Die Stadt Potsdam will sich finanziell an der Sanierung des Jagdschloss-Ensembles Am Stern beteiligen. Das hat der Hauptausschuss beschlossen. Bisher wurde das ausgeschlossen, weil die Immobilien nicht der Stadt., sondern der Schlösserstiftung gehören. Das Ensemble könnte innerhalb von fünf bis sieben Jahren restauriert und für eine öffentliche Nutzung geöffnet werden.