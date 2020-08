Potsdam

20 000 Kitaplätze, verteilt über 133 Einrichtungen, stehen der Stadt Potsdam für das neue Kitajahr 2020/21 zur Verfügung. 500 davon sind neu. Das teilte die Bildungsbeigeordnete Noosha Aubel am Montag bei einem Besuch aktueller Projekte mit.

„Wir können derzeit alle Familien versorgen – dafür haben wir genug Plätze“, so die Beigeordnete. Allerdings sei jetzt das nächste Ziel, dass Familien auch mehr Spielraum hätten, sich das Konzept der Kita auszusuchen, anstatt nur nach einer möglichst günstig liegenden Einrichtung zu schauen. Um dazu beizutragen, will die Stadt schon bald ihre eigenen Kitas betreiben. Derzeit werden alle Einrichtungen von rund 48 Trägern, nicht aber der Stadt selbst geführt. Konkretere Pläne dazu will Aubel erst im Dezember bekanntgeben. Dann will die Stadt erstmals ein integriertes Kita- und Schulkonzept vorstellen.

Anzeige

Sechs kommunale Kitas geplant

Aubel bestätigte am Montag, dass es das Ziel der Stadt sei, in jedem der sechs Sozialräume eine Kita selbst zu tragen. „So wollen wir wieder besser nachvollziehen können, was die Träger brauchen“, sagt sie. Außerdem wolle man so das generelle Know how auch in anderen Bereichen des Kitawesens auffrischen und auf den aktuellen Stand bringen. Auch, dass es in städtischen Kitas vermutlich „mehr Platz für Experimente“ als in privat betriebenen Kindergärten gäbe, betonte Aubel. So könne sie sich vorstellen, dass man eine 24-Stunden-Kita ins Leben rufen könnte, um Eltern, die besondere Arbeitszeiten haben, zu entlasten. „Gerade in der Pandemie ist es besonders deutlich geworden, dass Bedarf besteht, schnell Sachen ausprobieren zu können.“ Die Erkenntnisse könne die Stadt dann an die anderen Träger weiterleiten.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Hort am Nuthepark wurde vor kurzem fertiggestellt und wird seit Juli von den Kindern benutzt. Quelle: Linus Höller

Ganz generell will die Stadt mehr in die Entwicklung der Kita-Infrastruktur investieren. So sollen die Gesamtinvestitionen im Kita-Bereich laut Presseinformation von 2,75 Millionen Euro im Jahr 2020 auf ein Vierfaches, also 11 Millionen Euro, im Jahr 2023 ansteigen. Aubel betont: „Dieses Geld fehlt dann nirgendwo anders. Es ist nicht so, dass wir sagen, dafür investieren wir nicht in Theater oder Sport.“ Die Investitionen kämen zusätzlich.

Kita-Investitionen werden bis 2023 vervierfacht

Um der wachsenden Bevölkerungszahl der Stadt nachzukommen, hat der Kommunale Immobilien Service Potsdam (Kis) seine Strategie etwas geändert, sagt Aubel. Der Kis würde nun auf moderne, gut ausgestattete Modulbauten aus vorgefertigten Teilen setzen, die an bereits bestehenden Bildungsstandorten gut integriert werden könnten. Dies würde den bestehenden Platz, der in der Stadt ohnehin heiß umstritten ist, gut nutzen. So wurde es etwa beim neu gebauten Hort am Nuthepark gehandhabt, wo ein modernes, dreigeschossiges und komplett barrierefrei gestaltetes Gebäude als Modulbau errichtet wurde. Am gleichen Standort findet derzeit auch die Sanierung der bereits existierenden Kita Sausewind statt. Nach Abschluss beider Projekte wird es hier Platz für 488 Kinder geben; zuvor waren es nur 240.

Ein großer Vorteil der Modulbauweise sei auch die Geschwindigkeit, mit der die Bauarbeiten vorankämen. „Es ist noch nicht so lange her, da standen wir hier vor der Bodenplatte“, sagte Aubel während eines Besuches bei der ebenfalls neu errichteten und seit Kurzem in Betrieb genommenen Kita Pipapo in Fahrland. Nach der Konstruktion des Liftschachtes und der Treppen habe es nur noch vier Tage gedauert, bis der Rohbau fertig war, da das Gebäude aus vorgefertigten Teilen bestünde, erzählt der Architekt. Umweltfreundlich ist das Gebäude trotzdem: Schließlich ist es mit einem begrünten Dach ausgestattet und heizt mit Erdwärme.

Außerdem wurde die Kita Inselmäuse in der Burgstraße neu gebaut sowie die Kita Löwenzahn saniert und erweitert. Die Kita Regenbogenland wird bis April 2021 saniert.

Von Linus Höller