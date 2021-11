Potsdam

Potsdam hat den zweitgünstigsten Nahverkehr Deutschlands – nur in Schwerin sind die Tickets für Bus und Bahn noch preiswerter. Das geht aus einem Ranking des Verbraucherportals Testberichte.de hervor, das insgesamt 43 deutsche Städte miteinander vergleicht.

Geprüft wurden die Preise der Verkehrsbetriebe aller Landeshauptstädte sowie der Städte mit über 200.000 Einwohnern. Das Portal analysierte die Angebote in zehn verschiedenen Kategorien, wie beispielsweise die Kosten für eine Tages- oder Schülerkarte oder ab wie vielen Fahrten sich der Kauf einer Monatskarte lohnt. Auch die Kaufkraft jeder untersuchten Stadt wurde berücksichtigt.

Die günstigste Monatskarte kommt aus Potsdam

Vor allem die Monatskarte ist in Potsdam besonders günstig: Sie kostet 36,17 Euro im Abo. Damit liegt Potsdam auf Platz 1 in dieser Rubrik. Das teuerste Monatsticket bekommt man übrigens in Hamburg für 92,40 Euro. Auch die Ticketpreisen für eine einfache Fahrt (2,30 Euro), einer Kurzstrecke (1,60 Euro) oder eine Tageskarte (4,70 Euro) sind vergleichsweise niedrig und bescheren Potsdam jeweils den dritten Platz in diesen Vergleichskategorien.

Keine Preiserhöhung zum 1. Januar 2022

Beim Verkehrsbetrieb ViP sieht man sich durch den Ranking-Erfolg im Bus- und Bahn-Angebot bestätigt. „Uns war und ist es immer wichtig, einen guten und vor allem einen für alle Bürger*innen erschwinglichen ÖPNV anzubieten“, teilt Pressesprecher Stefan Klotz mit. Der ViP wolle „eine echte Alternative zum Individualverkehr“ sein. „Dazu gehören attraktive Fahrpreise“, so Klotz weiter, „kontinuierlich steigende Fahrgastzahlen und eine steigende Anzahl von Stammkund*innen - in den Jahren vor Corona - zeigen uns, dass dieser Weg erfolgreich ist.“

Die Ticketpreise werden innerhalb des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg festgelegt. Die letzte Fahrpreis-Erhöhung gab es zum 1. Januar 2021. „Für den 1. Januar 2022 sind im VBB keine Preisanpassungen geplant“, kündigt Klotz an.

Potsdam verliert Spitzenplatz im Ranking

Vielleicht hat aber die jüngste Preiserhöhung zum Verlust des Spitzenplatzes geführt. Den im Ranking 2019 lag Potsdam auf dem ersten Platz. Die Nachbarstadt Berlin ist noch viel weiter abgestürzt – von Platz 24 auf 42. Grund hierfür sei, laut Testberichte.de, die Erhöhung aller Einzelfahrscheine: So kostet das Tagesticket jetzt 8,80 statt 7 Euro, die Kurzstrecke 2 statt 1,70 Euro.

Keine Preiserhöhung für 2022 geplant

Wie es aussieht verliert Potsdam seine gute Wertung erstmal nicht: Für 2022 ist laut des Potsdamer Verkehrsbetriebes kein Preisanstieg geplant. Die letzte Erhöhung in Potsdam gab es am 1. Januar 2021, da stieg unter anderem der Preis für den Einzelfahrschein von 2,20 auf 2,30 Euro und auch die AB-Monatskarte wurde einen Euro teurer.

