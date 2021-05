Potsdam

Endlich! Der erste sommerliche Tag seit langem mit Sonne satt und Temperaturen um die 20 Grad. Die Potsdamerinnen und Potsdamer nutzten den Tag und genossen das Wetter in der Innenstadt, in den Parks und in den Cafés.

Die gute Nachricht: Auch am Montag wird es sonnig bei Temperaturen um die 20 Grad. Im Laufe der kommenden Woche versprechen uns die Meteorologen zwar nicht täglich Sonne satt, dafür steigen die Temperaturen leicht und erreichen am kommenden Wochenende nach aktuellen Vorhersagen bis zu 25 Grad.

Zur Galerie Besseres Wetter haben viele Potsdamerinnen und Potsdamer sehnlich erwartet, am Sonntag war sie dann da – die Sonne. MAZ-Fotografin Varvara Smirnova hat den Sonnentag in Potsdam mit der Kamera festgehalten.

Die Wetterprognose für die nächsten Tage

Regen ist zunächst nicht in Sicht. In der Nacht zum Montag kann es sich bis auf 3 Grad abkühlen, in Bodennähe ist stellenweise sogar noch leichter Frost möglich. Im Tagesverlauf klettern am Montag die Temperaturen auf bis zu 22 Grad. Es bleibt heiter und trocken. Am Dienstag ziehen Wolken übers Land, im Osten Brandenburgs kann es vereinzelt regnen. Die Höchsttemperaturen sollen laut DWD aber bei 22 Grad bleiben. Am Mittwoch sollen sich demnach Sonne und Wolken abwechseln, es wird noch mal 1 Grad wärmer.

Von MAZonline