Potsdam

Anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz 1945 wurde der 27. Januar zum Internationalen Holocaustgedenktag erklärt. Auch Potsdam gedenkt dessen an mehreren Orten am Donnerstag. So laden die Stadt und die Fördergemeinschaft „Lindenstraße 54“ zum Festakt in die Gedenkstätte Lindenstraße ein.

Beginn ist um 13 Uhr. Prominente Redner aus Politik und Stadtgesellschaft werden erwartet. Der Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen ruft für 19 Uhr zum Treffen auf dem Platz der Einheit auf, es folgt ein Gang zum sowjetischen Ehrenfriedhof am Bassinplatz. Schülerinnen und Schüler des Suttner-Gymnasiums gedenken mit der Stadt um 15 Uhr auf dem Willi-Frohwein-Platz in Babelsberg.

Von MAZonline