Was bewegt die Menschen, die in Potsdam leben? Im neuen Teil unserer Serie „Potsdam ganz nah“ schreiben wir nicht nur über die Stadtteile Drewitz, Am Stern und Kirchsteigfeld, sondern sind auch mit einem MAZ-Stand vor Ort und für alle ansprechbar. Kommen Sie am Donnerstag, 2. September, zum Johannes-Kepler-Platz!