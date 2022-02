Am Stern

Corona als Chance: Die Bäderlandschaft Potsdam (BLP) GmbH hat die Schließung aller Schwimmbäder vom 13. März 2020 dazu genutzt, das „Kiezbad Am Stern“ zu sanieren. Und das war nötiger als erwartet. Wie Bäderchefin Ute Sello am Freitag bei einer Besichtigung durch die Presse sagte, hat man statt der vorausgesagten 300 Meter Risse in der Betonschale des Hauptbeckens rund 2000 Meter entdeckt. Und auch in den Beckenumläufen und den Böden der Sanitärbereiche waren die Undichtigkeiten schlimmer als gedacht. Woran das lag, konnten auch zwei Gutachten nicht wirklich klären.

Potsdam hat fast fünf Millionen Euro verbaut

So kam es zu einer Kostensteigerung von 4,7 auf 4,9 Millionen Euro und einem Zeitverzug von einem Vierteljahr. Am kommenden Montag, dem 7. Februar, wird das Bad nun aber eröffnet.

„Alle Schwimm- und Saunafans können sich auf eine frisch sanierte und in neuem Glanz erstrahlte Schwimmhalle Am Stern freuen“, sagte BLP-Geschäftsführerin Ute Sello. Am Samstag, dem 12. Februar, gibt es einen Familien-Badespaß-Nachmittag.“

Ramona Löser-Fimmel, Technik-Chefin der Stadtwerke Potsdam (SWP), geht davon aus, dass die Grundsubstanz des 1989 eröffneten Bades nun 15 Jahre lang nicht mehr angefasst werden muss. Immerhin wurden nicht nur die Becken bis auf die Betonschale abgetragen, sondern auch die Fensterfronten erneuert und diverse moderne Haustechnik eingebaut.

Bei der Sanierung des großen und kleinen Beckens wurden die Betonwände von innen und außen komplett saniert. Man flieste die Wände der Schwimmhalle und die beiden Wärmebänke neu und hängte neue, bunte Lärmschutz-Baffeln an die Hallendecke. Das Grau und Weiß der alten Halle wurde durch türkis, rot, weiß und braun ersetzt. Für Urlaubsstimmung am Beckenrand sorgen zukünftig künstliche Pflanzen, denn die bisherigen Naturpflanzen vertrugen die Wärme, die Feuchtigkeit und den Chlorgehalt der Luft nicht.

Das Kinderbecken hat einen neuen Wasserspeier bekommen. Quelle: Rainer Schüler

Im Nichtschwimmerbecken warten auf Kinder neue Attraktionen wie die Wasserschlange und der Hai-Schwanz. Neu ist ein mobiler Behindertenlifter, der den Zugang an jeder Stelle am Beckenrand erlaubt; ansonsten kommen Behinderte über eine seitliche Treppe ins Becke. Man hat Babyduschen installiert und Duschkabinen für Menschen, die sich nicht den Blicken anderer aussetzen möchten.

Bäderchefin Ute Sello führt den neuen, fahrbaren Lifter vor, mit dem auch schwerst Behinderte sanft ins Wasser und wieder heraus gehoben werden können. Quelle: Rainer Schüler

Undichtigkeiten künftig ausgeschlossen

Für die Beckenabdichtung kam ein neues Abdichtungssystem un­terhalb der Fliesen zum Einsatz. Das in­novative Abdichtsystem arbeitet mit insgesamt sieben unterschiedlichen Schichten und soll eine dauerhafte Dichtigkeit garantieren. Vor der Sanierung des Kiezbades war in den Beckenumgang des großen Beckens keine Entwässerung des Hallenbodens integriert; das hier vom Laufbereich anfallende und durch auch durch Putzmittel verunreinigte Wasser gelangte damals noch in die Schwall­wasserrinne am Beckenrand. Nun wurde eine zweite Rinne gebaut, die das Wasser des Umgangs aufnimmt und in die Kanalisation ableitet. Das spart erhebliche Betriebskosten.

Weniger sichtbar, aber wichtig für einen komfortablen, hygienischen und ressourcenschonenden Badbetrieb sind die vielfältigen technischen Neuerungen: Herzstück der Technik ist die neue Steuerregelungseinheit, in der alle Funktionen zusammengefasst sind und zentral gesteuert werden kann, wann etwas wo und wie blubbert. Heizung, Heizung, Lüftung, Wassertemperatur, Wasserzustand, Duschwassersteuerung – alles ist von einem Punkt aus regelbar.

Keine Keimentwicklung mehr

Durch eine Wärmerückgewinnungsanlage wird Trinkwasser aus dem Netz der EWP vorgewärmt und dann dem Rohwasserspei­cher zugeführt. Außerdem wird jetzt das benö­tigtes Wasser je nach Verbrauch und Anforderung in einer Art Durchlauferhitzer erwärmt.

Blick in die Katakomben des Kiezbades: Hier wird das Wasser aufbereitet. Für die Beckensanierung auch von unten und den Seiten hatte man alle Leitungen ausbauen müssen. Quelle: Rainer Schüler

Vorher brachte man das Wasser in Speichern auf Temperatur, doch das machte hygienische Probleme: Es entwickelten sich immer wieder Keime. Neben der Abschaf­fung des Hygiene-Risikos ist der Effekt der Warmwasserstation eine höhere Energieeffizienz. Die Wasserentkalkungsanlage musste, genau wie die Elektrolyse-Anlage für die Desinfektion des Beckenwassers, modernisiert werden.

Glaskugeln statt Sand als Filter

Im Wasserkreislauf des Nichtschwimmerbe­ckens kommt ein neuartiges Filtermaterial zum Einsatz: Statt Sands mit einem erheblichen Abrieb werden nun Glaskugeln verschiedener Größe verwendet. Das filtert nicht nur besser, es spart auch Energie- und Wasser. Die Lüftungsanlage wurde ebenfalls modernisiert und ist energiegünstiger geworden.

Insge­samt werden durch die Sanierung mindestens 29.000 Kilowattstunden Wärmeenergie und voraussicht­lich 63.500 Kilowattstunden Strom pro Jahr eingespart sowie Emissionen von 38 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

285.000 Euro Umwelt-Förderung

Die Förderung des Projektes in Höhe von 285.000 Euro erfolgte mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Landes Brandenburg, der Investitionsbank Brandenburg sowie mit Hilfe des Bundesumweltministeriums.

Und es geht weiter: Der Start der Bauarbeiten für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ist für das Frühjahr 2022 geplant. Die Anlage wird mit einer maximalen Leistung von 55 Kilowatt geplant; der Strom fließt komplett in den Betrieb des Gebäudes.

Übrigens: Am Dienstag, dem 8.Februar, gibt es um 8.30 Uhr noch Plätze für eine Technik-Führung, eine weitere am Mittwoch ist bereits ausgebucht.

Von Rainer Schüler