Potsdam

Es blieb bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD, Linken und Grünen in Potsdam, bis um kurz nach 1 Uhr endlich alles ausgezählt war. Die Wahlbeteiligung beträgt 62,4 Prozent.

Die SPD gewinnt die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung mit 19,4 Prozent (50.003 Stimmen). Sie wird voraussichtlich elf der 56 Sitze belegen. Doch es war knapp. Die Grünen katapultierten sich auf den zweiten Platz mit 18,7 Prozent (48.439 Stimmen), knapp dahinter – aber angesichts der hohen Verluste ein klarer Wahlverlierer – die Linke mit 18,1 Prozent (46.863 Stimmen). Im Stadtparlament werden beide aber mit zehn Sitzen vertreten sein.

Stadtverordnetenversammlung – kurz vor dem Endergebnis. Quelle: Detlev Scheerbarth

Zu den Verlierern gehört auch die CDU, die als Viertplatzierte nur noch auf 12,4 Prozent (7 Sitze) kommt und damit etwa jede fünfte Stimme im Vergleich zur 2014er-Wahl eingebüßt hat. Noch ein Verlierer im bürgerlichen Lager: Das Bürgerbündnis (3,9) ist fast halbiert, hat nur noch zwei Sitze.

„Die Andere“ gewinnt heimliches Duell mit der AfD

Ihr Ergebnis in Potsdam verdoppelt hat indes die AfD, die auf 9,4 Prozent kommt und fünf Stadtverordnete stellen wird. Doch das heimliche Duell mit der alternativen Liste „Die Andere“ hat die rechtspopulistische Partei nicht gewonnen. „Die Andere“ hat einen Prozentpunkt und einen Sitz mehr.

Die FDP verbessert sich ebenfalls deutlich. Mit 4,9 Prozent stellt sie nun drei Vertreter im Stadtparlament und kann wieder eine eigenständige Fraktion bilden. BVB/Freie Wähler und die Satirepartei „Die Partei“ kommen auf je einen Stadtverordneten. Einzelkandidat Ingo Charnow landete bei aussichtslosen 0,1 Prozent.

Grüne strahlen über Wahlerfolg in Potsdam

„Das hätten wir nicht zu hoffen gewagt, dass wir eine so starke Kraft in Potsdam werden können“, freute sich Grünen-Fraktionschefin Janny Armbruster. „Wir sind die einzigen im Raum, die strahlen“, sagte sie im Plenarsaal des Stadthauses. „Wir wollen mit diesem Resultat die konsequente Umstellung auf eine echte Klimapolitik in der Stadt und eine Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und des Radverkehrs erreichen, außerdem den sozialen Wohnungsbau stärken. Das sind unsere essenziellen Ziele für eine mögliche Koalition“, so Armbruster.

Eine strahlende Grünen-Fraktionsvorsitzende Janny Armbruster (l.) mit Saska Hüneke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Trotzdem ist die Freude bei der Grünen-Chefin nicht völlig ungetrübt. Der Grund: das Ergebnis der AfD brandenburgweit, außerdem das Plus der Partei von fünf Prozent auf Stadtebene. „Wir müssen alles tun“, sagte sie, „dass sich das zur Landtagswahl nicht wiederholt.“

AfD feiert und will zur Landtagswahl noch mehr erreichen

AfD-Fraktionsvorsitzender Dennis Hohloch indes feierte den Erfolg: Zwar lag das Ergebnis für die AfD in Potsdam nach den 167 von 175 Wahlbezirken mit 9,5 Prozent unter dem Brandenburg-Trend, dennoch konnte die Partei im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 ein klares Plus einfahren. „Wir wissen, wo der Weg hingeht, und wir wissen auch, dass noch Luft nach oben ist für die Landtagswahl“, sagte Hohloch.

Dennis Hohloch (AfD) freut sich über die Wahlgewinne der AfD in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die SPD ist zum aktuellen Auszählungszeitpunkt trotz eines Minus von vier Prozent erstmals seit der Ära von Matthias Platzeck die stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung. „Behutsames Wachstum hat die Mehrheit“, kommentierte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) die Spitzenposition in der Wählergunst der Potsdamer.

Etwas zufrieden, aber längst nicht begeistert vom Abschneiden seiner SPD:Oberbürgermeister Mike Schubert. Quelle: Bernd Gartenschläger

Vorn dabei und dennoch größter Verlierer zum Auszählungszeitpunkt sind die Linken mit einem Minus von 7,1 Prozent. Ein Trend, der sich schon recht früh angekündigt hat. Vorsitzende Kati Biesecke erklärte, das müsse man nicht heute, „aber in den nächsten Tagen sicher auswerten“.

Kreis-Chef Stefan Wollenberg richtete den Blick in die Zukunft und auf die bevorstehende Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung: „Wenn man das Ergebnis bis jetzt ansieht, gibt es eine sehr große linke Mehrheit: die SPD, die Linke, die Grünen, ,Die Andere’“, sagte er. Damit seien sie bei 70 Prozent. „Das ist schon eine sehr klare Aussage für die Stimmung in der Stadt. Und die muss man jetzt in praktische Politik übersetzen.“

Auf der Wahlparty nicht mehr nach feiern zumute war Kati Biesecke, Kreisvorsitzende von Die Linke in Potsdam. Quelle: Volker Oelschlaeger

CDU-Kreischef Götz Friederich registrierte das Wahlergebnis als deutlichen Dämpfer. „Minus drei Prozent sind minus drei Prozent“, sagte er und hoffte nach Auszählung von zwei Drittel aller Stimmen noch aufs Bornstedter Feld, „unsere Hochburg“. „Wir müssen den Grünen zu ihren Ergebnissen bei der Europawahl und in Potsdam ohne Frage gratulieren. Wir sehen zugleich, dass sich der Trend der Oberbürgermeisterwahl fortgesetzt hat. Linke und SPD sind im Sturzflug.“

Kommunal und Europawahlen in Potsdam: Bei der CDU-Feier zeigt sich Götz Friederich mit jungen Gästen aus Hamburg. Das Ergebnis macht ihn unzufrieden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg war am späten Abend auf dem Weg aus Berlin nach Potsdam, wo sie auf der Wahlparty der Liberalen in Babelsberg erwartet wurde. „Das bisherige Ergebnis bei der Kommunalwahl ist für die FDP sehr positiv“, sagte sie, „wir haben einen deutlichen Zuwachs zu verzeichnen und müssen keine Fraktionsgemeinschaft mehr eingehen, sondern können eine eigene Fraktion stellen. Das war unser Ziel, und das ist eine gute Grundlage für die Landtagswahl im September.“

FDP-Party im Sator-Fitness Club in Babelsberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch die Wählergruppe „Die Andere“ gehört mit einem Plus von 2,7 Prozent zu den Wahlgewinnern. Fraktionsgeschäftsführer Lutz Boede sagte: „Wir können zufrieden sein und wollen inhaltlich mehr mitreden. Vor allem erheben wir den Anspruch künftig in allen Aufsichtsräten vertreten zu sein.“ Die Verluste der Linken und der CDU hätte er „so krass“ nicht erwartet. „Diese Parteien scheinen beim Wähler den Eindruck einer Politik von Vorgestern zu erwecken, gerade bei Verkehrsthemen.“ Zur Zusammenarbeit oder einer möglichen Koalition mit anderen Parteien wollte sich Boede noch nicht äußern.

Im Treffpunkt Freizeit feiert „Die Andere“ mit Frontmann Lutz Boede (M.) die Wahlergebnisse. Quelle: Bernd GartenschlägerBernd Gartenschläger

Bürgerbündnis-Chef Wolfhard Kirsch hoffte, seine drei Sitze in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung halten zu können, liegt aktuell aber nur bei zwei Sitzen.

Wieland Niekisch, CDU-Chef im Potsdamer Westen, rief angesichts der weiter zersplitterten Stadtverordnetenversammlung zu einer „fraktionsübergreifenden Arbeit“ auf, die sich an Sachthemen unabhängig von der Partei orientiere. „Da die Parteienlandschaft so zersplittert ist, ist es mein Ziel, dass man sich unter den demokratischen Parteien gemeinsam verständigt.“

Nie ohne Ironie: Die Partei feiert – sie stellt nun eine Stadtverordnete. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Anna Sprockhoff und Alexander Engels