahrtausendwende abgerissen und ub Parklandschaft umgewandelt wurde. 100.000 Gäste aus der ganzen Stadt kommen jährlich in das frühere Pionierhaus „ Erich Weinert“ mit Seeblick auf die Villa Kellermann, in dem nun auch ein Nachfolger des Fotoclubs sein neues Domizil gefunden hat.

Anschaulich: Der Treffpunkt Freizeit Am Neuen Garten mit dem „Planetengarten“ der Potsdamer Künstlerin Anette Messig. Quelle: Detlev Scheerbarth

Und auch die Geschichte der Villa Kellermann hat eine weitere Wendung genommen. Zwar hatten die Autoren der Wertgutachtens zur Zwangsversteigerung vermerkt, dass solche Wassergrundstücke, „einmal erworben, nur selten wieder verkauft werden“.

Aber Günther Jauch, der sich bei der Auktion 2008 dezent hinter einer Zeitung versteckt hielt, hat den Prachtbau vor einigen Jahren schließlich doch noch von den damals Meistbietenden erworben, saniert und darin im Herbst 2019 gemeinsam mit dem Sternekoch Tim Raue das Restaurant Villa Kellermann eröffnet.

Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Volker Oelschläger