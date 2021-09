Potsdam

Zwar liegt die Impfquote in Potsdam mit 57,5 Prozent (104. 771) vollständig geimpften Bürgern nach Angaben des Brandenburger Gesundheitsministerium deutlich über dem Landesschnitt, doch ist man in der Landeshauptstadt noch weit entfernt, von dem eigentlichen Impfziel. Die Stadtverwaltung will die mobilen Impfangebote in den kommenden Wochen daher auch weiter anbieten.

So hat eine Bürgerumfrage der Stadt zwischen April und Juni diesen Jahres ergeben, dass sich 95 Prozent der Befragten impfen oder vielleicht impfen lassen möchten. „Von dieser Zahl sind wir trotz sehr vieler Impfangebote und freier Kapazitäten in den vergangenen Wochen noch weit entfernt“, teilt Brigitte Meier, Beigeordnete für Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit der Landeshauptstadt auf eine MAZ-Anfrage mit.

Das sind die Impftermine

Damit allen Bürgern weiter ein ergänzendes Impfangebot zur Verfügung stehe und um die niedergelassenen Ärzte beim Impfen zu unterstützen, „werden wir auch in den kommenden Wochen mobile Impfangebote in der Stadt anbieten“, sagt Brigitte Meier.

So wird nach Angaben der Stadt am 16. September von 11 bis 19 Uhr am Alten Markt geimpft, am 17. September von 10 bis 22 Uhr in der Hegelallee und am selben Tag zwischen 16 bis 19 Uhr vor dem Eingang des Karl-Liebknecht-Stadions. Am 18. September gibt es von 10 bis 20 Uhr einen weiteren Impftermin in der Hegelallee.

Die Impftermine im Überblick 16. September am Alten Markt Impfzeit: 11 bis 19 Uhr Impfstoff: BioNTech (für die 1. und 2. Impfung), Moderna (für die 2. Impfung, wenn die Erstimpfung Moderna war), Johnson & Johnson Zweitimpfung: Die Zweitimpfung mit BioNTech ist durch Kooperationen mit in Potsdam ansässigen Ärzten abgesichert. Vor Ort gibt es die Kontaktadressen. 17. September in der Hegelallee (Nähe Jägerstraße, auf Höhe der Einfahrt zur Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam) Impfzeit: 10 bis 22 Uhr Impfstoff: BioNTech (für die 1. und 2. Impfung), Moderna (für die 2. Impfung, wenn die Erstimpfung Moderna war), Johnson & Johnson Zweitimpfung: Die Zweitimpfung mit BioNTech ist durch Kooperationen mit in Potsdam ansässigen Ärzten abgesichert. Vor Ort gibt es die Kontaktadressen 17. September vor dem Eingang zum Karl-Liebknecht-Stadion, Karl-Kiebknecht-Straße 92, 14482 Impfzeit: 16 bis 19 Uhr Impfstoff: BioNTech (für die 1. und 2. Impfung) Zweitimpfung: wird vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen vom Ernst von Bergmann Klinikum vereinbart Jede durchgeführte Impfung unterstützt der SV Babelsberg 03 mit einer Freikarte für das anschließende Heimspiel gegen Tennis Borussia 18 September in der Hegeallee Impfzeit: 10 bis 20 Uhr Impfstoff: BioNTech (für die 1. und 2. Impfung), Moderna (für die 2. Impfung, wenn die Erstimpfung Moderna war), Johnson & Johnson Zweitimpfung: Die Zweitimpfung mit BioNTech ist durch Kooperationen mit in Potsdam ansässigen Ärzten abgesichert. Vor Ort gibt es die Kontaktadressen.

7384 Potsdamer sind mit Stand von Mittwoch zwar erst,- aber noch nicht zweitgeimpft. Die Quote der Erstimpfungen liegt in Potsdam derzeit bei 61,6 Prozent. 22.400 Kinder unter 12 Jahren leben nach Angaben von Brigitte Meier in Potsdam, die noch keine Impfung bekommen könnten.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in Potsdam nach Angaben der Stadt insgesamt 7524 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Landeshauptstadt derweil bei 47,8. Sieben Personen befinden sich im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung derzeit im Krankenhaus, ein Patient wird davon intensivmedizinisch betreut.

Von Steve Reutter und Saskia Kirf