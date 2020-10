Waldstadt/Schlaatz

Fragen stellen, zuhören, vor Ort sein – das gehört für uns Journalisten zum Kerngeschäft. Und deshalb berichten wir im zweiten Teil unserer Serie „ Potsdam ganz nah“ nicht nur über den Potsdamer Südwesten, sondern sind auch mit einem kleinen Stand vor Ort und für alle ansprechbar. Am Mittwoch, dem 7. Oktober, finden Sie uns von 16 bis 18 Uhr am Erlenhof im Stadtteil Schlaatz.

Sie finden, wie müssten dringend mal über ein bestimmtes Thema berichten? Sie wollen uns als MAZ Anregungen oder Kritik mit auf den Weg geben? Sie wollen uns auf Probleme in der Stadt oder in Ihrem Viertel hinweisen? Dann kommen Sie vorbei! Gerne erzählen wir Ihnen natürlich auch, was es mit unserer neuen Serie auf sich hat. Was wir aus der Waldstadt, dem Schlaatz, der Templiner und Teltower Vorstadt noch so alles berichten werden. Oder wie das mit dieser virtuellen Zeitreise, die wir Ihnen anbieten, genau funktioniert.

Sie haben keine Zeit oder Gelegenheit, vorbeizukommen? Dann sind Sie natürlich immer herzlich eingeladen, uns zu schreiben oder anzurufen. Die Potsdamer Lokalredaktion erreichen Sie per E-Mail an potsdam-stadt@maz-online.de oder telefonisch unter 0331/2840-280.

Von Anna Sprockhoff