Potsdam

Es soll dunkler werden in Potsdams Straßen. Seen, die nachts ein Lichtspektakel reflektieren, oder Schaufenster mit leuchtende Reklame soll es in Zukunft nicht mehr geben. Mit solchen Schritten will die Stadtverwaltung die sogenannte Lichtverschmutzung eindämmen.

Einen entsprechenden Vorschlag für Lichtschutzleitlinien legt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) den Stadtverordneten zur nächsten Sitzung am 22. September vor. Das Thema ist in den vergangenen Jahren immer häufiger intensiv diskutiert worden – auch in der Landeshauptstadt.

Folgen der Lichtverschmutzung

Experten schätzen, dass der Nachthimmel in Deutschland jedes Jahr um zwei Prozent heller wird, mit kaum absehbaren Folgen für die Ökosysteme. Zu viel Licht störe das Leben nachtaktiver Tiere und Pflanzen, ist aber auch schädlich für den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen, heißt es in der Präambel der Lichtschutzleitlinien.

Außerdem habe die Umstellung auf LED-Technik etwa bei der Straßenbeleuchtung, aber auch im privaten Bereich zum Beispiel zur Dekoration in den vergangenen Jahren zwar einen positiven Effekt bei Energieeinsparung gebracht. Jedoch gibt es auch negative Auswirkungen: LED hat in der Regel einen höheren Anteil an schädlichem blauen Licht.

Leitlinien auch für Privatpersonen

Um dagegen vorzugehen, hat der Fachbereich nun Leitlinien erarbeitet. Es sind Empfehlungen, die sich an Privatpersonen, Bauherren, Gewerbebetriebe und die Verwaltung selbst richten. Das Licht von Straßenlaternen soll beispielsweise durch entsprechende Abschirmung nach unten gerichtet werden und somit keine Helligkeit nach oben abgeben. Zusätzlich solle die Beleuchtung von Verkehrsflächen außerhalb besiedelter Gebiete generell vermieden werden. Nicht nur Straßenlaternen, sondern auch Himmelsstrahler, wie Bodenstrahler oder Laserscheinwerfer, sollen kein Licht mehr in den nächtlichen Himmel abgeben. Dies diene vor allem den Schutz von Insekten, Fledermäusen, Zugvögeln – nachtaktive Tierarten.

Nachtaktives Tier: Wasserfledermaus beim Beutefang. Quelle: Dietmar Nill

Auch Reklame eingeschränkt

Zukünftig sollen zum Beispiel Gewässer nachts nicht beleuchtet werden. Auch Schaufensterbeleuchtung soll in diesem Zeitraum eingeschränkt werden. „In der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr sollte blinkende sowie bewegte Beleuchtung zu Zwecken der Werbung abgeschaltet werden“, heißt es in der Leitlinie. Das gilt auch für Privatpersonen, die „blinkende und/oder bewegte Beleuchtung zu Zwecken der Dekoration“ an ihren Häusern angebracht haben. Ob damit auch die Weihnachtsdekoration in Potsdam eingeschränkt werden soll, darauf gehen die Leitlinien nicht ausdrücklich ein.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonderregelungen

Jedoch könne es Ausnahmen „für Veranstaltungen von übergeordneter Bedeutung oder aufgrund baulicher und technischer Notwendigkeiten“, geben, heißt es weiter: „Der Grundsatz, künstliches Licht standort- und bedarfsgerecht einzusetzen, um Lichtverschmutzung zu vermeiden, sollte dennoch beachtet werden.“

Vergangene Bemühungen

Bereits im Mai 2000 beschloss die Stadtverordnetenversammlung einen Entwurf zur Reduktion von Lichtverschmutzung. Dieser wurde damals allerdings aufgrund von starker Kritik seitens der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht erlassen.

Von Naomi Gyapong