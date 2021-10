Potsdam

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist in Potsdam ein weiterer Mensch an seiner Covid-19-Infektion gestorben. Die Zahl aller seit Beginn der Corona-Pandemie in Potsdam registrierten Sterbefälle stieg damit auf 248, teile das RKI am Freitagmorgen mit. Demzufolge sind bisher rund drei Prozent aller Corona-Infektionen tödlich verlaufen.

Lesen Sie auch: RS-Virus in Potsdam: Kinder-Intensivstation nahezu ausgelastet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam ist dagegen leicht gesunken. Sie betrug am Freitag 53,3 (Vortag: 56,6). Vor einer Woche hatte die Inzidenz einen Wert von 68,6. Laut Robert-Koch-Institut kamen von Donnerstag bis Freitag 20 neue Corona-Infektionen hinzu. Damit liegt die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 8091.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zahl der mit Corona infizierten Kinder und Jugendlichen ist nahezu konstant. Mit Stand Freitag sind es 83 in Potsdam, in der Woche zuvor waren es 89. Zudem sind elf Mitarbeitende an Potsdamer Kitas und Schulen infiziert (Vorwoche: sechs). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Fünf- bis 14-Jährigen betrug am Freitag noch 135,75 – sie lag schon über 200.

Lesen Sie auch:

160 Kinder und Jugendliche sind als Kontaktpersonen in Quarantäne. In den vergangenen Tagen sind zahlreiche Kinder und Jugendliche, die Kontaktpersonen waren, positiv getestet worden, teilt die Stadt mit. Daraus ergeben sich im Schulbereich aber keine neuen Kontaktpersonen, weil die Neuinfizierten in Quarantäne waren.

Von Alexander Engels